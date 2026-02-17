Awake Up & Dance propuso una fiesta sin alcohol a la mañana de Montoya

Montoya arrancó el lunes 16 con otra energía. De 9 a 12, Moby Dick Montoya Beach fue escenario de Awake Up & Dance, una mañana 0% alcohol pensada para empezar el día en movimiento, con el mar como telón de fondo y la arena como pista improvisada.
La propuesta se inscribe en la tendencia de encuentros diurnos que prioricen la música y la conexión colectiva sin que la experiencia gire alrededor de la copa.
Desde temprano, la cabina reunió a Ale y Felipe Lacroix junto con Lau López, que fueron construyendo un set en sintonía con la luz cambiante de la mañana. A medida que el sol subía, también lo hacía la intensidad sobre la playa. El pulso se completó con la percusión en vivo de Eduardo Delgado, que sumó capas rítmicas y una impronta orgánica al sonido electrónico. Entre beats y tambores, el público —mezcla de habitués del verano y curiosos madrugadores— se dejó llevar, algunos descalzos, otros todavía con la frescura de la mañana encima.
El cierre llegó con un cambio de registro. La guía de Steffi Davies condujo una instancia de yoga y meditación que bajó la frecuencia sin cortar la energía. Respiración, estiramiento y unos minutos de quietud frente al mar completaron la secuencia.
Awake Up & Dance propuso otra manera de habitar la temporada: sin trasnoches ni brindis, con música a plena luz del día y el cuerpo como protagonista. Una pausa activa en medio del verano esteño.