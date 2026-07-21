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    DGI anuncia que “refuerza” las acciones para combatir el uso de facturas fraudulentas

    La oficina recaudadora alertó que “utilizar facturas fraudulentas” para reducir el pago de impuestos es una de las formas “más graves de incumplimiento tributario y puede generar severas consecuencias económicas y penales”

    Sede de la DGI.

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Dirección General Impositiva (DGI) comunicó este martes 21 que está intensificando los controles y reforzando la “aplicación de las sanciones” sobre quienes utilizan facturas fraudulentas para pagar menos tributos, en complemento de las medidas ya implementadas para impedir la actuación de quienes las emiten.

    Una factura, física o electrónica, es fraudulenta cuando documenta una operación que no refleja la realidad de los negocios y se utiliza para incrementar de manera ficticia los créditos fiscales con el objetivo de disminuir las obligaciones tributarias de quien la recibe.

    La DGI explicó que, en función del nivel de riesgo identificado en cada caso, despliega acciones específicas orientadas a promover la regularización de la situación fiscal de los contribuyentes. Estas van desde comunicaciones personalizadas y auditorías fiscales hasta, en los casos en que se verifique la existencia de defraudación tributaria, la publicación de la nómina de los contribuyentes involucrados, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

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    En octubre del año pasado, la Impositiva había dado de baja del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos a unas 80 personas físicas y jurídicas que emitían facturas electrónicas, por ser “empresas de papel”.

    En una reciente entrevista con Búsqueda, el director de la DGI, Gustavo González Amilivia, había adelantado que, además de la publicación de una segunda lista de deudores “contumaces”, el organismo tenía previsto actuar frente al uso de facturas falsas. “Los emisores están identificados, pero el problema es con usuarios intensivos, que son unos 180. Son empresas de papel, sin actividad real atrás”, comentó.

    En la comunicación emitida hoy, la oficina recaudadora advierte que “utilizar facturas fraudulentas para reducir el pago de impuestos constituye una de las formas más graves de incumplimiento tributario y puede generar severas consecuencias económicas y penales para quienes participan en estas maniobras”.

    Asimismo, recuerda que, en caso de presentar dificultades para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias, existen facilidades de pago previstas por la normativa que pueden adaptarse a las posibilidades de cada contribuyente.

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