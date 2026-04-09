Armenia celebró su patrimonio cultural en el Palacio Santos

El Palacio Santos —sede del Ministerio de Relaciones Exteriores— fue escenario de un encuentro organizado en conjunto por la Cancillería uruguaya y la Embajada de Armenia, con el objetivo de acercar al público al patrimonio armenio reconocido por la Unesco.
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La propuesta incluyó diversas expresiones artísticas, como música, danza, una exposición fotográfica y una degustación de gastronomía tradicional, que dieron lugar a una experiencia cultural integral. La actividad se enmarcó en la temporada 2026 de Cancillería de Puertas Abiertas, una iniciativa que promueve este espacio patrimonial como ámbito de encuentro entre la diplomacia, la cultura y la ciudadanía, fomentando el diálogo entre pueblos.
Durante el segmento oratorio, la embajadora de Armenia, Mariam Gevorgyan, destacó que el Palacio Santos no solo refleja la historia del Uruguay, sino que también simboliza el valor que el país otorga a la cultura, al diálogo y al encuentro entre naciones. En relación con la celebración del patrimonio armenio, subrayó que se trata de mucho más que una conmemoración cultural: “Es también una expresión de la sólida amistad entre Uruguay y Armenia, construida sobre un sincero deseo de acercar a ambos pueblos a través de la cultura, la educación y el intercambio humano”, expresó la embajadora.
Tras las intervenciones, los invitados compartieron un rato en el patio del Palacio, donde pudieron degustar platos tradicionales. El encuentro contó, además, con una presentación musical a cargo de Gagik Gasparyan.