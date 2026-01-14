Alejandro Roemmers presentó en el MACA su libro 'El misterio del último Stradivarius'

En la nave central del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, el jueves 8, el escritor y empresario Alejandro Guillermo Roemmers presentó su último libro, titulado El misterio del último Stradivarius y con prólogo del peruano Mario Vargas Llosa. La trama mezcla dos relatos: uno policial y otro histórico. Se entrelaza la historia de un asesinato en el pueblo Areguá (Paraguay) con el último violín Stradivarius construido por Antonio Stradivari.

En la presentación, llevada adelante por la periodista Magdalena Prado y por el director de orquesta Roberto Montenegro, Roemmers contó cómo se inspiró: vio la noticia del crimen y se interesó en la peripecia del instrumento. Dijo que inició la obra en pandemia, lo que le sirvió para mantener una rutina en la que la investigación y la creación se dieron la mano. “Se mezcla lo histórico con lo imaginario”, afirmó. La novela parte del doble asesinato de un ciudadano alemán de 61 años y su hija de 15, en octubre de 2021, en la localidad paraguaya. Roemmers logra crear un diálogo entre el misterio que envuelve el crimen y el universo histórico del Stradivarius.

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura de 2010, describió la obra como una novela policial cercana a la serie negra. El toque místico lo aporta el sonido del instrumento, ya que algunas personas sostienen que tiene cualidades mágicas y milagrosas.

A lo largo de casi tres siglos, el último Stradivarius pasa de mano en mano, definiendo algunos de los acontecimientos más trascendentales de su tiempo y convirtiéndose en el eje narrativo de un libro que invita a los lectores a realizar un recorrido por las reglas del género policial sin perder el hilo de una historia que atraviesa épocas, territorios y destinos.

Como es costumbre en las presentaciones, se realizó una venta de libros. En este caso, el autor decidió donar lo recaudado al Destacamento de Bomberos de Maldonado.