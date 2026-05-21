¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

'Cardillo Podestá': seis décadas de amistad convertidas en exposición

La muestra inaugurada en Diana Saravia Gallery propone un recorrido sensible por las trayectorias de dos figuras esenciales del arte uruguayo contemporáneo

Rimer Cardillo, Octavio Podestá y Diana Saravia.

Rimer Cardillo, Octavio Podestá y Diana Saravia.

FOTO

Valentina Weikert
Eduardo Sanguinetti y Marcelo Guadalupe.

Eduardo Sanguinetti y Marcelo Guadalupe.

FOTO

Valentina Weikert
Nicolás Márquez y Anna Ware.

Nicolás Márquez y Anna Ware.

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro di Candia, Mora Podestá y Leandro Gómez.

Alejandro di Candia, Mora Podestá y Leandro Gómez.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En una noche marcada por el arte, la memoria y el reencuentro entre artistas y amantes de la cultura, Diana Saravia Gallery abrió sus puertas para presentar Cardillo Podestá, una muestra que reúne obras de los destacados artistas uruguayos Rimer Cardillo y Octavio Podestá.

La inauguración del jueves 14, en la propia galería, funcionó también como un emotivo homenaje a Sofía Sussanich, recordada con enorme afecto por quienes compartieron con ella distintos espacios vinculados al arte y la cultura. Su presencia simbólica atravesó toda la velada, en conversaciones, recuerdos y brindis que le dieron al encuentro una dimensión profundamente humana.

Leé además

Museo de Artes Decorativas-Palacio Taranco.
Recomendado

Palacio Taranco: un recorrido temático por su historia y colecciones de arte

La convocatoria fue tal que la galería se vio completamente colmada desde temprano. Muchos invitados debieron permanecer sobre la vereda ante la gran concurrencia, aunque lejos de restarle intimidad al encuentro, aquello terminó expandiendo el clima de la muestra hacia afuera. Entre copas de vino, aperitivos y música, las conversaciones sobre las obras continuaban incluso en la calle, generando una escena que captaba la atención de cualquiera que pasara por allí. Había algo vivo en ese intercambio constante entre arte y público, como si la muestra desbordara naturalmente los límites físicos de la sala.

Cardillo Podestá es una exposición especialmente significativa, tanto por la calidad de las piezas exhibidas como por el diálogo que propone entre dos figuras esenciales del arte uruguayo contemporáneo. Unidos por más de seis décadas de amistad y afinidad creativa, Cardillo y Podestá representan dos maneras distintas —aunque profundamente complementarias— de pensar la materia, la memoria y el territorio desde el arte.

La muestra, abierta hasta el 30 de mayo, permite ver no solo la potencia individual de ambos artistas, sino también el diálogo sensible que existe entre sus trayectorias.

Selección semanal
Crédito

En medio ejercicio, las financieras ganaron US$ 35,5 millones; la morosidad promedio subió a 21,5%

Por Redacción Búsqueda
Seguridad social

BPS: quiénes tienen que votar y las multas por no hacerlo en una elección con competencia de listas

Por Redacción Búsqueda
Política fiscal

Impuestos: Ministerio de Economía va a “analizar” la “viabilidad” de cambios, pero descarta implementarlos

Por Ismael Grau
FIFAGATE

Denuncian al presidente de la Conmebol por quedarse con millones de dólares recuperados del FIFAgate

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

La poesía salió del clóset: escritores jóvenes impulsan el género

La poesía salió del clóset: escritores jóvenes impulsan el género

Por Federica Chiarino Vanrell
Las actrices Natalia Oreiro y Guillermina Fabbiani, junto al director de Nada entre los dos, Juan Taratuto.

Natalia Oreiro y Gael García Bernal protagonizan 'Nada entre los dos', dirigida por Juan Taratuto

Por Federica Chiarino Vanrell
Para seguir las recomendaciones de Dua Lipa basta con suscribirse a su boletín, en la web service95.com, o seguir en Instagram (@service95bookclub) o YouTube (@service95).

¿Cómo ser parte de los clubes de lectura de Dua Lipa, Oprah Winfrey o Jimmy Fallon?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Inma Rubiales. 

Inma Rubiales: de escribir en secreto a conquistar a miles de lectoras

Por Belén Riguetti Aparicio