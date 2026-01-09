  • Cotizaciones
    ¿Quiénes son los "presos políticos" hasta ahora liberados en Venezuela?

    Este viernes 9 de enero continúan las liberaciones de las personas consideradas presos políticos en Venezuela. Hasta el momento ha sido confirmada la excarcelación de cinco ciudadanos españoles, incluida una abogada de doble nacionalidad, y al menos cuatro venezolanos. A continuación, lo que conocemos de los liberados y las circunstancias en que fueron detenidos

    Policías de guardia durante la liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 2026.

    Policías de guardia durante la liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 2026.

    FOTO

    IVAN MCGREGOR/AFP
    France 24
    Por France 24

    La expectativa crece dentro y fuera de Venezuela este viernes 9 de enero, un día después de que el presidente de la Asamblea, el Legislativo del país, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número significativo” de presos.

    El funcionario, hermano de la ahora “presidenta encargada” del país tras la captura de Nicolás Maduro hace casi una semana, aseguró que se trata de un "gesto de paz" unilateral.

    Aún se desconoce la cifra total de personas que serían puestas en libertad. Según la ONG local Foro Penal, hasta el pasado 5 de enero en las cárceles del país permanecían arrestados 806 “presos políticos”. Esta cifra incluye al menos 86 extranjeros procedentes de Estados Unidos, España y otros países.

    Sin embargo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una importante organización local de derechos humanos, cuestionó el alcance de las excarcelaciones al afirmar que hasta la noche del jueves 8 de enero, la liberación prometida de ciudadanos venezolanos, a quienes describen como presos políticos, "no se había ejecutado de manera efectiva". La organización subrayó que existe "incertidumbre en los centros de detención, donde las familias, apostadas a la entrada, denuncian que no se han llevado a cabo las liberaciones de venezolanos injustamente encarcelados".

    Estos son los ciudadanos venezolanos liberados hasta el momento

    • Enrique Márquez:

    Exdiputado y excandidato presidencial en las elecciones de 2024. Estuvo recluido en la cárcel 'El Helicoide' por más de un año.

    Su excarcelación quedó registrada en videos difundidos por reporteros locales.“Ya terminó todo”, se le escucha decir en las imágenes, visiblemente emocionado, mientras saluda y abraza a familiares a la salida del lugar.

    Tras los cuestionados comicios que según la oposición el candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 67 % de los votos, las denuncias de “fraude” se extendieron al tiempo que los opositores publicaron en una plataforma las actas que, sostienen, recabaron directamente de los centros de votación. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo.

    Entonces, Márquez exigió al CNE la publicación de todas las actas, algo que, incluso ahora, meses después, no ha ocurrido. El opositor fue arrestado en enero de 2025, acusado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello de estar involucrado en un intento de golpe de Estado.

    Leer tambiénOpositores Márquez y Pillieri entre los presos liberados en Venezuela; Trump afirma que canceló segundo ataque

    • Biagio Pilieri:

    Coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela y conocido legislador, crítico del Gobierno.

    La coalición Mesa de la Unidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmó que Pilieri fue liberado junto a Márquez.

    Pilieri fue arrestado en agosto de 2024, en medio de la ola de represiones por las protestas contra el denunciado fraude electoral en las presidenciales.

    “Su único ‘delito’ es creer en una Venezuela libre, justa y democrática, donde cada ciudadano pueda vivir sin miedo ni represión. A pesar de haber sido injustamente detenido, su voz sigue resonando e inspirándonos a seguir adelante”, señala un mensaje difundido en su perfil de Instagram.

    Leer tambiénVenezuela comienza la liberación de una cifra "importante" de presos

    • Rocío del Carmen San Miguel Sosa:

    También forma parte del grupo de los cinco españoles liberados, ya que es ciudadana hispanovenezolana.

    Es abogada y para el momento de su detención, en febrero de 2024, se desempeñaba como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la Fuerza Armada de Venezuela. Las autoridades la acusaron de presunta conspiración, señalamiento que la también especialista en Derecho y Política Internacional siempre ha rechazado.

    Leer también“Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate": Delcy Rodríguez

    • Larry Osorio Chía:

    Sargento Mayor de Segunda del Ejército venezolano y padre de seis hijos. Fue detenido el 6 de agosto de 2021, por lo que permaneció tras las rejas por más de cuatro años.

    El llamado Tribunal Tercero de Terrorismo ordenó su encarcelamiento, acusado de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, destaca el diario local ‘La Patilla’.

    Estos son los cinco ciudadanos españoles liberados en Venezuela

    En esta lista, a la también ciudadana venezolana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, se suman:

    • José María Basoa:

    Ciudadano vasco, que según su familia se encontraba en territorio venezolano de vacaciones.

    Fue arrestado en septiembre de 2024, señalado de ser agente del Cuerpo Nacional de Inteligencia español que, según Caracas, buscaba asesinar a Nicolás Maduro.

    Sin embargo, el Gobierno español ha negado las acusaciones de forma reiterada.

    • Andrés Martínez Adasme:

    También ciudadano vasco. Fue detenido junto a Basoa, bajo las mismas acusaciones.

    Las autoridades venezolanas aseguraron que en los teléfonos móviles de Adasme y Basoa hallaron conversaciones en las que hablaban sobre dónde comprar explosivos y cómo contactar a grupos para hacer un “trabajo especial”. Sus detenciones tuvieron lugar en medio de las tensiones entre España y Venezuela luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez le concediera asilo político al opositor Edmundo González Urrutia, que estuvo bajo amenaza de arresto cuando reclamaba la victoria en las presidenciales de 2024.

    • Miguel Moreno:

    Periodista detenido en junio de 2025 luego de que las autoridades venezolanas interceptaran el barco de exploración marina para el que trabajaba, dedicado a buscar fragmentos de buques hundidos durante la II Guerra Mundial.

    Caracas alegó un comportamiento "muy sospechoso".

    El grupo lo completan los españoles Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún.

    FUENTE:FRANCE24

