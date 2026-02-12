Uruguay “amplificador” de las inversiones

Uruguay “es un amplificador espectacular” para la inversión en Paraguay, dijo el empresario Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem, compañía dedicada a la venta y administración de campos en tierras guaraníes.
Capitales llegan al país y se expanden a la región
Uruguay “es un amplificador espectacular” para la inversión en Paraguay, dijo el empresario Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem, compañía dedicada a la venta y administración de campos en tierras guaraníes.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En entrevista con Agronegocios Sarandí (Radio Sarandí) analizó que los inversores de otras latitudes suelen invertir por primera vez en Sudamérica en Uruguay y luego Paraguay se les presenta como una segunda opción, para seguir expandiéndose.
Everdem celebró sus 25 años con el Foro Paraguay, el pasado miércoles 4, en Agro en Punta, con la presencia de empresarios y autoridades de ese país, quienes se refirieron a las producciones ganadera, agrícola y forestal, a la etapa industrial y al grado inversor conseguido recientemente.
Artagaveytia destacó que “Uruguay fue punta de lanza en Paraguay” porque, “cuando nadie quería ir, los uruguayos fuimos”.
Después el país evolucionó y “aquellos que hace años no querían ir, porque el Paraguay era demasiado desconocido, dudoso, interrogante, amenazante, hoy, con otros valores y otra realidad, pero con el grado de inversor y conociendo, se animan a ir”.
Además, el ingeniero agrónomo y rematador uruguayo señaló que para ayudar a que el país crezca “es importante que la gente se entere de qué es Paraguay”, porque “está fuera del circuito, es poco conocido”. A propósito, dijo que el objetivo del sector público y del privado es “salir a decirle al mundo que Paraguay existe y las cosas buenas que tiene, lo que está haciendo y cómo está creciendo”.