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    Cámara del Libro responde a las críticas de familiares de Penadés: premio Bartolomé Hidalgo es definido por un jurado “independiente”

    Los hermanos de Gustavo Penadés cuestionaron que se le otorgara un reconocimiento al libro sobre el caso del exsenador, imputado por delitos sexuales contra menores; la Cámara del Libro señaló que el periodismo de investigación sobre asuntos de interés público “es una práctica habitual en nuestra sociedad”

    Gustavo Penadés.

    Gustavo Penadés.

    FOTO

    Adhoc-Javier Calvelo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Uno de los argumentos que manejaron los familiares de Penadés es que “el principal protagonista” del libro “modificó su relato” en “tres oportunidades” y reconoció ante la fiscalía que había informado una edad incorrecta a los periodistas. Y recordaron que se trata de “un libro basado en un caso judicial pese a que no existe una sentencia definitiva y en el que ni siquiera ha comenzado el juicio” y por eso les “cuesta entender” que “haya sido distinguido como un ejemplo de periodismo de excelencia”.

    El planteo de los familiares fue respondido por la cámara mediante otra carta, a la que tuvo acceso Búsqueda. “Comprendemos perfectamente que la situación planteada resulta sumamente delicada y dolorosa para su entorno familiar”, comienza. Y aclara que, si bien la cámara organiza el Premio Bartolomé Hidalgo, “el proceso es completamente autónomo desde su origen”. “La postulación de las obras queda bajo exclusiva responsabilidad de las editoriales o de los propios autores, quienes deciden qué títulos someter a la evaluación, sin que la cámara intervenga en dicha selección”.

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    Asimismo, agrega, la adjudicación de las distinciones “recae de forma exclusiva en un jurado de expertos independientes”.

    “Nuestra función se limita a garantizar la idoneidad y transparencia en la conformación de este cuerpo evaluador, así como el cumplimiento de las bases del certamen, cuyos fallos son inapelables. Por lo tanto, la Cámara no tiene potestades estatutarias para revisar, modificar o revocar las decisiones adoptadas por dicho jurado”, sostiene Risso en su respuesta.

    Ganadores en categoría Crónica e investigación periodística por Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, Carolina Delisa y Martín Tocar.

    Ganadores en categoría Crónica e investigación periodística por Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, Carolina Delisa y Martín Tocar.

    Sobre la oportunidad de premiar una investigación periodística vinculada a un proceso judicial en curso, la institución señala que el periodismo de investigación sobre asuntos de interés público “es una práctica habitual en nuestra sociedad, regulada por el marco legal correspondiente. La Cámara carece de competencias técnicas o jurídicas para evaluar el rigor, la veracidad o el contenido de los libros editados, una tarea que excede por completo los cometidos de nuestra institución”.

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