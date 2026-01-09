¿Quiénes son los "presos políticos" hasta ahora liberados en Venezuela?

La expectativa crece dentro y fuera de Venezuela este viernes 9 de enero, un día después de que el presidente de la Asamblea, el Legislativo del país, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número significativo” de presos.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El funcionario, hermano de la ahora “presidenta encargada” del país tras la captura de Nicolás Maduro hace casi una semana, aseguró que se trata de un "gesto de paz" unilateral.

Venezuela Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Aún se desconoce la cifra total de personas que serían puestas en libertad. Según la ONG local Foro Penal, hasta el pasado 5 de enero en las cárceles del país permanecían arrestados 806 “presos políticos”. Esta cifra incluye al menos 86 extranjeros procedentes de Estados Unidos, España y otros países.

Sin embargo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una importante organización local de derechos humanos, cuestionó el alcance de las excarcelaciones al afirmar que hasta la noche del jueves 8 de enero, la liberación prometida de ciudadanos venezolanos, a quienes describen como presos políticos, "no se había ejecutado de manera efectiva". La organización subrayó que existe "incertidumbre en los centros de detención, donde las familias, apostadas a la entrada, denuncian que no se han llevado a cabo las liberaciones de venezolanos injustamente encarcelados".

Exdiputado y excandidato presidencial en las elecciones de 2024. Estuvo recluido en la cárcel 'El Helicoide' por más de un año.

Su excarcelación quedó registrada en videos difundidos por reporteros locales.“Ya terminó todo”, se le escucha decir en las imágenes, visiblemente emocionado, mientras saluda y abraza a familiares a la salida del lugar.

???????? | URGENTE — Estan liberando a los presos políticos en Venezuela.



Acaban de salir en libertad Enrique Márquez y Biagio Pilieri. Emocionante. pic.twitter.com/qowu3IK49k — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Tras los cuestionados comicios que según la oposición el candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 67 % de los votos, las denuncias de “fraude” se extendieron al tiempo que los opositores publicaron en una plataforma las actas que, sostienen, recabaron directamente de los centros de votación. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo.

Entonces, Márquez exigió al CNE la publicación de todas las actas, algo que, incluso ahora, meses después, no ha ocurrido. El opositor fue arrestado en enero de 2025, acusado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello de estar involucrado en un intento de golpe de Estado.

Leer tambiénOpositores Márquez y Pillieri entre los presos liberados en Venezuela; Trump afirma que canceló segundo ataque

Biagio Pilieri:

Coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela y conocido legislador, crítico del Gobierno.

La coalición Mesa de la Unidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmó que Pilieri fue liberado junto a Márquez.

Pilieri fue arrestado en agosto de 2024, en medio de la ola de represiones por las protestas contra el denunciado fraude electoral en las presidenciales.

“Su único ‘delito’ es creer en una Venezuela libre, justa y democrática, donde cada ciudadano pueda vivir sin miedo ni represión. A pesar de haber sido injustamente detenido, su voz sigue resonando e inspirándonos a seguir adelante”, señala un mensaje difundido en su perfil de Instagram.

#8Ene | El Colegio Nacional de Periodistas de Caracas (@CNPCaracas) celebró la excarcelación de Biagio Pilieri la noche de este jueves, tras permanecer más de un año privado de libertad.



“El colega Biagio Pilieri finalmente está en libertad. Tras más de un año de injusto… pic.twitter.com/sU0YsvIazo — El Diario (@eldiario) January 9, 2026

Leer tambiénVenezuela comienza la liberación de una cifra "importante" de presos

Rocío del Carmen San Miguel Sosa:

También forma parte del grupo de los cinco españoles liberados, ya que es ciudadana hispanovenezolana.

Es abogada y para el momento de su detención, en febrero de 2024, se desempeñaba como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la Fuerza Armada de Venezuela. Las autoridades la acusaron de presunta conspiración, señalamiento que la también especialista en Derecho y Política Internacional siempre ha rechazado.

Ella es Rocío San Miguel, profesora, defensora y una española-venezolana detenida injustamente en El Helicoide.



Su caso no es aislado: Nélida Sánchez, Eduardo Torres, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda siguen presos en Venezuela tras defender derechos humanos.… pic.twitter.com/PtrJNNQHwg — PROVEA (@_Provea) January 8, 2026

Leer también“Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate": Delcy Rodríguez

Larry Osorio Chía:

Sargento Mayor de Segunda del Ejército venezolano y padre de seis hijos. Fue detenido el 6 de agosto de 2021, por lo que permaneció tras las rejas por más de cuatro años.

El llamado Tribunal Tercero de Terrorismo ordenó su encarcelamiento, acusado de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, destaca el diario local ‘La Patilla’.

???? Excarcelado Larry Arcesio Osorio Chía, sargento mayor.



Había sido detenido arbitrariamente porqué realmente iban por su hermano pero éste se escapó, entonces, se llevaron a Larry Osorio https://t.co/3sBeuaRL1J pic.twitter.com/SAS6g9t93l — Molotov (@ipoolgian) January 9, 2026

Estos son los cinco ciudadanos españoles liberados en Venezuela

En esta lista, a la también ciudadana venezolana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, se suman:

José María Basoa:

Ciudadano vasco, que según su familia se encontraba en territorio venezolano de vacaciones.

Fue arrestado en septiembre de 2024, señalado de ser agente del Cuerpo Nacional de Inteligencia español que, según Caracas, buscaba asesinar a Nicolás Maduro.

Sin embargo, el Gobierno español ha negado las acusaciones de forma reiterada.

Andrés Martínez Adasme:

También ciudadano vasco. Fue detenido junto a Basoa, bajo las mismas acusaciones.

Las autoridades venezolanas aseguraron que en los teléfonos móviles de Adasme y Basoa hallaron conversaciones en las que hablaban sobre dónde comprar explosivos y cómo contactar a grupos para hacer un “trabajo especial”. Sus detenciones tuvieron lugar en medio de las tensiones entre España y Venezuela luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez le concediera asilo político al opositor Edmundo González Urrutia, que estuvo bajo amenaza de arresto cuando reclamaba la victoria en las presidenciales de 2024.

???? Confirman la liberación de 5 españoles, entre ellos Rocío San Miguel, hispanovenezolana.



En vivo aquí #NoticiasAhora: https://t.co/VlgdDJU9YS pic.twitter.com/YtJ0yzBFR3 — VPItv (@VPITV) January 8, 2026

Miguel Moreno:

Periodista detenido en junio de 2025 luego de que las autoridades venezolanas interceptaran el barco de exploración marina para el que trabajaba, dedicado a buscar fragmentos de buques hundidos durante la II Guerra Mundial.

Caracas alegó un comportamiento "muy sospechoso".

El periodista canario Miguel Moreno fue detenido en junio de 2025 cuando #Venezuela interceptó el barco de exploración marina para el que trabajaba alegando un comportamiento "muy sospechoso"



Más de 200 días después ha sido liberado junto a otros españoles



… pic.twitter.com/KIXMeqv8Sv — RTVC (@RTVCes) January 9, 2026

El grupo lo completan los españoles Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún.

FUENTE:FRANCE24