Atlantidoc celebró sus 20 años con una nueva edición de cine documental

La vigésima edición de Atlantidoc abrió el martes 20 en la Sala Zitarrosa. La noche comenzó con un brindis entre los invitados y continuó con la ceremonia inaugural y la proyección de Brunello, el visionario cortés, del director italiano Giuseppe Tornatore.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El documental recorre la vida de Brunello Cucinelli, diseñador de moda, empresario y filántropo italiano, desde su infancia en la campiña italiana hasta la creación de una empresa de moda de reconocimiento internacional. A través de una combinación de testimonios, imágenes de archivo y recuerdos personales, reconstruye el camino del diseñador y empresario, cuya filosofía vincula la actividad económica con la dignidad humana, la belleza y la justicia social. También presenta el pueblo italiano de Solomeo, que Cucinelli transformó en un símbolo de su visión humanista de los negocios.
El festival reúne 56 documentales de 22 países, con proyecciones en 24 salas de todo el país y espacios en TV Ciudad y Canal 5 hasta el 5 de noviembre. La selección se realizó entre más de 600 documentales recibidos entre febrero y setiembre, en una edición que vuelve a apostar por acercar el cine documental a públicos diversos y más allá de Montevideo. La edición también incluye instancias competitivas, como el premio a documentales uruguayos en etapa de finalización y el reconocimiento al mejor documental uruguayo.
A dos décadas de su primera edición, Ricardo Casas, director y fundador del festival, destacó el camino recorrido y el alcance que logró la propuesta.