COP16 en Roma: el camino hacia un acuerdo global por la biodiversidad

Sin murciélagos, no se puede hacer tequila. Sin abejas no hay cultivo de café, y sin humedales cerca de nuestros ríos, somos mucho más vulnerables a las inundaciones. Estos tres ejemplos son útiles para recordar que nuestras vidas y economías necesitan una naturaleza sana. Sin embargo, nuestras actividades, tal como se llevan a cabo hoy, están destruyendo esta diversidad biológica.

Después de dos semanas de negociaciones internacionales, lograron adoptar varias decisiones importantes. La primera es la creación de un grupo permanente que represente a los pueblos indígenas en el marco del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Esto dará más peso a estos guardianes altamente efectivos de la biodiversidad en los organismos internacionales. El segundo: la creación del Fondo Cali para que las empresas, particularmente las farmacéuticas, contribuyan económicamente por el uso que hacen de los datos genéticos digitalizados de plantas y animales, muchas veces provenientes de países del Sur.

En Cali, la cuestión de cómo aumentar el financiamiento público y privado para garantizar la implementación de los objetivos de conservación de la naturaleza desató un tira y afloja entre los países del Norte, que son donantes, y los países del Sur, cuya biodiversidad suele ser muy rica y menos dañada que la del Oeste. Un tira y afloja que duró hasta las últimas horas de la COP. Y después de una última noche de insomnio, no hubo suficientes delegados para adoptar nuevas decisiones (muchos tuvieron que irse para tomar sus aviones). Por lo tanto, la COP16 interrumpió abruptamente su trabajo debido a la falta de quórum.

¿Un nuevo fondo dedicado a la biodiversidad?

Por lo tanto, hay dos grandes temas en la agenda de los países que se reúnen esta vez en Roma, Italia, acogidos en la sede de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), para tratar de poner fin a esta COP16 sobre biodiversidad.

La primera es ¿cómo se evaluarán las políticas públicas puestas en marcha por cada país para frenar el colapso de los ecosistemas? Los criterios de esta "revisión global", prevista para 2026, serán clave para garantizar que los esfuerzos colectivos permitan realmente luchar contra la desaparición de especies, como las abejas, por ejemplo, o contra la degradación de ecosistemas naturales, como ríos, pastizales o bosques. En este aspecto, las cosas han progresado bien.

El segundo tema sigue siendo una fuente de tensión. Es la financiación para alcanzar el objetivo de proteger el 30% de la tierra y los mares del mundo para 2030.

¿Es necesario un nuevo fondo dedicado a la biodiversidad o no? Se trata de una demanda de larga data de los países en desarrollo, y en particular del grupo África. Quieren que este nuevo fondo esté bajo la autoridad de la COP. Sus argumentos: el actual fondo establecido en el marco del Fondo para el Medioambiente Mundial no es lo suficientemente transparente, los países del Sur no tienen suficiente voz en su gobernanza y tienen dificultades para acceder a su financiación.

"Son los países del Sur, los países en desarrollo, los que tienen una gran biodiversidad. Si se les pide a estos países que no utilicen la riqueza que tienen en biodiversidad, a cambio, debemos proporcionar fondos para que estos países puedan desarrollarse de otras maneras que no sean destruyendo esta biodiversidad que no se puede reconstruir", justifica el senegalés Ousseynou Kassé, presidente del grupo de países africanos en la COP sobre biodiversidad.

Por otro lado, los países ricos, que se han comprometido a gastar 30.000 millones de dólares al año para 2030 en la protección de la naturaleza en los países en desarrollo, no quieren un nuevo fondo. Señalan sus limitaciones presupuestarias internas y aseguran que la fragmentada ayuda oficial internacional será menos eficaz. "Creemos que más fondos diferentes para la biodiversidad significarán en última instancia más burocracia y, finalmente, menos dinero para quienes más lo necesitan", dice la oficina de la ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Panier-Runacher. Los países desarrollados piden que se reformen los mecanismos existentes.

¿Qué podría desbloquear las negociaciones esta vez?

La ministra colombiana de Medioambiente, Susana Muhamad, todavía presidenta de la COP16 (porque la renuncia que presentó al presidente Gustavo Petro recién entrará en vigor el 3 de marzo de 2025), hizo una propuesta intermedia: lanzar un proceso de trabajo para designar y poner en funcionamiento un fondo dedicado a la biodiversidad bajo la égida de la COP para 2030. Podría tratarse de un fondo nuevo o de un fondo existente. Hay que ver cómo se posiciona cada delegación frente a esta propuesta en la primera jornada de la COP, este martes 25 de febrero en Roma.

Para Agnès Hallosserie, encargada de cuestiones de biodiversidad en el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI) de París, habrá que mirar el posicionamiento de Brasil. Brasil es ahora el principal beneficiario de la financiación de la biodiversidad en general, por lo que, aunque a menudo actúan como portavoces de los países del Sur, "los representantes brasileños en realidad no ayudaron mucho en la discusión para decir 'sí, necesitamos cambiar el sistema, que redistribuya a más personas, para poner a más personas alrededor de la mesa'", explica la especialista. "El statu quo les conviene básicamente, así que veremos si, en Roma, ya no asumen este rol de acompañar compromisos con la presidencia colombiana de la COP, sobre todo porque Brasil es anfitrión de la COP climática en Belém a fin de año y estos temas están vinculados", añade.

En cuanto al contexto internacional, la experta recuerda que, aunque Estados Unidos no es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (y por lo tanto no suscribe los objetivos fijados internacionalmente en materia de biodiversidad), el país financia un gran número de proyectos de protección de la naturaleza en todo el mundo, especialmente en África. Tras el desmantelamiento de USAID por parte de Donald Trump, muchos países del Sur están viendo desaparecer una parte importante de la ayuda que utilizaban para financiar las áreas protegidas en sus territorios. "Por lo tanto, pueden estar más inclinados a llegar a un acuerdo con los países del Norte que todavía participan en el esfuerzo colectivo para frenar la destrucción de la biodiversidad", analiza.

Daniel Mukubi, jefe negociador de la República Democrática del Congo, en particular en cuestiones de financiación, teme que este nuevo contexto empuje a los países africanos "a utilizar recursos [como la madera por ejemplo], lo que degradará aún más la biodiversidad que ya está en peligro porque, en cualquier caso, necesitaremos recursos para vivir".

"La evolución del equilibrio de poder en la geopolítica, pero también las limitaciones que los conflictos armados imponen sobre las finanzas de los países" son responsables de la "polarización" del mundo en torno a este tema, advirtió este lunes la presidenta colombiana de la cumbre, Susana Muhamad. Pero incluso en este contexto, "podemos ponernos de acuerdo en cosas fundamentales", una de las más importantes de las cuales es proteger la vida en medio de las crisis climáticas y de la naturaleza", dijo desde Roma.

FUENTE:RFI