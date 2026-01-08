Tribunal de Cuentas aprobó partida de $ 6.708 a 359 funcionarios para que compren “ropa de trabajo”

El presidente del TCR justificó el gasto con el argumento de que el nivel salarial del organismo no está “en los primeros lugares” de la administración pública

En una resolución fechada el 29 de diciembre, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aprobó una partida adicional al sueldo de sus funcionarios de $ 6.708, para “destinarse a la adquisición de ropa de trabajo”. El documento detalla que se encuentran comprendidos aquellos funcionarios que “figuran activos” en el padrón del organismo, con excepción de los que “se encuentran con licencia sin goce de sueldo o con reserva de cargo”. Incluye también a quienes son funcionarios de otros organismos y “prestan servicios en comisión” al tribunal.

La decisión está basada en el artículo 1° de la Ley 16.853, que habilita al TCR a fijar una tasa de hasta 1,5 sobre 10.000 en los ingresos brutos de las empresas industriales y comerciales del Estado, cuyo 30% “será destinado exclusivamente a gastos e inversiones, no pudiendo afectarse en ningún caso para atender retribuciones personales ni beneficios sociales”.

La resolución —que está firmada por el presidente del organismo, el nacionalista Francisco Gallinal, y aprobada por el cuerpo— dice que los funcionarios deberán rendir “cuenta documentada de su utilización, en un plazo de sesenta días contado a partir del último día del mes de su percepción”. A su vez, establece que no podrán recibir el dinero quienes “tengan partidas anteriores pendientes de rendición”.

Gallinal dijo a Búsqueda que es el segundo año consecutivo que se otorga esta partida, y que se debió a que existió un remanente no ejecutado dentro de ese 30% de recaudación establecida por la Ley 16.853. El jerarca explicó que, cuando se discutió el tema en la interna del TCR, argumentó que el organismo no obtuvo recursos para mejorar la gestión durante la discusión presupuestal y que, en cuanto a la escala salarial, “no está en los primeros lugares” de la administración pública.