Se estrena en cines 'Caso 137' un intenso thriller inspirado en una investigación real por violencia policial en París

Con la desconfianza hacia las instituciones y el debate sobre el uso de la fuerza pública como trasfondo, Caso 137 explora las zonas grises de la verdad. Dirigido por Dominik Moll, el thriller acompaña a Stéphanie (Léa Drucker), una agente de Asuntos Internos que investiga la grave lesión sufrida por un joven durante una manifestación en París. Lo que comienza como un expediente más, pronto deja de ser un caso rutinario cuando descubre que la víctima proviene de su misma ciudad natal, un vínculo que pone a prueba su aparente imparcialidad.
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Inspirada en hechos reales ocurridos durante las protestas de los Chalecos Amarillos en 2018, la película apuesta por una mirada compleja sobre un sistema en el que todos parecen estar bajo sospecha. Con una actuación premiada de Léa Drucker —ganadora del César 2025 a Mejor Actriz— y una puesta en escena sobria y tensa, Caso 137 propone un retrato inquietante de una sociedad fracturada, donde la búsqueda de justicia exige enfrentarse tanto a los prejuicios propios como a los ajenos.