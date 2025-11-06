¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Así fue el primer día del America Business Forum Miami 2025

Más de veinte mil personas asistieron al Kaseya Center para escuchar a líderes como Donald Trump, Lionel Messi y María Corina Machado

Messi recibió la Llave de la Ciudad de Miami de manos del alcalde.&nbsp;

Messi recibió la Llave de la Ciudad de Miami de manos del alcalde. 

FOTO

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump﻿.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump﻿.

FOTO

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.&nbsp;
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 

FOTO

La Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.&nbsp;

La Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. 

FOTO

Presidente y CEO de Formula 1, Stefano Domenicali.&nbsp;

Presidente y CEO de Formula 1, Stefano Domenicali. 

FOTO

Ignacio González Castro, organizador del foro.&nbsp;

Ignacio González Castro, organizador del foro. 

FOTO

Fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin.&nbsp;

Fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin. 

FOTO

cofundador de WeWork y Flow, Adam Neumann.&nbsp;

cofundador de WeWork y Flow, Adam Neumann. 

FOTO

El Head of Investment Strategy and Economic Insights del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Fahad Alsaif.

El Head of Investment Strategy and Economic Insights del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Fahad Alsaif.

FOTO

La embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos, Reema Bandar Al-Saud.&nbsp;

La embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos, Reema Bandar Al-Saud. 

FOTO

El coach y conferencista Tony Robbins.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
El coach y conferencista Tony Robbins.           

FOTO

El Kaseya Center de Miami, sede del America Business Forum.&nbsp;
El Kaseya Center de Miami, sede del America Business Forum. 

FOTO

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Kaseya Center de Miami fue el escenario del primer día del America Business Forum, el miércoles 5, la plataforma creada por el uruguayo Ignacio González Castro que por primera vez se llevó realizó en Estados Unidos. Desde temprano, se respiraba expectativa: las calles cercanas del estadio estaban colmadas, el tránsito era intenso y miles de personas llegaban con tiempo para conseguir un buen lugar. Ante más de veinte mil asistentes, la jornada reunió a figuras internacionales del deporte, la política y los negocios bajo la consigna “El mundo se encuentra en América”, con un mensaje que combinó inspiración, análisis y futuro.

González Castro fue el primero en hablar. Visiblemente emocionado, recordó los inicios del proyecto en Punta del Este, agradeció a su familia, a sus amigos y al público uruguayo. “Quiero agradecer a la gente de Uruguay, un país pequeño en territorio, pero con alma de gigante”. El fundador y CEO de America Business Forum también destacó el valor de la constancia y el trabajo colectivo, y se mostró conmovido al ver a su creación trascender fronteras. El público lo acompañó con un aplauso prolongado que marcó el inicio de una jornada vibrante.

Leé además

Peter Howitt, premio Nobel de Economía 2025.
Entrevista

Premio Nobel de Economía Peter Howitt: la apertura comercial “es clave para la innovación”

Por Iara Zinno
Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. 
Video
Comercio exterior

El gobierno mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

Por Redacción Búsqueda
Omar Paganini.
Omar Paganini

Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

Por Redacción Búsqueda

Luego tomó la palabra el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien dio la bienvenida oficial a los asistentes y celebró que una iniciativa nacida en Uruguay eligiera su ciudad como sede. “Miami se ha convertido en un punto de encuentro natural entre América Latina y Estados Unidos”, señaló, destacando el rol de la ciudad como puente de innovación, diversidad y desarrollo.

El head of Investment Strategy and Economic Insights del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Fahad Alsaif, profundizó en el nuevo mapa financiero global y en la importancia de la diversificación económica. “Estamos viviendo una transformación económica sin precedentes”, afirmó, y explicó que su país “buscó alejarse del petróleo para garantizar la estabilidad del Estado”. Agregó que, actualmente, “las actividades no petroleras ya representan más del 55% del PBI” y subrayó, además, que Arabia Saudita está “decidida a seguir haciendo crecer su economía y a atraer más talento para convertirse en el puente entre Oriente, Occidente y el sur global”.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, participó de manera virtual desde Caracas y fue ovacionada por el público. Apenas apareció en pantalla, comenzaron los gritos de “¡Venezuela!” y el estadio entero se llenó de aplausos. Muchos levantaron sus celulares para grabar su intervención. En su discurso, denunció que el régimen de Nicolás Maduro “se sostiene sobre el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas”, y advirtió sobre la influencia de China, Rusia e Irán en la región. “La liberación de Venezuela traerá la liberación de Cuba y Nicaragua”, expresó. Machado también remarcó que “el 80% de la población vive bajo la línea de pobreza” y que casi nueve millones de venezolanos se vieron obligados a emigrar. Cerró su mensaje con esperanza: “Queremos que nuestros hijos regresen a un país seguro y próspero”.

Más tade, el cofundador de WeWork y Flow, Adam Neumann, habló sobre el poder de los negocios como motor de cambio y conexión entre personas. “Algo que amo del mundo empresarial es que los negocios pueden derribar todas las fronteras y superar todos los límites”, expresó, destacando la capacidad del trabajo y la colaboración para unir más allá de las diferencias. También subrayó la importancia de la empatía y el respeto como base de cualquier vínculo humano y profesional: “Si nos tratamos con unidad, y tratamos a los demás como queremos ser tratados, podemos hacer negocios en cualquier lugar”.

Por su parte, la embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos, Reema Bandar Al-Saud, habló sobre el proceso de transformación social y económica que vive su país y el rol esencial de las mujeres en ese cambio. “El regalo más increíble que tiene un país es su capital humano”, dijo, subrayando que el desarrollo sostenible solo es posible si se invierte en las personas. Con convicción, afirmó: “No es posible que una nación prospere sin igualdad de derechos para las mujeres, y eso fue lo que comprendió nuestro príncipe heredero”. Su mensaje, claro y empoderador, fue recibido con respeto y aplausos.

El coach y conferencista Tony Robbins mantuvo la energía del auditorio con una exposición centrada en el liderazgo personal y la actitud mental. “El 80% del éxito para hacer crecer un negocio está en la mentalidad”, aseguró, y advirtió que “sin la mentalidad correcta, la estrategia no sirve”. Enérgico y carismático, logró que las más de veinte mil personas del Kaseya Center se pusieran de pie para participar en ejercicios prácticos de enfoque y motivación. “¡Decilo con fuerza, creelo, vivilo!”, exclamaba mientras el público lo seguía al unísono. Fue uno de los momentos más intensos del día: las luces, la música y la energía colectiva hicieron vibrar el estadio, que a esa hora estaba completamente lleno.

El momento más esperado llegó con la aparición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue recibido en medio de un estallido de aplausos y una seguridad reforzada tanto dentro como fuera del estadio. Afuera, el tránsito se detuvo y nadie podía ingresar ni salir del estadio hasta que él se retirara. Miles de personas asistieron especialmente para escucharlo. En su discurso, habló sobre liderazgo, patriotismo y la resiliencia del pueblo estadounidense: “Nunca dejaremos morir el sueño americano”. También expresó: “Juntos haremos que nuestro país sea más fuerte, más rico, más seguro, más libre y más grande que nunca”. Al finalizar, el alcalde Francis Suárez le entregó simbólicamente las llaves de la ciudad de Miami, en reconocimiento a su presencia. Trump se retiró del escenario fiel a su estilo: saludando al público, sonriendo y bailando al ritmo de “Y.M.C.A.”, de Village People, mientras el público lo filmaba con sus celulares entre gritos y risas.

A continuación, subió al escenario el fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, uno de los hombres más influyentes de Wall Street. En su charla, destacó el valor de la inmigración en la economía estadounidense: “Aproximadamente el 50% de las empresas del Fortune 500 son dirigidas por inmigrantes o hijos de inmigrantes”. También compartió consejos sobre liderazgo: “Tener buenos socios alrededor es clave; es importante rodearse de personas con habilidades complementarias”.

Luego fue el turno del presidente y CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien compartió su experiencia al frente del deporte más veloz del mundo. Subrayó que “para expandirse globalmente, es fundamental entender la cultura de los diferentes países”. En referencia al espíritu de la F1, aseguró: “Lo llamamos un deporte en equipo porque sin un buen grupo de personas, el mejor equipo del mundo no puede ganar”. Además, destacó la importancia de la autenticidad y la excelencia: “Hoy somos un negocio increíble en el que todos cuentan; se trata de ser único en todo lo que haces”.

Más tarde, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se subió al escenario para hablar de pasión, esfuerzo y liderazgo a través del deporte. “Si crees en algo y lo sigues con trabajo duro, con pasión y con el corazón, nada es imposible”, dijo ante un auditorio repleto. Con tono cercano, recordó su historia personal: “Si un niño nacido en un pequeño pueblo suizo pudo llegar a ser presidente de la FIFA, entonces todo es posible”. Además, resaltó el valor educativo del fútbol: “Este deporte te enseña desde chico a levantarte después de una derrota, a ir por más y a luchar para ganar el próximo partido”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del campeón del mundo y jugador del Inter Miami Lionel Messi, quien fue recibido con una ovación ensordecedora. Apenas apareció, el estadio se vino abajo: miles de voces gritaron “¡Messi, Messi!” y levantaron los celulares para registrar cada segundo. En una conversación con el alcalde Francis Suárez, reflexionó sobre su carrera, su familia y el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. “La MLS hizo un cambio importante. Tenemos la suerte de jugar con los estadios llenos en todos lados, y eso habla de cuánto creció este deporte”, afirmó. También recordó que la Copa del Mundo de 1994 fue “un punto de inflexión para Estados Unidos” y anticipó que “el Mundial 2026 será extraordinario”.

Visiblemente emocionado, Messi recibió la Llave de la Ciudad de Miami de manos del alcalde, quien destacó su legado y su impacto en la comunidad. En ese momento, subió también al escenario Ignacio González Castro, quien agradeció a Messi por cerrar la primera jornada y celebró el alcance internacional que el foro alcanzó desde su origen en Uruguay.

El futbolista agradeció el reconocimiento con palabras sencillas pero sentidas: “Me siento muy honrado por esto. Nos sentimos muy queridos, agradecidos y felices de vivir en esta ciudad. Tener esta distinción es un honor muy grande”. También repasó los momentos más significativos de su carrera, habló sobre los sacrificios familiares que implicó su trayectoria y recordó con emoción el título en Catar 2022: “Es difícil explicar lo que significó ese título. Fue tan especial que tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”.

Su presencia marcó un cierre emotivo para un primer día que combinó liderazgo, visión y humanidad. El público, de pie y con los celulares en alto, lo despidió con una ovación que parecía no terminar.

Selección semanal
Seguridad Pública

Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

Por Juan Francisco Pittaluga
Cardama

Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

Por Guillermo Draper
Omar Paganini

Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

Por Redacción Búsqueda
Medioambiente

De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Martina Markowicz, Silvia Facciolo, Sol Markowicz y Chiara Deffeminis son las fundadoras de The Farra, la marca que está entre las tres finalistas a Proyecto Artesanal del Año en los Latin American Fashion Awards, celebrados del 6 al 9 de noviembre en Punta Cana. 

Una marca artesanal uruguaya expondrá ante Donatella Versace en la final de los Latin American Fashion Awards

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
El rey emérito Juan Carlos I llega al Congreso de los Diputados para un acto conmemorativo de los 40 años de la Constitución española, el 6 de diciembre de 2018 en Madrid.
Video

En sus memorias el rey Juan Carlos I no elude evocar escándalos financieros y sentimentales

Por RFI
Las máquinas pueden (sobre)imitar la empatía, pero no conocen la biografía del dolor, no escuchan la respiración cortada, no distinguen entre angustia y riesgo real.

ChatGPT, ¿me podés ayudar?: el psicólogo perfecto para no cambiar nada

Por Milene Breito Pistón
Claudia Sheinbaum es acosada y el caso vuelve a exhibir la violencia que sufren las mujeres en México

Claudia Sheinbaum es acosada y el caso vuelve a exhibir la violencia que sufren las mujeres en México

Por France 24