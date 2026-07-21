Cámara del Libro responde a las críticas de familiares de Penadés: premio Bartolomé Hidalgo es definido por un jurado “independiente”

Los hermanos de Gustavo Penadés cuestionaron que se le otorgara un reconocimiento al libro sobre el caso del exsenador, imputado por delitos sexuales contra menores; la Cámara del Libro señaló que el periodismo de investigación sobre asuntos de interés público “es una práctica habitual en nuestra sociedad”

La semana pasada, los tres hermanos del exsenador blanco Gustavo Penadés, imputado por reiterados delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores, remitieron una carta al presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, para manifestar su “profunda sorpresa” por la decisión de otorgar el premio Bartolomé Hidalgo al libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar.

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Uno de los argumentos que manejaron los familiares de Penadés es que “el principal protagonista” del libro “modificó su relato” en “tres oportunidades” y reconoció ante la fiscalía que había informado una edad incorrecta a los periodistas. Y recordaron que se trata de “un libro basado en un caso judicial pese a que no existe una sentencia definitiva y en el que ni siquiera ha comenzado el juicio” y por eso les “cuesta entender” que “haya sido distinguido como un ejemplo de periodismo de excelencia”.

El planteo de los familiares fue respondido por la cámara mediante otra carta, a la que tuvo acceso Búsqueda. “Comprendemos perfectamente que la situación planteada resulta sumamente delicada y dolorosa para su entorno familiar”, comienza. Y aclara que, si bien la cámara organiza el Premio Bartolomé Hidalgo, “el proceso es completamente autónomo desde su origen”. “La postulación de las obras queda bajo exclusiva responsabilidad de las editoriales o de los propios autores, quienes deciden qué títulos someter a la evaluación, sin que la cámara intervenga en dicha selección”.

Asimismo, agrega, la adjudicación de las distinciones “recae de forma exclusiva en un jurado de expertos independientes”.

“Nuestra función se limita a garantizar la idoneidad y transparencia en la conformación de este cuerpo evaluador, así como el cumplimiento de las bases del certamen, cuyos fallos son inapelables. Por lo tanto, la Cámara no tiene potestades estatutarias para revisar, modificar o revocar las decisiones adoptadas por dicho jurado”, sostiene Risso en su respuesta.