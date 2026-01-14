¡Hola !

Alejandro Roemmers presentó en el MACA su libro 'El misterio del último Stradivarius'

La novela incluye un prólogo de Mario Vargas Llosa

Alejandro Roemmers.

Alejandro Roemmers.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Magdalena Prado, Pablo Atchugarry, Alejandro Roemmers, Silvana Neme y Roberto Montenegro.

Magdalena Prado, Pablo Atchugarry, Alejandro Roemmers, Silvana Neme y Roberto Montenegro.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Teddy García Mansilla y Verónica Pueyrredón.

Teddy García Mansilla y Verónica Pueyrredón.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alicia Fernández, Cecilia Soler y Ana Inés Kaminski.

Alicia Fernández, Cecilia Soler y Ana Inés Kaminski.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Matilde Álvarez de Toledo y Eduarda Mellao.

Matilde Álvarez de Toledo y Eduarda Mellao.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lola y Alberto Roemmers.

Lola y Alberto Roemmers.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mónica Baudson y Cristina Giuria de Berenbau.

Mónica Baudson y Cristina Giuria de Berenbau.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nazarena y Nazareno Andorno.

Nazarena y Nazareno Andorno.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín Laventure y Ruperto Long.

Martín Laventure y Ruperto Long.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martina y Santiago Anchorena junto a Paola Marzotto.

Martina y Santiago Anchorena junto a Paola Marzotto.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

En la nave central del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, el jueves 8, el escritor y empresario Alejandro Guillermo Roemmers presentó su último libro, titulado El misterio del último Stradivarius y con prólogo del peruano Mario Vargas Llosa. La trama mezcla dos relatos: uno policial y otro histórico. Se entrelaza la historia de un asesinato en el pueblo Areguá (Paraguay) con el último violín Stradivarius construido por Antonio Stradivari.

En la presentación, llevada adelante por la periodista Magdalena Prado y por el director de orquesta Roberto Montenegro, Roemmers contó cómo se inspiró: vio la noticia del crimen y se interesó en la peripecia del instrumento. Dijo que inició la obra en pandemia, lo que le sirvió para mantener una rutina en la que la investigación y la creación se dieron la mano. “Se mezcla lo histórico con lo imaginario”, afirmó. La novela parte del doble asesinato de un ciudadano alemán de 61 años y su hija de 15, en octubre de 2021, en la localidad paraguaya. Roemmers logra crear un diálogo entre el misterio que envuelve el crimen y el universo histórico del Stradivarius.

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura de 2010, describió la obra como una novela policial cercana a la serie negra. El toque místico lo aporta el sonido del instrumento, ya que algunas personas sostienen que tiene cualidades mágicas y milagrosas.

A lo largo de casi tres siglos, el último Stradivarius pasa de mano en mano, definiendo algunos de los acontecimientos más trascendentales de su tiempo y convirtiéndose en el eje narrativo de un libro que invita a los lectores a realizar un recorrido por las reglas del género policial sin perder el hilo de una historia que atraviesa épocas, territorios y destinos.

Como es costumbre en las presentaciones, se realizó una venta de libros. En este caso, el autor decidió donar lo recaudado al Destacamento de Bomberos de Maldonado.

Roemmers nació en Buenos Aires en 1958. Es poeta, dramaturgo y novelista, y recibió numerosos reconocimientos internacionales, como el Premio San Francisco de Asís, otorgado por la Pontificia Universidad Antonianum, del Vaticano.

Entre sus obras se destacan las novelas Vivir se escribe en presente y Morir lo necesario, además de musicales como Franciscus, Una razón para vivir y Regreso en Patagonia. El regreso del joven príncipe, publicado en 2008, fue traducido a 40 idiomas y ya supera los 3 millones de ejemplares vendidos. También ha publicado El joven príncipe señala el camino, continuación de El regreso del joven príncipe, presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires en abril de 2024.

