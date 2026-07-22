Senador del FA propone crear un “fondo intergeneracional” de recursos hidrocarburíferos

El legislador Felipe Carballo inspira su proyecto de ley en las experiencias de Noruega y Catar

En tiempos en que el Estado uruguayo retoma actividades de prospección en su espacio marítimo, el senador oficialista y líder de la lista 711, Felipe Carballo, presentó un proyecto de ley ante la bancada del Frente Amplio para crear un “Fondo Soberano Intergeneracional” de los “recursos hidrocarburíferos” del país. El legislador busca establecer de forma anticipada un marco para administrar “los eventuales ingresos extraordinarios” que podría obtener el país tras la “explotación comercial de hidrocarburos”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En la exposición de motivos, Carballo argumenta que su iniciativa no se centra en la “existencia o no de hidrocarburos”, sino en “determinar, con visión estratégica y sentido de responsabilidad nacional, cómo debería administrar el país una eventual renta proveniente de recursos naturales no renovables”.

Carballo sostiene que la “experiencia internacional demuestra” que el descubrimiento de este tipo de recursos “puede generar resultados profundamente distintos según las instituciones que regulen su utilización”, y “mientras algunos países han logrado transformar la renta de los hidrocarburos en prosperidad sostenida, otros han enfrentado procesos de dependencia fiscal, corrupción, desequilibrios macroeconómicos y pérdida de competitividad productiva”.

El proyecto se inspira en dos países: Noruega y Catar. Del primero, toma como ejemplo su “Fondo Global de Pensiones”, que le permitió “transformar una riqueza petrolera finita en un patrimonio financiero permanente para las generaciones presentes y futuras”. Y del segundo, sus “fondos soberanos”, que “muestran la importancia de utilizar los ingresos provenientes de hidrocarburos para diversificar las fuentes de riqueza nacional mediante inversiones estratégicas en sectores productivos, tecnológicos y financieros a escala global”. Así, incorpora el “principio noruego de ahorro intergeneracional” y la “visión de largo plazo y diversificación estratégica observada en diversos fondos soberanos internacionales”.

En concreto, el texto propone crear el Fondo Soberano Intergeneracional de los Recursos Hidrocarburíferos del Uruguay, al que se le destinarían el 60% de los ingresos netos provenientes de la explotación de hidrocarburos. Otro 25% estaría orientado a “recursos a educación, ciencia, tecnología e innovación”. El restante 15% se volcaría a Rentas Generales, “permitiendo que el conjunto de la sociedad también perciba beneficios inmediatos derivados de una eventual explotación de hidrocarburos”.