'Cardillo Podestá': seis décadas de amistad convertidas en exposición

En una noche marcada por el arte, la memoria y el reencuentro entre artistas y amantes de la cultura, Diana Saravia Gallery abrió sus puertas para presentar Cardillo Podestá, una muestra que reúne obras de los destacados artistas uruguayos Rimer Cardillo y Octavio Podestá.
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La inauguración del jueves 14, en la propia galería, funcionó también como un emotivo homenaje a Sofía Sussanich, recordada con enorme afecto por quienes compartieron con ella distintos espacios vinculados al arte y la cultura. Su presencia simbólica atravesó toda la velada, en conversaciones, recuerdos y brindis que le dieron al encuentro una dimensión profundamente humana.
La convocatoria fue tal que la galería se vio completamente colmada desde temprano. Muchos invitados debieron permanecer sobre la vereda ante la gran concurrencia, aunque lejos de restarle intimidad al encuentro, aquello terminó expandiendo el clima de la muestra hacia afuera. Entre copas de vino, aperitivos y música, las conversaciones sobre las obras continuaban incluso en la calle, generando una escena que captaba la atención de cualquiera que pasara por allí. Había algo vivo en ese intercambio constante entre arte y público, como si la muestra desbordara naturalmente los límites físicos de la sala.
Cardillo Podestá es una exposición especialmente significativa, tanto por la calidad de las piezas exhibidas como por el diálogo que propone entre dos figuras esenciales del arte uruguayo contemporáneo. Unidos por más de seis décadas de amistad y afinidad creativa, Cardillo y Podestá representan dos maneras distintas —aunque profundamente complementarias— de pensar la materia, la memoria y el territorio desde el arte.
La muestra, abierta hasta el 30 de mayo, permite ver no solo la potencia individual de ambos artistas, sino también el diálogo sensible que existe entre sus trayectorias.