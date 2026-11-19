El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informó el 11 de noviembre a Uruguay que había cumplido con la diligencia de notificar sobre la existencia de la demanda contra Mario Cardama. El gobierno de Yamandú Orsi acusó al empresario, en un escrito presentado a comienzos de agosto, de actuar con “dolo” en perjuicio del Estado durante el proceso de obtención de las dos garantías que permitió la activación del contrato millonario que había firmado con el Ministerio de Defensa de Uruguay para construir dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). Reclama la restitución de los 28.794.500 euros transferidos al astillero antes de la rescisión del contrato, el pago de los gastos legales en los que incurra Uruguay, la diferencia de monto entre lo que le hubiesen salido las dos OPV al país si Cardama cumplía y las que finalmente adquiera y otros daños y perjuicios.