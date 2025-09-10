Agadu inaugura un ciclo de cine uruguayo con el documental 'Hit'

La idea de la iniciativa es que las producciones uruguayas tengan un espacio que tal vez no encuentran en el circuito comercial

De Agadu: director general Eduardo de Freitas, encargada del Área Audiovisual María José de la Fuente, presidente Alexis Buenseñor y secretario general Diego Drexler.

Hasta el 5 de noviembre, la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) exhibirá un ciclo de cine nacional con entrada libre. La película elegida para la inauguración fue el documental Hit de las directoras Claudia Abend y Adriana Loeff, estrenado en 2008.

El presidente del Consejo Directivo de la asociación, Alexis Buenseñor, dijo a Galería que en 2024 consideraron que era importante tener una sala y lograron que el Banco República apoye el emprendimiento. La idea de la iniciativa es que las producciones uruguayas tengan un espacio que tal vez no encuentran en el circuito comercial. “Todo lo que se pueda vendrá a la sala de Agadu”, dijo, y comentó que directores y guionistas fueron los encargados de escoger la programación. “Estamos muy entusiasmados porque costó mucho tener los derechos audiovisuales”, aseguró.

En tanto, Claudia Abend afirmó que ver su filme en una sala es como “volver al pasado”. Por su parte, Adriana Loeff sostuvo que no les costó convocar a los artistas más importantes de la época, algo que hoy sería mucho más difícil. “En otro país hubiera sido impensado que músicos de esa talla aceptaran ser filmados por jóvenes de 24 años en el marco de un trabajo para la facultad. Nos abrieron las puertas y nos permitieron usar su obra”, declaró.