¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos dio la bienvenida al embajador Lou Rinaldi

Al almuerzo asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi

_VAL_2179
Directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Uruguay-EEUU Magdalena Aonzo, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, presidente de la República Yamandú Orsi y presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-EEUU Haroldo Espalter.

Directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Uruguay-EEUU Magdalena Aonzo, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, presidente de la República Yamandú Orsi y presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-EEUU Haroldo Espalter.

FOTO

Valentina Weikert
Ministra de Industria Fernanda Cardona, Laura Alonsopérez y ministra de Transporte Lucía Etcheverry.

Ministra de Industria Fernanda Cardona, Laura Alonsopérez y ministra de Transporte Lucía Etcheverry.

FOTO

Valentina Weikert
Andrés Cabrera, Gabriel Rozman y Antonio Carámbula.

Andrés Cabrera, Gabriel Rozman y Antonio Carámbula.

FOTO

Valentina Weikert
Daniel Varese, Álvaro Scarpelli y embajador británico Malcolm Green.

Daniel Varese, Álvaro Scarpelli y embajador británico Malcolm Green.

FOTO

Valentina Weikert
Eduardo Marguery y Silvana Lettieri.

Eduardo Marguery y Silvana Lettieri.

FOTO

Valentina Weikert
Stephanie Grunvald, Caryl Merten y Héctor Viana.

Stephanie Grunvald, Caryl Merten y Héctor Viana.

FOTO

Valentina Weikert
Juan Seré y Gonzalo Lucas.

Juan Seré y Gonzalo Lucas.

FOTO

Valentina Weikert
Ruben Azar y James Michael Saxton-Ruiz.

Ruben Azar y James Michael Saxton-Ruiz.

FOTO

Valentina Weikert
Luciano Bermúdez, Victoria Dieste, Lucía Pin e Ignacio Osorio.

Luciano Bermúdez, Victoria Dieste, Lucía Pin e Ignacio Osorio.

FOTO

Valentina Weikert
Marcelo Paglia y Nicolás Piaggio.

Marcelo Paglia y Nicolás Piaggio.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos (EE.UU.) organizó, el lunes 24 en el Club de Golf del Uruguay, un almuerzo de bienvenida para el embajador Lou Rinaldi, designado por el presidente Donald Trump. Al encuentro asistieron autoridades de gobierno y se destacó la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, que fue acompañado por su esposa, Laura Alonsopérez.

El presidente de la Cámara, Haroldo Espalter, dijo a Galería que 2025 fue un “año muy bueno”, ya que “tenemos presidentes nuevos en Uruguay y Estados Unidos”. “Siempre que hay cambios de gobierno en los países se producen escenarios interesantes”, aseguró. Espalter dijo que 2026 será muy desafiante para la organización, ya que “la Cámara tiene como objetivo y meta fomentar el intercambio comercial entre los países”, una relación bilateral que tiene más de 100 años.

Leé además

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Video
Estados Unidos

Tras el ataque de Washington, Trump quiere impedir toda inmigración “del tercer mundo”

Por RFI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur de la Casa Blanca tras llegar en el Marine One, en Washington, el 22 de noviembre de 2025. 
Video
Tensión en el Caribe

Trump amenaza con iniciar “muy pronto” ataques terrestres contra narcos en Venezuela

Por RFI
Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos vigila cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo este miércoles, en Washington.
Video
Estados Unidos

Un refugiado armado, dos heridos y asilo para afganos frenado: ABC del tiroteo contra soldados en Washington

Por France 24

Sobre la política de Trump de aplicar aranceles a las importaciones, el presidente de la Cámara auguró que “el año que viene habrá muchos negocios”.

Consultado sobre la incidencia de la asunción de nuevos mandatarios, Espalter sostuvo que “cada presidente tiene su visión sobre el comercio exterior y cómo se para frente a temas vinculados al libre comercio”.

La Cámara de Comercio Uruguay-EE.UU. es una entidad privada, independiente y sin fines de lucro fundada en diciembre de 1934 por un grupo de empresarios uruguayos y estadounidenses. En la actualidad, tiene alrededor de 100 empresas afiliadas, de las cuales más de la mitad representan a compañías estadounidenses.

Selección semanal
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Seguridad social

Jubilaciones del régimen de AFAP llegarán a 100.000 este año: monto promedio fue $ 9.675 en 2024

Por Catalina Misson
Partido Nacional

Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

Por Redacción Búsqueda
Tecnología

La Udelar impulsa la IA en salud y advierte una “concentración” en Presidencia de competencias científicas

Por José Frugoni

TE PUEDE INTERESAR

Espacio diseñado por Sofía Ruiz.

Las tendencias en interiorismo para 2026, según cinco interioristas uruguayos

Por Gabriela Pallares
Siete años después de que la actriz Thelma Fardin lo denunciara, el actor Juan Darthés fue sentenciado en junio del 2024 a la pena de seis años de prisión por abuso sexualmente agravado, una condena que la justicia de Brasil ratificó en marzo de este año. 

Thelma Fardin: “Soy de las poquísimas que consiguió justicia en la Justicia”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Johnny Depp presenta su primera exhibición internacional delante de una de sus pinturas.

Así es la exposición inmersiva de Johnny Depp que revela su faceta menos conocida

Por Redacción Galería
Cómo es la carrera por integrar la IA a las empresas y cuáles serán las habilidades más demandadas en el futuro

Cómo es la carrera por integrar la IA a las empresas y cuáles serán las habilidades más demandadas en el futuro

Por Federica Chiarino Vanrell