Gobierno defiende prospección sísmica: “No se trata de fósiles o renovables; por décadas van a coexistir”

Tras varios años de gestiones, Ancap y las petroleras internacionales que operan en bloques offshore uruguayos se preparan para relanzar la exploración de hidrocarburos en aguas nacionales. El Poder Ejecutivo, encabezado por Yamandú Orsi, planea otorgar la autorización a cuatro empresas —APA Exploration, PGS, CGG Services y Searcher Geodata— para iniciar tareas de exploración sísmica 3D en varios de los siete bloques habilitados, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa de prospección petrolera, destinada a obtener datos geológicos esenciales antes de decidir posibles perforaciones.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Según publicó El Observador, la autorización estará sujeta a restricciones, especialmente por los riesgos ambientales que conlleva esta actividad. Por ejemplo, los buques deberán detener sus máquinas cuando detecten fauna marina a 1.000 metros, el doble de la distancia previamente exigida.

Algunos de los bloques exploratorios coinciden con zonas que el gobierno prevé declarar como áreas marinas protegidas. Ante esta situación, organizaciones ambientalistas recurrieron recientemente a la Justicia mediante una medida cautelar de “no innovar” para detener la prospección, al argumentar que la sismografía y la eventual explotación ponen en riesgo a la biodiversidad marina.

El gobierno, sin embargo, ha sido claro en su postura frente al desarrollo de proyectos de sísmica. Un documento publicado por el Ministerio de Ambiente en agosto, pocos días después de una de las audiencias públicas, recoge varias de las consultas recibidas durante el encuentro y justifica desde diferentes perspectivas el impulso de las prospecciones.

Entre las observaciones, la sociedad civil cuestionó cómo se definen hoy las estrategias energéticas en Uruguay. Al respecto, el documento afirma que “en la política energética 2005-2030 vigente —definida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)— se establece la necesidad de procurar la integración vertical de Ancap mediante la búsqueda de petróleo y gas en territorio nacional, evaluando la posibilidad de exploración conjunta de petróleo en otros países, mediante negocios sólidos desde el punto de vista comercial, tecnológico y político”. El gobierno detalla que eso contempla “impulsar inversiones mixtas para continuar la exploración de la plataforma marítima uruguaya en búsqueda de petróleo y gas”.

En cuanto a la percepción de inconsistencias entre la visión de transición energética y el desarrollo sustentable de Uruguay con la exploración de hidrocarburos —pensando, además, que el consumo de combustible por buque será de 50,4 m3/día—, el Ministerio de Ambiente afirma que la transición energética hacia una matriz dominada por fuentes renovables “no sucederá de un día para el otro, ya que implica adición de energía total, sustitución de tecnologías, reducción de emisiones e incremento de la eficiencia”.

“Todos los tipos de energía estarán en la matriz energética global a 2050 (incluyendo petróleo y gas natural). Por lo tanto, no se trata de fósiles o renovables; por muchas décadas van a coexistir los dos sistemas hasta que el nuevo esté disponible y satisfaciendo nuestra demanda de energía”, señala al respecto. De todas maneras, el documento reconoce que el país ha progresado en la transición energética, al generar toda su electricidad prácticamente a partir de energías renovables y al identificar a los biocombustibles y al hidrógeno verde como los “combustibles sustentables claves para profundizar la transición”. Esto, con el objetivo de descarbonizar sectores como el transporte y la industria pesada, “donde prácticamente no hay sustitutos técnica y económicamente viables al petróleo y son difíciles de electrificar”.

Si bien la matriz eléctrica es más de un 90% renovable, la matriz energética tiene hoy un 35% de consumo de petróleo y 1% de consumo de gas natural, ambos importados, explica el documento. Al analizar la matriz primaria de energía de Uruguay (no solo la eléctrica), es posible observar “que el consumo de petróleo no se ha reducido a pesar de la incorporación de las energías eólica, solar y biomasa, sino que se viene dando una adición en vez de una transición”.

Asimismo, la cartera explica que el consumo energético global del país crece, y por tanto la energía renovable agregada al sistema se ha ido adicionando a la ya existente para abastecer el aumento de la demanda. “El principal consumidor de derivados de petróleo en el país es el sector transporte, el cual comienza a incorporar vehículos livianos eléctricos (unos 10.000 en 2024), pero aún a una baja tasa frente a los convencionales (1%). Ancap tiene la responsabilidad de abastecer los casi 50.000 barriles de crudo y derivados que los uruguayos demandan por día, ya que el consumo de crudo y derivados de Uruguay en 2024 fue de 18,2 millones de barriles, lo que tiene un importante impacto negativo en nuestra balanza comercial y en nuestra economía”.

Así, agrega, solo se pretende en la medida que la exploración fuera exitosa, sustituir el consumo de petróleo importado que realiza Uruguay por petróleo nacional con los beneficios económicos que implicaría mediante ingresos extraordinarios para Ancap y el Estado. También debido al “desarrollo de contenido local y de la cadena de valor” de la industria petrolera, que incluye servicios diversos y por tanto la creación de empleo directo e indirecto para el país.

“Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía señalan que habrá un aumento del consumo global de energía del 17% entre hoy y el 2050, manteniéndose casi constante el consumo de petróleo y gas natural, descendiendo la participación del carbón, alcanzando los fósiles el 62% del total”, justifica el ministerio. Asegura que Ancap pretende seguir explorando petróleo y gas natural mientras lidera el desarrollo de biocombustibles y e-fuels, en el entendido de que el descubrimiento y producción de petróleo puede “ser una fuente de ingresos para financiar la transición hacia energías renovables”.

Justificación

Otro de los cuestionamientos de la población durante las audiencias públicas refiere a la compatibilidad de los proyectos de prospección con lo establecido por la Ley 19.128, que declara al mar territorial y a la zona económica exclusiva de Uruguay como “Santuario de Ballenas y Delfines”. Uno de los artículos de esa norma prohíbe en esas áreas “la persecución, caza, pesca, apropiación o sometimiento a proceso de transformación, de cualquier especie de ballenas y delfines”; el transporte y desembarque de ballenas y delfines vivos, y la retención, agresión o la molestia intencional que conduzca a la muerte de cualquier especie de ballenas y delfines, tanto por parte de embarcaciones nacionales como extranjeras.

El documento del Ministerio de Ambiente afirma que las actividades proyectadas “no implican una molestia intencional hacia las ballenas y delfines que conduzca a la muerte”, dado que “se establecen medidas de mitigación con el fin de evitar daños de carácter permanente hacia estos mamíferos”.

Entre ellas, se contempla un inicio progresivo, es decir, un encendido de las fuentes de aire a baja potencia, que irá en aumento hasta alcanzar la máxima fuerza a los 20 minutos. También la observación de fauna marina previa al inicio progresivo en la zona de mitigación (1.000 metros) durante un período mínimo de 30 minutos; y en caso de detectarse cetáceos, el retraso de los disparos de fuentes de aire hasta que el pasaje del animal o el movimiento del barco hagan que ambos se ubiquen a una distancia mayor al radio de la zona, dejando un margen entre la observación y el comienzo de la actividad de al menos 20 minutos.

La afectación del cumplimiento de las metas climáticas comprometidas ante las Naciones Unidas debido a la actividad sísmica, como el Acuerdo 30x30, que busca proteger el 30% de la biodiversidad antes de 2030, y el ODS 14, que promueve el desarrollo sostenible de los océanos, fue otra de las inquietudes planteadas en las audiencias.

El Ministerio de Ambiente señaló que dicho objetivo “no prohíbe actividades” y que diferentes países utilizan la Evaluación de Impacto Ambiental como herramienta para evaluar los impactos de la actividad sísmica y su sostenibilidad ambiental. En cuanto al acuerdo internacional, indicó que Uruguay definió entre sus metas nacionales para la conservación proteger el 20% de su superficie, lo que “no implica necesariamente que se creen áreas protegidas sino que existen diferentes estrategias para que esas áreas cumplan con los objetivos de conservación”.