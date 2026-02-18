¡Hola !

El Universo Troisgros tomó La Susana de la mano de Punta del Este Food & Wine

Una experiencia gastronómica en formato itinerante reunió distintas identidades culinarias en una noche que combinó técnica, producto y creatividad frente al mar

Pulpo a la plancha con banana caramelizada, mayonesa de miso, ajo frito y alga nori de La Susana. 

Director de Food & Wine Gabriel Bialystocki, Fernando Parrado, Veroniquevan Wassenhove y chef Thomas Troisgros.

Director de Food & Wine Gabriel Bialystocki, Fernando Parrado, Veronique van Wassenhove y chef Thomas Troisgros.

FOTO

José Pedro Maiorano, Elisa Gómez, Carolina Vilaró y Maximiliano Cambón. 

Matías Sanjurjo y Mariana Morena. 

Ximena Peña y Teo Corp. 

Graciano D’Amato y Michèle Grané.

Graciano D’Amato y Michèle Grané.

FOTO

Marcio y Raquel Ávila junto a Stella Fernández y Alejandro Chertkoff. 

Gabriela y Gustavo Picasso junto a Jorge Smolar y Rosana Macri. 

Pescado a las brasas con salsa de zanahoria y zanahorias braseadas del restaurante Oseille.

Gyoza de costilla con kimchi y ponzu de naranja de Toto Ipanema. 

Carne a las brasas con salsa bearnesa, farofa panko y coliflor asada de CT Boucherie.

Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

Al caer la tarde, cuando el cielo de José Ignacio regala sus mejores colores, La Susana comenzó a recibir a comensales guiados por el sonido de dos gongs que, tocados con maestría, invitaban a vivir una experiencia que rápidamente se revelaba como especial. Los aromas que llegaban desde las estaciones gastronómicas más cercanas a la entrada adelantaban el festín que esperaba del otro lado del umbral.

El chef brasileño Thomas Troisgros, invitado por Punta del Este Food & Wine, presentó en el reconocido parador playero un recorrido por algunas de las identidades gastronómicas que conviven dentro de su universo creativo. Trajo cuatro de las seis marcas que componen su repertorio en Río de Janeiro. No en formato de menú tradicional, sino como pequeñas cápsulas de cada concepto, servidas en movimiento, invitando a circular, descubrir y repetir.

La recepción comenzó con un langostino a las brasas con manteca noisette de limón, beurre blanc de espumante y caviar Black River, firmado por el anfitrión local, Santiago Inzaurralde, chef de La Susana.

Luego, el recorrido continuó en la estación de CT Boucherie, la casa de carnes del chef invitado, donde la proteína aparecía con un ojo de bife a las brasas con salsa bearnesa, farofa de panko y coliflor asada. “No podía faltar la carne aquí, los uruguayos aman la carne”, bromeó el brasileño en uno de los intercambios de la noche.

Río de Janeiro

La siguiente parada llevaba directamente a Río. Tijolada, su boteco carioca, se materializó con empadinhas de queijo fritas acompañadas por salsa de ají y berenjena encurtida con vinagre y pimienta rosa. Un bocado que condensaba espíritu callejero con precisión técnica.

Ese mismo tono íntimo continuaba en Toto Ipanema, restaurante que toma nombre del apodo del chef. Allí se sirvieron gyozas de costilla con kimchi y ponzu­ de naranja. Del restaurante en el que asegura servir la comida que le encanta comer llegó este plato, casual en apariencia pero complejo en sabores, que fue una buena muestra de la impronta global que caracteriza su cocina.

El contrapunto apareció con el plato de Oseille, su restaurante de fine dining, del que trajo una de las más recientes incorporaciones al menú, pescado a las brasas con salsa de zanahoria y zanahorias braseadas. “Todo zanahoria en el plato, eso es diferente porque normalmente no se encuentran salsas a base solo de legumbres, con un poco de mantequilla y acidez”, explicó Troisgros.

La participación de La Susana también se hizo sentir. Inzaurralde presentó un pulpo a la plancha con banana caramelizada, mayonesa de miso, ajo frito y alga nori, que dio que hablar, antes de cerrar con un cremoso de dulce de leche, turrón de maní, corazón de dulce de leche y crema de coco y lima. Un final fiel al ADN local pero con una vuelta de tuerca.

Cada plato fue maridado por un vino especial y la coctelería, a cargo de Juani Calcaño y Rodrigo Barbat, funcionó como hilo conductor entre estaciones con preparaciones que fueron desde un Spritz hasta el Oseille Martini con óleo de hinojo y eneldo, pasando por un old fashioned à la Toto, que reinterpretaba el clásico con agave, bitter, licor de café y piel de naranja.

MACA

Más allá del despliegue culinario, la noche fue también una señal de continuidad de Punta del Este Food & Wine. “Estamos muy contentos de haber vuelto al verano, ante todo, y de haber vuelto a La Susana, adonde ya habíamos hecho eventos hace años”, dijo el fundador y director de Food & Wine, Gabriel Bialystocki a Galería.

“Como productores de eventos y generadores de contenidos de lifestyle gastronómico de calidad, la continuidad es crucial”, señaló. En ese sentido, Food & Wine pasó de hacer un evento anual a tres, sumando dos instancias intermedias que enriquecen la propuesta y acortan la espera hasta el evento principal, que ya tiene fecha fijada para el próximo sábado 10 de octubre, nuevamente en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).

Antes de la cita en el MACA, habrá una activación invernal, de la que aún no se revelan detalles.

Desde la organización aseguran que Troisgros volvió a Brasil “feliz y sorprendido del entorno y de la calidez del público local”, y que ya están evaluando ideas para futuros encuentros que podrían sumar la presencia de Claude Troisgros, su padre y figura legendaria en la escena gastronómica del país vecino.

El paso de Troisgros por La Susana confirmó el interés del público local por propuestas gastronómicas que acercan la cocina de autor en formato relajado.

