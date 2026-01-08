  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tribunal de Cuentas aprobó partida de $ 6.708 a 359 funcionarios para que compren “ropa de trabajo”

    El presidente del TCR justificó el gasto con el argumento de que el nivel salarial del organismo no está “en los primeros lugares” de la administración pública

    Fachada del Tribunal de Cuentas.&nbsp;

    Fachada del Tribunal de Cuentas. 

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    En una resolución fechada el 29 de diciembre, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aprobó una partida adicional al sueldo de sus funcionarios de $ 6.708, para “destinarse a la adquisición de ropa de trabajo”. El documento detalla que se encuentran comprendidos aquellos funcionarios que “figuran activos” en el padrón del organismo, con excepción de los que “se encuentran con licencia sin goce de sueldo o con reserva de cargo”. Incluye también a quienes son funcionarios de otros organismos y “prestan servicios en comisión” al tribunal.

    La decisión está basada en el artículo 1° de la Ley 16.853, que habilita al TCR a fijar una tasa de hasta 1,5 sobre 10.000 en los ingresos brutos de las empresas industriales y comerciales del Estado, cuyo 30% “será destinado exclusivamente a gastos e inversiones, no pudiendo afectarse en ningún caso para atender retribuciones personales ni beneficios sociales”.

    Leé además

    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.
    Derechos Humanos

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Picudo rojo.
    Entrevista

    Rocha ante el avance del picudo rojo: “Estamos muy solos” y en una “especie de trinchera”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo

    La resolución —que está firmada por el presidente del organismo, el nacionalista Francisco Gallinal, y aprobada por el cuerpo— dice que los funcionarios deberán rendir “cuenta documentada de su utilización, en un plazo de sesenta días contado a partir del último día del mes de su percepción”. A su vez, establece que no podrán recibir el dinero quienes “tengan partidas anteriores pendientes de rendición”.

    Gallinal dijo a Búsqueda que es el segundo año consecutivo que se otorga esta partida, y que se debió a que existió un remanente no ejecutado dentro de ese 30% de recaudación establecida por la Ley 16.853. El jerarca explicó que, cuando se discutió el tema en la interna del TCR, argumentó que el organismo no obtuvo recursos para mejorar la gestión durante la discusión presupuestal y que, en cuanto a la escala salarial, “no está en los primeros lugares” de la administración pública.

    Según la resolución, los funcionario beneficiados por la partida son 359 y la erogación total asciende a $ 2.408.172.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda