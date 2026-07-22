¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se estrena en cines 'Caso 137' un intenso thriller inspirado en una investigación real por violencia policial en París

La nueva película de Dominik Moll estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes y su protagonista, Léa Drucker, obtuvo un premio César a Mejor Actriz

Caso 137 pelicula

FOTO

ENEC Cine
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con la desconfianza hacia las instituciones y el debate sobre el uso de la fuerza pública como trasfondo, Caso 137 explora las zonas grises de la verdad. Dirigido por Dominik Moll, el thriller acompaña a Stéphanie (Léa Drucker), una agente de Asuntos Internos que investiga la grave lesión sufrida por un joven durante una manifestación en París. Lo que comienza como un expediente más, pronto deja de ser un caso rutinario cuando descubre que la víctima proviene de su misma ciudad natal, un vínculo que pone a prueba su aparente imparcialidad.

Inspirada en hechos reales ocurridos durante las protestas de los Chalecos Amarillos en 2018, la película apuesta por una mirada compleja sobre un sistema en el que todos parecen estar bajo sospecha. Con una actuación premiada de Léa Drucker —ganadora del César 2025 a Mejor Actriz— y una puesta en escena sobria y tensa, Caso 137 propone un retrato inquietante de una sociedad fracturada, donde la búsqueda de justicia exige enfrentarse tanto a los prejuicios propios como a los ajenos.

Leé además

fallece brigitte bardot, icono del cine frances y figura publica polemica, a los 91 anos

Fallece Brigitte Bardot, ícono del cine francés y figura pública polémica, a los 91 años

Por France 24
Mitch Robles y Llúcia Garcia en la película Romería.
Estrenos

Con ‘Romería’, la cineasta española Carla Simón pone punto final a su aclamado tríptico de la memoria

Por Pablo Staricco
Auguste y Louis Lumière. 
Cine

A 130 años de la primera proyección cinematográfica en Uruguay, celebración en el Museo Romántico

Por Redacción Búsqueda

En cines.

Selección semanal
Fuerzas Armadas

Ante conflictos internacionales, la oposición reclama al gobierno que defina su política de defensa

Por Juan Francisco Pittaluga
PIT-CNT

El PIT-CNT apunta a obtener la personería jurídica, lo que implica analizar cambios a su estatuto, que tiene 60 años

Por Martín Mocoroa
Centenario

El sistema político celebró los 100 años de Hugo Batalla, un tendedor de puentes cuyo legado está diseminado

Por Leonel García
Poder Ejecutivo

Gobierno afianza nexo con Teletón 10 años después de que referente del MPP criticara su forma de financiamiento

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Dani Umpi: la obra sigue en movimiento
Video

Dani Umpi: la obra sigue en movimiento

Por Martina Pérez Barriola
Patricia Ligia.

Patricia Ligia: del ‘mainstream’ global al pulso del candombe

Por Javier Alfonso
Lima, Perú.

Por qué la llegada de The World's 50 Best Restaurants a Lima es una buena noticia para Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
¿Maternidad o carrera profesional? Un estudio reveló que 82% de mujeres sintieron que tenían que elegir

¿Maternidad o carrera profesional? Un estudio reveló que 82% de mujeres sintieron que tenían que elegir

Por Federica Chiarino Vanrell