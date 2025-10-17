ADA celebró su aniversario con una noche de solidaridad y cultura en la Embajada de Paraguay

El festejo reunió a integrantes del cuerpo diplomático, y a socias y directivas de ADA, quienes colmaron los salones de la sede paraguaya

Una bailarina, vestida con un brillante traje rojo, cautivó a todos al lograr equilibrar seis botellas sobre su cabeza.

La Asociación Diplomática de Ayuda (ADA) conmemoró sus 61 años de trayectoria con una recepción que combinó elegancia, música y un profundo espíritu solidario. El encuentro tuvo lugar en la Embajada de la República de Paraguay, un marco ideal para una noche que buscó honrar tanto la historia de la institución como su compromiso permanente con quienes más lo necesitan.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

ADA nació en 1964 por iniciativa de la señora Virginia Cassanello de Nogués, esposa del entonces embajador paraguayo. Su fundación respondió a un objetivo claro: recaudar recursos para colaborar con los Cottolengos Femenino y Masculino Don Orione, hogares dedicados a la atención de niños, adultos y ancianos con discapacidades físicas e intelectuales. A más de seis décadas de aquel gesto inicial, la asociación mantiene vivo el espíritu de ayuda que inspiró a sus fundadores.

La celebración reunió a integrantes del cuerpo diplomático, y a socias y directivas de ADA, quienes colmaron los salones de la sede paraguaya. La noche, además de ser un encuentro de camaradería, se transformó en un espacio de intercambio cultural gracias a la presentación de trajes típicos de algunos de los países miembros de la organización, que reflejó la diversidad que caracteriza a la asociación.

En el discurso de bienvenida, la presidenta, Maureen Albertini, destacó la importancia de la empatía y la cercanía en la labor solidaria: “Cuando se habla de ayudar no se trata solo de dar, sino de acompañar, escuchar y tender una mano a quienes más lo necesitan. En Uruguay, un país tan lindo, siempre encontramos formas de unirnos para mejorar la vida de quienes están en situación de vulnerabilidad. Estando al frente de ADA me emociona ver cómo cada gesto y cada aporte construyen algo más grande: esperanza, dignidad y oportunidades”, expresó emocionada.

La velada avanzó entre momentos artísticos y gestos de generosidad. Antes de que la pista de baile se abriera al ritmo del DJ Fernando Picón, el público disfrutó de un baile folclórico tradicional del Paraguay. Una bailarina, vestida con un brillante traje rojo, cautivó a todos al lograr equilibrar seis botellas sobre su cabeza, una muestra de destreza que se llevó una ovación prolongada.