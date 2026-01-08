Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Partidos no logran un acuerdo en el Parlamento, mientras que el gobierno expone una postura más crítica con Maduro que los legisladores frenteamplistas

Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

La nueva crisis en Venezuela expuso otra vez las diferencias entre los principales partidos uruguayos sobre la situación política en dicho país, al tiempo que ambientó posturas distintas entre el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La sesión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, el miércoles 7, fue el escenario más reciente del debate que desde hace décadas mantiene la coalición de izquierda con blancos y colorados acerca de Venezuela. El disparador, en esta ocasión, fue la operación militar desarrollada por Estados Unidos el sábado 3, que incluyó la “captura” de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Los partidos no lograron acordar una declaración conjunta que, para satisfacer a la oposición, debía incluir cuestionamientos a la situación política y de los derechos humanos en Venezuela. El debate se volvió áspero por momentos, con el senador blanco Sebastián da Silva reclamando al Frente Amplio que pida “perdón” por su silencio ante las violaciones de derechos humanos del régimen venezolano y llamando a Maduro un “malnacido”.

La sesión culminó con la aprobación, únicamente con los votos de los legisladores oficialistas, de la moción presentada por el Frente Amplio. La declaración expresa el rechazo a la “intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas”. Además, insta a la comunidad internacional a garantizar que los venezolanos puedan ejercer “su voluntad libre y soberana sin injerencia extranjera”, con gestiones diplomáticas y multilaterales en el marco de las Naciones Unidas y otros foros internacionales que favorezcan el diálogo y la paz.

Si bien la primera declaración de la Cancillería no incluyó menciones críticas a Venezuela, esa posición evolucionó. En su intervención en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el domingo 4, el canciller Mario Lubetkin recordó que Uruguay no reconoció el resultado de las elecciones venezolanas de 2024, en las que Maduro fue reelecto. Dos días más tarde, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el representante uruguayo, Edison Lanza, planteó la necesidad de que sean liberados los “presos políticos” en el marco de una “transición” hacia la democracia en Venezuela.