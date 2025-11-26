Búsqueda organizó su último almuerzo del año

Los invitados hablaron de su vida y de la realidad actual en el Restaurante Plantado del Hyatt Centric Montevideo

Se realizó el último almuerzo del año organizado por Búsqueda. Se trató de un momento ameno en el que los comensales disfrutaron de parte del nuevo menú del Restaurante Plantado del Hyatt Centric Montevideo, reformulado hace poco más de un mes. Los invitados en esta ocasión fueron la gerenta comercial de Vistage, Sofía Martínez; el senador del Partido Nacional Martín Lema; la periodista Paula Scorza; el escritor, columnista, conductor de radio y productor Franco Bronzini; el director de Improfit, Daniel Laino; la fundadora y directora de Up Coaching, Graciela Foggia; y el ingeniero y vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de la Universidad ORT Uruguay, Eduardo Hipogrosso.

Los anfitriones fueron la gerenta comercial de Magnolio Media Group, Karen Jawetz, y el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza. Además, estuvo presente la directora ejecutiva del Hyatt Centric Montevideo, Claudia Lambiris.

La propuesta gastronómica fue uno de los puntos destacados del encuentro. El menú estuvo compuesto por una entrada (timbal de hongos silvestres, espinaca, crema ligera de parmesano y huevo poché); el plato principal fue saltimbocca a la romana con puré cremoso de papa al aceite de trufas y salvia crocante; y de postre hubo un tiramisú de pistacho. La entrada fue maridada con un vino Catena Appellation Tupungato Chardonnay y tanto el plato principal como el postre fueron acompañados por un DV Catena Syrah-Syrah. Algunos de los invitados prefirieron tomar un café con el postre, una opción clásica.

La ocasión fue ideal para una conversación distendida donde cada uno de los invitados pudo presentarse y conversar sobre la realidad del país y del mundo.

Como gesto final, gentileza de La Vigne, cada comensal recibió una botella de vino Catena Paraje Altamira Malbec.