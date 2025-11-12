America Business Forum 2025, encuentro mundial con sello uruguayo Miami amaneció radiante el miércoles 5, y el Kaseya Center empezó a llenarse desde temprano. Trajes, tacos, perfumes intensos, flashes y acreditaciones se mezclaban en un mismo movimiento. Era el America Business Forum 2025, que por primera vez salía de Punta del Este para instalarse en Estados Unidos . Desde el primer minuto se respiraba un aire distinto, de inspiración, orgullo y emoción latina. El creador de la plataforma, Ignacio González Castro, fue el primero en subir al escenario. Con la voz entrecortada, recordó los comienzos en Uruguay y agradeció a quienes lo acompañaron en el sueño de hacerlo internacional. El público —que incluía a muchos compatriotas— lo aplaudió de pie.

El director de Estrategia e Inversiones del Fondo Soberano saudí PIF, Fahad Alsaif, abrió la jornada con una mirada sobre el nuevo mapa financiero global y la confianza como motor del desarrollo. Luego habló la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que participó desde Caracas con un mensaje sobre libertad y reconstrucción. Le siguió el cofundador de WeWork y Flow, Adam Neumann, que habló con humor sobre los tropiezos, las segundas oportunidades y la importancia de empezar de nuevo.

Después tomó la palabra la embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos, Reema Bandar Al-Saud, quien compartió su experiencia sobre liderazgo femenino y diplomacia moderna. El tono cambió con el estratega y conferencista Tony Robbins, que convirtió la charla en una experiencia colectiva. Con música, luces y su energía contagiosa, hizo vibrar a miles de personas. Más tarde subió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibido entre aplausos y flashes. Con su estilo directo y teatral habló de liderazgo, poder y del papel de Miami en el futuro. Cerró con gestos al público y su clásico baile al ritmo de Y.M.C.A., que generó risas y videos por todo el estadio.

Después llegó el turno del fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, con una charla sobre innovación y visión a largo plazo. Siguió el presidente y CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, que comparó la gestión empresarial con la precisión de una carrera. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló del fútbol como idioma universal y preparó el clima para uno de los momentos más esperados, la presencia del campeón mundial de fútbol Lionel Messi.

Cuando Messi subió al escenario, el Kaseya Center se vino abajo. En primera fila, su esposa Antonela Roccuzzo lo observaba sonriente. Sereno y cercano, habló de esfuerzo, familia y constancia. Su calidez fue tan aplaudida como su trayectoria, y el cierre del miércoles tuvo clima de celebración.

El jueves 6 comenzó con el presidente y CEO de Relativity Space y antiguo CEO de Google, Eric Schmidt, quien habló sobre inteligencia artificial, innovación y el futuro de la tecnología. Lo siguieron el presidente y CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, con una reflexión sobre los desafíos económicos globales y el liderazgo en tiempos de incertidumbre, y el fundador y CEO de The Witkoff Group y enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, que habló sobre inversión y diplomacia.

Por su parte, el conductor del podcast Valuetainment­, Patrick Bet-David, aportó una mirada moderna sobre comunicación, motivación y propósito. Después llegó la empresaria y extenista Serena Williams, que compartió su historia de transformación del deporte al mundo de los negocios. Contó cómo su fondo Serena Ventures impulsa proyectos liderados por mujeres y habló del poder de reinventarse sin perder la esencia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, irrumpió en el escenario con su energía característica. Fiel a su estilo, agitó el auditorio con su grito de “¡Viva la libertad, carajo!”, y fue ovacionado por el público, que coreó su nombre entre aplausos. En los pasillos, un saludo afectuoso entre Milei y el tenista Rafael Nadal se volvió uno de los gestos más comentados. Minutos después, el marroquín subió al escenario y habló de mentalidad, disciplina y superación personal, con la serenidad que lo caracteriza. El cierre quedó en manos del fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, entrevistado por el alcalde de Miami, Francis Suárez. Con tono relajado, repasó sus comienzos, habló del riesgo y de la curiosidad como motores del progreso y recibió la llave de la ciudad en medio de aplausos, papelitos y emoción.

Tras el foro, González Castro compartió con Galería sus impresiones sobre lo vivido: “Estamos todos muy emocionados. Ver un estadio en Miami con 20.000 personas, con líderes de todo el planeta y con el presidente de los Estados Unidos fue impresionante. La energía fue increíble, la gente no paraba de aplaudir, más de 500 periodistas acreditados, y Trump terminó bailando en el escenario. No vi en el mundo una plataforma como esta. Lo que hicimos en Miami es la confirmación de una visión que sostuvimos desde el principio. Para mí, como uruguayo, es un sueño y me siento profundamente orgulloso. Cuando vi que todo empezaba y se mencionaba a Uruguay fue el único momento en que me emocioné”.

“Sin dudas, conocer al presidente de los Estados Unidos fue impresionante. Más allá del poder o la fama, me sorprendió su cercanía y simpatía. Te das cuenta de que, al final del día, todos somos iguales, no importa el dinero, la fama ni el poder. En el fondo hay un ADN común, y eso es lo que representa el America Business Forum, un espacio donde los líderes se encuentran desde lo humano”. “Me encantaría volver a tener a Luis Suárez. Lo tuvimos en Uruguay y siempre emociona por su historia de resiliencia y superación”, expresó.

Según confirmó el organizador, pese a tener ofertas de varios países para futuras ediciones, las tres siguientes serán en Miami, “una ciudad que se volvió capital de los negocios, la innovación y el entretenimiento”. “Igual estamos conversando con el presidente Yamandú Orsi porque Uruguay siempre va a estar muy presente en lo que hagamos”, adelantó.