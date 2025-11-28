Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos dio la bienvenida al embajador Lou Rinaldi
Al almuerzo asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi
La Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos (EE.UU.) organizó, el lunes 24 en el Club de Golf del Uruguay, un almuerzo de bienvenida para el embajador Lou Rinaldi, designado por el presidente Donald Trump. Al encuentro asistieron autoridades de gobierno y se destacó la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, que fue acompañado por su esposa, Laura Alonsopérez.
El presidente de la Cámara, Haroldo Espalter, dijo a Galería que 2025 fue un “año muy bueno”, ya que “tenemos presidentes nuevos en Uruguay y Estados Unidos”. “Siempre que hay cambios de gobierno en los países se producen escenarios interesantes”, aseguró. Espalter dijo que 2026 será muy desafiante para la organización, ya que “la Cámara tiene como objetivo y meta fomentar el intercambio comercial entre los países”, una relación bilateral que tiene más de 100 años.
Sobre la política de Trump de aplicar aranceles a las importaciones, el presidente de la Cámara auguró que “el año que viene habrá muchos negocios”.
Consultado sobre la incidencia de la asunción de nuevos mandatarios, Espalter sostuvo que “cada presidente tiene su visión sobre el comercio exterior y cómo se para frente a temas vinculados al libre comercio”.
La Cámara de Comercio Uruguay-EE.UU. es una entidad privada, independiente y sin fines de lucro fundada en diciembre de 1934 por un grupo de empresarios uruguayos y estadounidenses. En la actualidad, tiene alrededor de 100 empresas afiliadas, de las cuales más de la mitad representan a compañías estadounidenses.