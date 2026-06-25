Senadores blancos reclaman explicaciones sobre viajes a Roma del canciller Mario Lubetkin

Al principio con cierta cautela y luego con señalamientos y denuncias que fueron escalando hasta el reclamo de explicaciones públicas, la oposición reaccionó a la información sobre los viajes en misión oficial del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, publicada por Búsqueda . Entre marzo de 2025 y mayo de 2026, el canciller salió de Uruguay al menos 160 días, 30% de los cuales fueron a Italia. Lubetkin viajó siete veces a Roma, ciudad en la que se desempeñaba como subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y en la que residía antes de asumir el cargo. En esas salidas a Italia recibió viáticos por 48 días en total.

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“Lo que se descubrió es que el canciller hace lobby para ser secretario general de la FAO con la plata de los uruguayos. Por eso estuvo casi 50 días en Roma”, escribió en su cuenta de X el senador blanco Sebastián da Silva el viernes 19. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, también se expresó a través de X en sucesivas publicaciones con cuestionamientos al canciller. “¿Vive en Italia? Ya tuvimos un ministro chileno, ahora parece que tenemos uno que vive en Italia”, escribió.

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El asunto siguió escalando. “Todo el mundo en la Cancillería sabe que ese es el escándalo. Es obvio que se está haciendo pagar los viáticos para su autopromoción en la candidatura a la Secretaría General de la FAO”, afirmó el senador Da Silva en declaraciones a Montevideo Portal. Para el senador hay “miles de dólares que los pobres le han pagado a Lubetkin para su propio autobombo en Roma, sin ningún tipo de resultado”. “Es bochornoso”, afirmó.

Ayer, miércoles 24, el senador blanco Rodrigo Blás solicitó la comparecencia del ministro ante la Comisión de Asuntos Internacionales. “La convocatoria busca que se informe sobre la cantidad de viajes realizados, el número de noches de permanencia en Roma, las razones que justificaron esas estadías, los resultados concretos obtenidos para Uruguay y los mecanismos de evaluación utilizados para determinar la eficacia de dichas misiones”, dice el comunicado de prensa emitido por el legislador.

“Cuando una decisión involucra recursos públicos y forma parte de la acción internacional del Estado, la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen las instituciones y contribuyen a una mejor comprensión de las políticas públicas”, sostuvo. Blás también cursó un pedido de informes a la Cancillería para recibir información oficial sobre los viajes.

El sumario a Bustillo: un asunto que vuelve

La polémica desatada por los viajes de Lubetkin reavivó un tema que parecía dormido. Horas después de que Búsqueda publicó la nota sobre el canciller, Subrayado informó que el ministerio había resuelto días antes iniciar un sumario con retención del 50% del sueldo a Francisco Bustillo.

El exministro sostuvo que la decisión fue tomada para desviar la atención porque Lubetkin “se veía venir” la controversia sobre sus viajes. Las fechas, sin embargo, no coinciden. El canciller firmó la resolución antes de viajar a Estados Unidos, hacia donde partió el 13 de junio, mientras que Búsqueda lo consultó sobre sus viajes el miércoles 17.

La publicación del sumario a Bustillo sí coincidió con la información de Búsqueda.

El excanciller enfrenta esa sanción porque se negó a concurrir a declarar en un sumario que le inició el Poder Ejecutivo por su participación en los esfuerzos que desplegó el gobierno anterior para ocultar información a la Justicia y que incluyeron la destrucción de un documento que era parte de un expediente tramitado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento, destruido por Roberto Lafluf, el entonces asesor del presidente Luis Lacalle Pou, era un acta notarial con los mensajes de WhatsApp entre la entonces vicecanciller, Carolina Ache, y el viceministro del Interior de ese momento, Guillermo Maciel, que mostraban que autoridades del gobierno estaban al tanto de que Sebastián Marset era un narco “pesado” y “peligroso” mientras tramitaba un pasaporte uruguayo desde una cárcel en Dubái. Esa información contradecía la defensa planteada por el Poder Ejecutivo durante una interpelación propiciada por el Frente Amplio en noviembre de 2022.

La investigación administrativa sobre el episodio concluyó que el jefe de Jurídica de la época, Carlos Mata, sustrajo el documento de Cancillería para llevarlo a la Torre Ejecutiva y que actuó bajo las órdenes de Bustillo. Por eso, la Oficina Nacional del Servicio Civil inició un sumario contra Bustillo, que es funcionario de carrera, y Mata.

El excanciller se negó a declarar porque considera “improcedente el sumario”, declaró el martes al programa Arriba gente, de Canal 10. Aseguró que “no hay antecedente en la República de un ministro que fuera sumariado”, que actuó como un cargo político y que ya tuvo una sanción, que fue ser removido después de que Búsqueda diera detalles de la operativa para impedir que el contenido de los mensajes de WhatsApp llegara a la Justicia. Además, acusó al prosecretario Jorge Díaz, que antes de asumir el cargo fue abogado de Ache, de liderar una campaña en su contra.

Bustillo aseguró que, cuando la fiscalía lo convoque, irá a declarar sobre la destrucción del documento en Presidencia. En la entrevista negó que hubiese ordenado a Mata llevarlo a la Torre Ejecutiva, algo que el funcionario declaró en la investigación administrativa.

La investigación en fiscalía, iniciada en noviembre de 2023 y sin que se haya citado a declarar a ninguno de los involucrados, se quedó sin fiscal después de que Alejandro Machado fuera trasladado de sede por decisión de Mónica Ferrero.

Consultado por la diaria Radio, Díaz dijo que no le interesaba polemizar con Bustillo y apuntó directo al expresidente Lacalle Pou, uno de los que se esperaba que fueran citados por Machado.

“Cada vez que yo sea aludido por alguno de los dirigentes del Partido Nacional, mi respuesta va a ser: ¿qué piensa Lacalle Pou de todo esto? A mí me interesa lo que piensa Lacalle. Yo a veces juego con cartas guardadas y a veces no, pero yo quiero saber la opinión del jefe”, sostuvo.