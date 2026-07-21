Sindicato de la Biblioteca Nacional presentó en el Parlamento un documento en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas

La Asociación de Funcionarios afirma que el proyecto de ley no aporta respuestas suficientes a los problemas estructurales de la biblioteca y, por el contrario, amenaza con profundizarlos; el sindicato se declaró en preconflicto por la situación laboral y por el riesgo que corre el acervo: “La memoria del país está en peligro”, dice su comunicado

El jueves 16, la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional (AFBN) decidió en asamblea declararse en preconflicto “ante la falta de respuestas estructurales a la situación crítica de la institución”, “la asignación cero” en el proyecto de Rendición de Cuentas, el incumplimiento de regularización de funcionarios, el avance de vínculos precarios para tareas permanentes, la eliminación de vacantes y la falta de una mesa de diálogo. Para el sindicato, además de las fuentes laborales, peligra el acervo de la Biblioteca Nacional del Uruguay (BNU). “La memoria del país está en peligro”, dice su comunicado en las redes. “En defensa del trabajo, la cultura y nuestra memoria”, agrega.

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Ante esta situación comenzaron a tomar medidas que apuntan al diálogo con diferentes actores políticos y no a suspender sus tareas. Así lo afirmó a Búsqueda María Salaberry, integrante de la directiva de la AFBN. Entre esas medidas está la presentación de un resumen ejecutivo a las distintas bancadas parlamentarias con sus planteos. El lunes 20 la Cámara de Diputados del Frente Amplio recibió al sindicato. “Sentimos que fuimos escuchados. Los diputados tuvieron la disposición de leer el resumen ejecutivo y de hacernos preguntas. Lo veo como algo positivo”.

En ese documento, la AFBN hace hincapié en lo que denomina “una estructura laboral invertida”, con 40 funcionarios presupuestados, frente a 61 vínculos laborales precarios. “Tenemos compañeros que desde hace décadas tienen contratos de horas docentes, pero esta dirección de la BNU sigue contratando este tipo de vínculos precarios que pueden subsanar parcialmente el presente, pero el riesgo es que cuando finalice este mandato volvamos a quedar en fojas cero. Este semestre se jubilaron tres compañeros y tenemos un importante número de causal jubilatoria”, dijo Salaberry. El documento presentado en el Parlamento dice que la Rendición de Cuentas “no prevé recursos suficientes para las necesidades de la BNU y reduce las posibilidades de recomponer su plantilla presupuestada”.

Depósito de libros en la Biblioteca Nacional. Javier Calvelo / adhocFOTOS Esto deriva en la pérdida de personal técnico para el mantenimiento y la custodia del acervo. La sindicalista señaló que las colecciones están “hacinadas”, y lo que más preocupa es la hemeroteca. “Tendría que estar accesible en cualquier formato, pero hoy no lo está porque las colecciones se están contaminando por la falta de climatización y personal suficiente para mantener la higiene del material, que requiere una conservación preventiva además de curativa. El original que tenemos que rescatar se está enfermando, hay que actuar rápidamente para, primero, separar el original del duplicado. Por eso se necesita un local alternativo o dentro del mismo edificio o en otro”.

El pasado 26 de mayo, la dirección de la BNU y autoridades ministeriales presentaron en conferencia de prensa el inicio de las obras edilicias que formarán parte del proyecto Biblioteca del Futuro. Una de las preocupaciones que manifestaron fue la de encontrar un lugar al cual trasladar parte del acervo para solucionar la situación de hacinamiento. En esa conferencia, se explicó que las reformas edilicias tendrían un gasto de US$ 6 millones, y que se estaba pensando que todo el proyecto podría costar entre US$ 20 y US$ 30 millones. Esas cifras se fueron poniendo en cuestión por las propias autoridades que estaban en la conferencia, quienes negaron que el presupuesto estuviera asegurado.