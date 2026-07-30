La FIFA abre procedimiento contra Argentina por pancarta de las Malvinas e incidentes en la final del Mundial

La Asociación argentina de fútbol, bajo la lupa del comité disciplinario de la FIFA.

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Dos hechos quedan oficialmente bajo investigación luego de que el organismo rector del fútbol informara este miércoles 29 de julio la apertura de un expediente. El primero, se remonta al pasado 15 de julio, cuando al eliminar a Inglaterra y clasificar a la semifinal de la Copa del Mundo, varios futbolistas celebraron con una pancarta entregada desde las tribunas que reivindicaba la soberanía argentina sobre las islas Malvinas .

La pancarta señalaba: “Las Malvinas Son Argentinas”. Un archipiélago del Atlántico Sur, ubicado cerca al país latinoamericano y bajo control británico. Un hecho que rememoró las tensiones de larga data entre las dos naciones y desató el reclamo del Gobierno de Reino Unido que pidió a la FIFA abrir una investigación contra la selección de Lionel Messi.

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La FIFA afirmó que utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo constituye una posible infracción del código disciplinario .

Acciones de este tipo tienen antecedentes. En 2014, la FIFA multó a Argentina con 26.560 dólares por una pancarta similar exhibida por jugadores antes de un partido amistoso contra Eslovenia.

Otras presuntas infracciones en la Copa del Mundo incluyen cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en los saques iniciales, fallos en el protocolo de seguridad, mensajes inapropiados de equipos y espectadores, y lanzamiento de objetos por parte de los aficionados en varios partidos del torneo.

La investigación por los incidentes frente a España

El segundo hecho que será oficialmente revisado se refiere a los incidentes que varios jugadores protagonizaron en el campo de juego el pasado 19 de julio, tan pronto sonó el pitido final que confirmó la victoria de la selección de España como campeona del planeta.

Mientras varios jugadores argentinos permanecían tendidos sobre el césped y otros observaban en silencio, los futbolistas españoles corrieron para celebrar la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia.

De acuerdo con las imágenes difundidas por cadenas internacionales y los reportes de Reuters, EFE, Sky Sports y BBC Sport, el primer altercado se produjo cuando el español Rodri Hernández, que había sido sustituido durante la prórroga, se dirigió hacia sus compañeros para unirse a los festejos.

En ese momento, Nahuel Molina aparentemente golpeó al mediocampista español, desencadenando una trifulca que involucró a varios integrantes de ambos equipos.

????????10???????? | MUNDIAL 2026: Lo que sucedió luego del pitido final en el partido. pic.twitter.com/cVHMu311Kg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 20, 2026

Las imágenes muestran posteriormente a Leandro Paredes enfrentándose a Eric García y protagonizando otro altercado con Gavi, mientras que Thiago Almada derribó al jugador español durante el tumulto. Asimismo, Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino y asistente de Lionel Scaloni, fue captado empujando a Dani Olmo y sujetando a otro futbolista español.

Por este caso, se abre un procedimiento disciplinario contra los futbolistas Nahuel Molina, por dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva, y contra Leandro Paredes, con tres cargos de agresión, y Thiago Almada, por conducta antideportiva.

También contra el asistente del entrenador Lionel Scaloni, el exfutbolista Roberto Fabián Ayala, en su caso por un cargo de agresión.

Por parte de España, se investiga al centrocampista Gavi por un caso de conducta antideportiva.

Los imputados tendrán ahora la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución. “De conformidad con el código disciplinario de la FIFA, los implicados han tenido la oportunidad de presentar su versión de los hechos, tras lo cual el Comité Disciplinario de la FIFA emitirá una decisión a su debido tiempo”, declaró el organismo.

Ya se había conocido el pasado 20 de julio que la FIFA abriría una investigación disciplinaria por estos enfrentamientos tras nombrar a un instructor para que revisara lo ocurrido.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24