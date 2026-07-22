Senador del FA propone crear un “fondo intergeneracional” de recursos hidrocarburíferos

En tiempos en que el Estado uruguayo retoma actividades de prospección en su espacio marítimo, el senador oficialista y líder de la lista 711, Felipe Carballo, presentó un proyecto de ley ante la bancada del Frente Amplio para crear un “Fondo Soberano Intergeneracional” de los “recursos hidrocarburíferos” del país. El legislador busca establecer de forma anticipada un marco para administrar “los eventuales ingresos extraordinarios” que podría obtener el país tras la “explotación comercial de hidrocarburos”.
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En la exposición de motivos, Carballo argumenta que su iniciativa no se centra en la “existencia o no de hidrocarburos”, sino en “determinar, con visión estratégica y sentido de responsabilidad nacional, cómo debería administrar el país una eventual renta proveniente de recursos naturales no renovables”.
Carballo sostiene que la “experiencia internacional demuestra” que el descubrimiento de este tipo de recursos “puede generar resultados profundamente distintos según las instituciones que regulen su utilización”, y “mientras algunos países han logrado transformar la renta de los hidrocarburos en prosperidad sostenida, otros han enfrentado procesos de dependencia fiscal, corrupción, desequilibrios macroeconómicos y pérdida de competitividad productiva”.
El proyecto se inspira en dos países: Noruega y Catar. Del primero, toma como ejemplo su “Fondo Global de Pensiones”, que le permitió “transformar una riqueza petrolera finita en un patrimonio financiero permanente para las generaciones presentes y futuras”. Y del segundo, sus “fondos soberanos”, que “muestran la importancia de utilizar los ingresos provenientes de hidrocarburos para diversificar las fuentes de riqueza nacional mediante inversiones estratégicas en sectores productivos, tecnológicos y financieros a escala global”. Así, incorpora el “principio noruego de ahorro intergeneracional” y la “visión de largo plazo y diversificación estratégica observada en diversos fondos soberanos internacionales”.
En concreto, el texto propone crear el Fondo Soberano Intergeneracional de los Recursos Hidrocarburíferos del Uruguay, al que se le destinarían el 60% de los ingresos netos provenientes de la explotación de hidrocarburos. Otro 25% estaría orientado a “recursos a educación, ciencia, tecnología e innovación”. El restante 15% se volcaría a Rentas Generales, “permitiendo que el conjunto de la sociedad también perciba beneficios inmediatos derivados de una eventual explotación de hidrocarburos”.
Finalmente, la iniciativa crea un Consejo Asesor Honorario con representantes de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, organizaciones de trabajadores y de empresarios, Ancap y economistas designados por la Asamblea General, que tendrá como objetivo emitir recomendaciones sobre la estrategia de inversión, evaluar el cumplimiento de los objetivos del fondo y promover su transparencia.
El proyecto de Carballo va en la misma línea de otros presentados en legislaturas anteriores. En 2016, el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez promovió una ley que apostaba a crear el “Organismo Nacional de los Recursos Hidroacuíferos”, con el objetivo de “promover el aprovechamiento óptimo y sostenible” de los posibles minerales a encontrar. Un año antes, el senador colorado Pedro Bordaberry había presentado un proyecto de ley para crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos, un ente descentralizado que se encargaría de asesorar al Poder Ejecutivo en planes para regular la prospección y explotación de dichos recursos.