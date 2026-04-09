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Armenia celebró su patrimonio cultural en el Palacio Santos

Un encuentro diplomático-cultural que combinó arte, gastronomía y música para acercar a ambos pueblos en el marco de Cancillería de Puertas Abiertas

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Especialista de Cultura de Unesco Alcira Sandoval, directora adjunta para Asuntos Culturales Soledad Martínez y embajadora de Armenia Mariam Gevorgyan.

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Valentina Weikert
Embajadora de Perú Elizabeth González y embajadora de Ecuador Isabel Wagner.

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Valentina Weikert
Elizabeth Moretti y Gabriela Ortigosa.

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Valentina Weikert
Carla Espinosa y embajadora de Canadá Carmen Sorger.&nbsp;

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Valentina Weikert
Director del MAPI Facundo de Almeida, Roberto Markarian, Natalia Bolani y Álvaro Hagopián.

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Valentina Weikert
Gagik Gasparyan musicalizó el encuentro.

Gagik Gasparyan musicalizó el encuentro.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Palacio Santos —sede del Ministerio de Relaciones Exteriores— fue escenario de un encuentro organizado en conjunto por la Cancillería uruguaya y la Embajada de Armenia, con el objetivo de acercar al público al patrimonio armenio reconocido por la Unesco.

La propuesta incluyó diversas expresiones artísticas, como música, danza, una exposición fotográfica y una degustación de gastronomía tradicional, que dieron lugar a una experiencia cultural integral. La actividad se enmarcó en la temporada 2026 de Cancillería de Puertas Abiertas, una iniciativa que promueve este espacio patrimonial como ámbito de encuentro entre la diplomacia, la cultura y la ciudadanía, fomentando el diálogo entre pueblos.

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Durante el segmento oratorio, la embajadora de Armenia, Mariam Gevorgyan, destacó que el Palacio Santos no solo refleja la historia del Uruguay, sino que también simboliza el valor que el país otorga a la cultura, al diálogo y al encuentro entre naciones. En relación con la celebración del patrimonio armenio, subrayó que se trata de mucho más que una conmemoración cultural: “Es también una expresión de la sólida amistad entre Uruguay y Armenia, construida sobre un sincero deseo de acercar a ambos pueblos a través de la cultura, la educación y el intercambio humano”, expresó la embajadora.

Tras las intervenciones, los invitados compartieron un rato en el patio del Palacio, donde pudieron degustar platos tradicionales. El encuentro contó, además, con una presentación musical a cargo de Gagik Gasparyan.

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