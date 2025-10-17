¡Hola !

ADA celebró su aniversario con una noche de solidaridad y cultura en la Embajada de Paraguay

El festejo reunió a integrantes del cuerpo diplomático, y a socias y directivas de ADA, quienes colmaron los salones de la sede paraguaya

Embajador de Italia Fabrizio Petri, Mercedes Menafra y Eloisa Legnani.

Embajador de Italia Fabrizio Petri, Mercedes Menafra y Eloisa Legnani.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Beatriz Argimón y presidenta de ADA Maureen&nbsp;Albertini.

Beatriz Argimón y presidenta de ADA Maureen Albertini.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De ADA: Isabel Simoens, Beatriz Raposo y Beatriz Methol.

De ADA: Isabel Simoens, Beatriz Raposo y Beatriz Methol.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Una bailarina, vestida con un brillante traje rojo, cautivó a todos al lograr equilibrar seis botellas sobre su cabeza.

Una bailarina, vestida con un brillante traje rojo, cautivó a todos al lograr equilibrar seis botellas sobre su cabeza.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Asociación Diplomática de Ayuda (ADA) conmemoró sus 61 años de trayectoria con una recepción que combinó elegancia, música y un profundo espíritu solidario. El encuentro tuvo lugar en la Embajada de la República de Paraguay, un marco ideal para una noche que buscó honrar tanto la historia de la institución como su compromiso permanente con quienes más lo necesitan.

ADA nació en 1964 por iniciativa de la señora Virginia Cassanello de Nogués, esposa del entonces embajador paraguayo. Su fundación respondió a un objetivo claro: recaudar recursos para colaborar con los Cottolengos Femenino y Masculino Don Orione, hogares dedicados a la atención de niños, adultos y ancianos con discapacidades físicas e intelectuales. A más de seis décadas de aquel gesto inicial, la asociación mantiene vivo el espíritu de ayuda que inspiró a sus fundadores.

La celebración reunió a integrantes del cuerpo diplomático, y a socias y directivas de ADA, quienes colmaron los salones de la sede paraguaya. La noche, además de ser un encuentro de camaradería, se transformó en un espacio de intercambio cultural gracias a la presentación de trajes típicos de algunos de los países miembros de la organización, que reflejó la diversidad que caracteriza a la asociación.

En el discurso de bienvenida, la presidenta, Maureen Albertini, destacó la importancia de la empatía y la cercanía en la labor solidaria: “Cuando se habla de ayudar no se trata solo de dar, sino de acompañar, escuchar y tender una mano a quienes más lo necesitan. En Uruguay, un país tan lindo, siempre encontramos formas de unirnos para mejorar la vida de quienes están en situación de vulnerabilidad. Estando al frente de ADA me emociona ver cómo cada gesto y cada aporte construyen algo más grande: esperanza, dignidad y oportunidades”, expresó emocionada.

La velada avanzó entre momentos artísticos y gestos de generosidad. Antes de que la pista de baile se abriera al ritmo del DJ Fernando Picón, el público disfrutó de un baile folclórico tradicional del Paraguay. Una bailarina, vestida con un brillante traje rojo, cautivó a todos al lograr equilibrar seis botellas sobre su cabeza, una muestra de destreza que se llevó una ovación prolongada.

La noche continuó con sorteos, obsequios y una donación especial de 2.500 dólares realizada por BMW, que se sumó a los fondos recaudados para las causas que ADA respalda. Los asistentes compartieron brindis, anécdotas y planes para los próximos desafíos, en un clima de gratitud y compromiso que recordó el propósito esencial de la asociación: unir voluntades para mejorar la vida de los más vulnerables.

