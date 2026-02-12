Agro en Punta 2026: Paraguay ofreció alta tasa de retorno, productividad, bajos impuestos, seguridad y estabilidad

Paraguay está pasando por un momento “sin antecedentes” en inversión extranjera, aseguró a Búsqueda el viceministro de Industria de ese país, Marco Riquelme. El jerarca participó del Foro Paraguay, celebrado el pasado miércoles 4 en Agro en Punta.

Riquelme destacó que el presidente paraguayo Santiago Peña “tiene el desafío de posicionar a Paraguay en el mapa mundial, como un jugador global, de la parte industrial y logística”.

Señaló que hasta hace algunos años “poco se conocía de Paraguay”, porque históricamente fue un país importador de productos. Sin embargo, dijo, “en la última década y media estuvimos trabajando mucho sobre la industrialización y el fortalecimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es nuestra salida logística al mundo, y por donde pasa entre el 70% y 80% de los bienes exportados e importados”.

Uno de los atractivos más destacados de Paraguay para los inversores es su régimen tributario, “como ningún otro país en la región”, destacó el viceministro de Industria. Además, “es muy simple”, afirmó.

El país solo tiene tres impuestos: IVA (10%), Impuesto a la Renta (10%) e Impuesto a los Dividendos (8%). “Después no hay ningún otro impuesto escondido que el ciudadano o el empresario tengan que pagar”, aseguró el jerarca.

Riquelme destacó que la ventaja de tener impuestos bajos y un régimen tributario “muy simple” es que permite que la formalización “sea muy fácil”, y que la economía “esté pujante y creciendo”.

En 2004 fue la última vez que se cambió el régimen impositivo en Paraguay. En ese momento el Impuesto a la Renta era del 30% y bajó al 10%. “Esto hizo que se quintupliquen los ingresos al fisco de un año para el otro. No necesariamente subir los impuestos es el camino para poder aumentar los ingresos tributarios. En este caso fue una reducción de los impuestos lo que hizo que se quintupliquen los ingresos del fisco, y que Paraguay entre en un proceso de formalización, en el cual seguimos. Esto también permitió desarrollar la infraestructura del país”, valoró el integrante del gobierno que preside Santiago Peña.

Maquila

En Paraguay está en crecimiento el régimen de maquila. Se trata de un régimen de inversión a través del cual el Estado ofrece un impuesto único del 1% para empresas que se instalen en el país con el fin de transformar la materia prima y exportarla. De esta forma, exoneran el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Dividendo y el IVA.

“Necesitamos de este régimen para poder darles trabajo a las 100.000 personas que cada año entran a la población económicamente activa del país. Vemos que hoy la maquila está dando US$ 1.300 millones de productos manufacturados, diversificados, y también está generando 36.000 empleos”, remarcó el viceministro.

Seguridad jurídica

Riquelme aseguró que las invasiones o apropiaciones ilegales de tierras son algo que en Paraguay “ya no existe”. Y sostuvo que los inversores uruguayos que están en el país pueden dar fe de ello.

El ministro afirmó que, después de los paraguayos, son los uruguayos quienes más tierras tienen en Paraguay, sumando “casi 3 millones de hectáreas”.

El Estado y los privados

El viceministro paraguayo reconoció que todavía les “falta mucho en infraestructura” y que “hay que hacer un montón de inversiones”. Consultado sobre la fuente de financiación para esas inversiones, considerando que los impuestos del país son bajos, Riquelme respondió: “Eso lo dejamos en manos de los privados”.

“Creemos en la asociación público-privada, donde la concesión de una ruta o de una red eléctrica la tiene que hacer el sector privado, mientras que el Estado se dedica a fortalecer las instituciones”, declaró.

Marco Riquelme El viceministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme.

Datos económicos

En el promedio de los últimos 20 años la inflación en Paraguay fue de 3,5% anual, mientras que el crecimiento del país en 2025 fue de 6,3%, “casi triplicando el promedio de la región”, destacó el viceministro de Industria durante su visita a Uruguay.

Además, el desempleo en Paraguay es menor al 6%. En Paraguay 70% de la población tiene menos de 35 años. “Los jóvenes están tomando roles de preponderancia, asumiendo obligaciones muy importantes, y eso hace también que el ecosistema laboral sea muy prudente, sano, jovial e innovador”, valoró el jerarca.

“Invitamos a los inversores a que vayan a Paraguay. Muchas veces se escuchan comentarios con algunos sesgos, pero es muy importante ir, conversar con la gente, y se darán cuenta de que Paraguay tiene mucho que ofrecer”, agregó el secretario de Estado.

Agricultura y forestación

Paraguay cuenta con un área agrícola de 3 millones de hectáreas, donde produce 10 millones de toneladas de soja. “Todavía hay por ganar en productividad, pero muchas más hectáreas de soja no vamos a poder hacer”, explicó Riquelme.

Al mismo tiempo, el sector forestal viene creciendo a razón de 80.000 hectáreas por año en los últimos cuatro años. Actualmente, el país cuenta con 400.000 hectáreas forestadas, pero su área potencial es de 8 millones de hectáreas forestales en todo el país.

“Es una buena oportunidad para poder invertir, porque esas hectáreas todavía son de ganadería de baja productividad, con alto potencial forestal. Es un buen momento para salir a comprar campos, que todavía están baratos, por los malos números de la ganadería de baja intensidad”, planteó el integrante del gobierno paraguayo.

Agregó que esos campos se pueden convertir en silvopastoriles, con una dotación de 0,5 cabezas por hectárea. Ese sistema híbrido permitiría “ganar con la producción forestal, con la ganadería y también con la venta de créditos de carbono”, señaló.

A propósito, comentó que Paraguay tiene una ley “muy moderna” de créditos de carbono, y también tiene acuerdos con Singapur y Taiwán para su venta.

El huevo y la gallina

En Paraguay está planteada la discusión sobre qué debe ir primero: la producción forestal o la industrialización de la madera. “Estamos creciendo mucho en la parte forestal, pero todavía no estamos creciendo en la industrialización, que es nuestro siguiente paso”, dijo el viceministro de Industria.

Agregó que hace unos años se aprobó la ley para poder exportar rollos de madera y que muchos empresarios del sector están haciendo las inversiones para exportar rollos. Informó que ese negocio tiene retornos de inversión que “van del 16% al 18% en dólares”.

Además, destacó que el ciclo de la madera en Paraguay es de siete años, muy rápido, y eso es muy positivo para el retorno de la inversión.

“Estamos saliendo a buscar inversionistas para mejorar el sector de muebles de madera, de flywood (contrachapado), de madera terciada, y en algún momento también tener una fábrica de celulosa, que es la gran expectativa que tenemos como país”, detalló el jerarca.

Riquelme destacó que los uruguayos conocen muy bien la transformación económica que trae una planta de celulosa a un país pequeño. Y se mostró confiado en que esas inversiones llegarán “cuando esté la madera”. Sostuvo que “faltan 300.000 o 400.000 hectáreas para tener la primera planta de celulosa en Paraguay”.

Paracel Proyecto de Paracel.

Planta de celulosa de Paracel

El proyecto de la planta de celulosa de Paracel “está bastante avanzado” en su etapa de planificación, comentó el viceministro de Industria. Explicó que hubo que ampliarlo de 1,8 millones de toneladas a 2,5 millones de toneladas, y eso lo retrasó.

Detrás de este proyecto hay varias familias empresarias importantes de Paraguay, que están buscando asociarse con un gran jugador de nivel mundial para poder comenzar las obras.

Riquelme comentó que la empresa tiene el terreno comprado, el movimiento de suelos está hecho, están empezando a construir el puerto y tienen 300.000 hectáreas forestadas. “El país entero tiene muchas expectativas, y esperamos que se concrete lo antes posible” el proyecto, dijo.

Otros sectores de interés

El gobierno paraguayo observa que hay mucho interés de inversores en el sector de la producción de proteínas. Recientemente, se anunció una inversión de US$ 300 millones, de un grupo español, en la producción de carne de cerdo. “Van a traer 45.000 madres, que al tener pariciones de entre 10 y 12 lechones generarán bastante productividad; además, no se tiene que tener mucha tierra para esta producción”, dijo el viceministro.

Consideró, además, que el potencial del negocio “va a permear en la clase media, un sector que no puede entrar en ganadería porque la barrera de entrada es muy alta, al requerir de una gran superficie de tierra”.

También se espera que crezca mucho la producción aviar. “Se está invirtiendo en mucha tecnología en la producción de pollos. Se va a abrir la primera granja de ponedoras en Paraguay, para abastecer el mercado local de huevos, pero también estamos avanzando mucho en el sector frigorífico aviar, porque Taiwán recién liberó los aranceles para la exportación de pollo desde Paraguay; esto nos genera un mercado gigantesco”, destacó Riquelme.

Además, la multinacional de origen brasileño JBS acaba de anunciar una inversión de US$ 135 millones en un frigorífico de pollos en Paraguay.

Política

No solo es bajo el promedio de edad de la población en Paraguay, sino también el de sus políticos. El presidente paraguayo, Santiago Peña, tiene 46 años, y Riquelme tiene 39 años. “En Paraguay es común ver gente joven en roles protagónicos”, comentó el viceministro de Industria.

Por otra parte, Paraguay es uno de los pocos países del mundo que reconoce a Taiwán como nación independiente, algo que les impide tener relaciones diplomáticas con China. De todos modos, el secretario de Estado puntualizó que eso “no quiere decir que no le podamos vender a China, ni recibir inversiones de China”.

El principal mercado de Paraguay es Estados Unidos, que “paga precios mucho mayores a los que podría llegar a pagar China”, dijo Riquelme. Otros mercados importantes son: Taiwán, Chile e Israel, que “son muy exigentes en calidad, y además pagan precios premium”, dijo.

Riquelme destacó que la política de Relaciones Exteriores de Estados Unidos “está empezando a premiar a los países que han mantenido un régimen de centro-derecha en los últimos años, y ahí está Paraguay, que dentro de Sudamérica ha sido el país que mantuvo el mismo signo de ideología política en los últimos 85 años”.

Valoró que “el país entero tiene esa cultura, y es algo que le da estabilidad macroeconómica”, porque no juega “con los subsidios”. Consideró que “esa es la parte más importante”, ya que “en Paraguay el Banco Central es independiente del gobierno”.

“Paraguay no es un país que subsidie, sino que incentiva la inversión, a través de estos regímenes como maquila, y no juega con la caja fiscal”, destacó.

Riquelme comentó que él, como varios de los jerarcas del actual gobierno, proviene del sector privado, y esta es su primera experiencia en la actividad pública.

“Acepté este desafío porque, si nosotros que entendemos lo que necesita el país no tomamos estos roles protagónicos, lo van a tomar personas que no necesariamente piensan igual, y llevarán el escenario a una política pendular, que no es lo que queremos”, dijo.

Y concluyó que “los negocios se hacen por décadas y no por cuestiones de cada gobierno”, por eso “es muy importante que esta estabilidad macroeconómica continúe en el país”.