  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay “amplificador” de las inversiones

    Capitales llegan al país y se expanden a la región

    Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem.

    Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem.

    FOTO

    Everdem
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Uruguay “es un amplificador espectacular” para la inversión en Paraguay, dijo el empresario Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem, compañía dedicada a la venta y administración de campos en tierras guaraníes.

    En entrevista con Agronegocios Sarandí (Radio Sarandí) analizó que los inversores de otras latitudes suelen invertir por primera vez en Sudamérica en Uruguay y luego Paraguay se les presenta como una segunda opción, para seguir expandiéndose.

    Leé además

    El Foro Paraguay, que organizó la empresa Everdem, en Agro en Punta.
    Agro

    Agro en Punta 2026: Paraguay ofreció alta tasa de retorno, productividad, bajos impuestos, seguridad y estabilidad

    Por Ruben Silvera
    El presidente chino Xi Jinping, saludando al ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti.
    Agro

    Fratti destacó habilitaciones para carne aviar, nuez pecán y cálculos biliares bovinos

    Por Agro de Búsqueda

    Everdem celebró sus 25 años con el Foro Paraguay, el pasado miércoles 4, en Agro en Punta, con la presencia de empresarios y autoridades de ese país, quienes se refirieron a las producciones ganadera, agrícola y forestal, a la etapa industrial y al grado inversor conseguido recientemente.

    Artagaveytia destacó que “Uruguay fue punta de lanza en Paraguay” porque, “cuando nadie quería ir, los uruguayos fuimos”.

    Después el país evolucionó y “aquellos que hace años no querían ir, porque el Paraguay era demasiado desconocido, dudoso, interrogante, amenazante, hoy, con otros valores y otra realidad, pero con el grado de inversor y conociendo, se animan a ir”.

    Además, el ingeniero agrónomo y rematador uruguayo señaló que para ayudar a que el país crezca “es importante que la gente se entere de qué es Paraguay”, porque “está fuera del circuito, es poco conocido”. A propósito, dijo que el objetivo del sector público y del privado es “salir a decirle al mundo que Paraguay existe y las cosas buenas que tiene, lo que está haciendo y cómo está creciendo”.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Derechos humanos

    Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol

    IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

    Por Lucía Cuberos
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Los presidentes de China y Uruguay, Xi Jinping y Yamandú Orsi, conmemoraron los 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

    El sector avícola celebra la habilitación de China, mercado que paga por las garras 3,5 veces más que Hong Kong

    Por Juan Luis Dellapiazza
    Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). 
    Video

    Argentina: bombas molotov versus balas de goma, enfrentamientos por la reforma laboral

    Por France 24
    Las oficinas de BASF en el World Trade Center del Buceo.

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Senadores Robert Silva, Daniel Caggiani, Blanca Rodríguez y José Luis Falero después de recibir al canciller Mario Lubetkin.

    El gobierno entregó al Parlamento el proyecto para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

    Por Redacción Búsqueda