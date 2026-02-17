¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Awake Up & Dance propuso una fiesta sin alcohol a la mañana de Montoya

Música, percusión y una sesión de yoga frente al mar marcaron una mañana distinta en Punta del Este, con DJ en vivo y pista sobre la arena

MAU_3270

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcela Lussich, Ale Delacroix, Felipe Delacroix y Laura López.

Marcela Lussich, Ale Delacroix, Felipe Delacroix y Laura López.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Flabia Suárez y Aimara Fariña.

Flabia Suárez y Aimara Fariña.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Max Iaz y Romina Polnoroff.

Max Iaz y Romina Polnoroff.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mariana de Crecenzio, Carolina Artagaveytia y Fernanda Boyadjian.

Mariana de Crecenzio, Carolina Artagaveytia y Fernanda Boyadjian.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Soledad Parodi y Candelaria Oreggia.

Soledad Parodi y Candelaria Oreggia.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fernanda Squassini y Eugenia Nocetti.

Fernanda Squassini y Eugenia Nocetti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cary Beer, María José Clavier y Eleonora Segura.

Cary Beer, María José Clavier y Eleonora Segura.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Andrea Serrato, Andrés Piñeyero y Ana Costemalle.

Andrea Serrato, Andrés Piñeyero y Ana Costemalle.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Julie Ilchenko y Sandra Loaiza.

Julie Ilchenko y Sandra Loaiza.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Montoya arrancó el lunes 16 con otra energía. De 9 a 12, Moby Dick Montoya Beach fue escenario de Awake Up & Dance, una mañana 0% alcohol pensada para empezar el día en movimiento, con el mar como telón de fondo y la arena como pista improvisada.

La propuesta se inscribe en la tendencia de encuentros diurnos que prioricen la música y la conexión colectiva sin que la experiencia gire alrededor de la copa.

Desde temprano, la cabina reunió a Ale y Felipe Lacroix junto con Lau López, que fueron construyendo un set en sintonía con la luz cambiante de la mañana. A medida que el sol subía, también lo hacía la intensidad sobre la playa. El pulso se completó con la percusión en vivo de Eduardo Delgado, que sumó capas rítmicas y una impronta orgánica al sonido electrónico. Entre beats y tambores, el público —mezcla de habitués del verano y curiosos madrugadores— se dejó llevar, algunos descalzos, otros todavía con la frescura de la mañana encima.

El cierre llegó con un cambio de registro. La guía de Steffi Davies condujo una instancia de yoga y meditación que bajó la frecuencia sin cortar la energía. Respiración, estiramiento y unos minutos de quietud frente al mar completaron la secuencia.

Awake Up & Dance propuso otra manera de habitar la temporada: sin trasnoches ni brindis, con música a plena luz del día y el cuerpo como protagonista. Una pausa activa en medio del verano esteño.

Selección semanal
Hospital Policial

Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

Por Redacción Búsqueda
Diputados

Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

Por Nicolás Delgado
Mercado laboral

BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Abu Dabi.

Cuáles son los 26 mejores lugares para viajar este año, según ‘Forbes’

Su vínculo con la música es una historia de mudanza, del consumo “de la noche” (fiestas) al consumo de discos, álbumes y vinilos.

Luis Lacalle Ponce de León, del boliche a la escucha de música consciente y del apellido a la voz propia

Por Milene Breito Pistón
En la celebración de la Fiesta de la Primavera china hubo una demostración de distintas artes y no faltó el tradicional dragón.

Uruguay y China celebraron el año nuevo lunar y reafirmaron su vínculo estratégico

Por Belén Riguetti Aparicio
Duvall interpretó a líderes enérgicos como el teniente coronel Bull Meechum en ‘El Gran Santini’ y al personaje principal en ‘Stalin’.

Robert Duvall, recordado por 'El padrino' y 'Apocalypse Now', muere a los 95 años

Por France 24
// Leer el objeto desde localStorage