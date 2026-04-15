Bimbo presentó The Rustik Bakery en Uruguay con una 'masterclass' de Lucía Soria

Entre tablas de madera, cuchillos alineados y el aroma a pan recién tostado que empezaba a instalarse en el ambiente, la cocina tomó forma de encuentro. El martes 8, en Flex 360 Workspaces, Grupo Bimbo presentó en Montevideo The Rustik Bakery, su nueva línea de panes inspirados en la tradición artesanal.
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En el centro de la mesa, la chef Lucía Soria llevó adelante una masterclass de bruschettas, donde fue armando distintas combinaciones y compartiendo ideas para trabajar el pan en recetas simples. “El pan acá no es base, es protagonista”, comentó mientras probaba y ajustaba sobre la marcha. Aceite de oliva, vegetales frescos, quesos y algunos contrastes de sabor fueron apareciendo sobre las rebanadas, que acompañaban cada preparación.
Ahí es donde el pan marca la diferencia. Elaborado con masa madre y un proceso de fermentación de 12 horas, tiene una miga abierta, con alvéolos grandes, y una corteza dorada que al tostarse potencia el sabor. La línea llega en tres versiones —blanco, integral y cereales— y propone una textura que se sostiene en cada preparación.
La marca, que ya está presente en España, Portugal y Estados Unidos, desembarca por primera vez en Latinoamérica y eligió Uruguay como punto de partida, en un año en que la compañía celebra dos décadas en el país.
Durante la presentación, el gerente general de Bimbo Uruguay, Nelson Venegas, puso el foco en el valor del producto: “Este lanzamiento representa una revalorización del pan artesanal, un atributo muy apreciado en el mercado local”.
Entre charlas, copas y bocados que iban circulando, la escena se repitió: manos que prueban, comentarios al pasar y una conclusión clara: cuando el pan es bueno, el resto acompaña.