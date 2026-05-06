¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Compañeros de colegio, enamorados años después: el casamiento de Santiago Jorba y Federica Sapelli

La ceremonia religiosa fue en la parroquia Stella Maris y la fiesta en la Chacra Lacrosse

MAU_4758
MAU_4631
Padrinos de la novia: Jorge Sapelli y María Cecilia Ferrés.

Padrinos de la novia: Jorge Sapelli y María Cecilia Ferrés.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Padrinos del novio: Pablo Jorba y Mariana Vera.

Padrinos del novio: Pablo Jorba y Mariana Vera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía Carrera, Consi Nicola, Victoria Sapelli y Cecilia Palenga.

Lucía Carrera, Consi Nicola, Victoria Sapelli y Cecilia Palenga.

FOTO

Mauricio Rodríguez
MAU_4685
Agustina Sapelli y Martín González.

Agustina Sapelli y Martín González.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María José Sapelli y Matías Villafana.

María José Sapelli y Matías Villafana.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ralf Lindmayer y Lucas Giménez.

Ralf Lindmayer y Lucas Giménez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Andrés Jorba, Carolina Astigarraga y Malena Jorba.

Juan Andrés Jorba, Carolina Astigarraga y Malena Jorba.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martina González, Cecilia Palenga y Paula Pereira.

Martina González, Cecilia Palenga y Paula Pereira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Justina Blanco y Henri de Vlam.

Justina Blanco y Henri de Vlam.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Corría el año 2000. En la jardinera del colegio The British Schools, los niños de cinco años jugaban mientras empezaban a descubrir el mundo. Entre ellos, estaban Santiago Jorba y Federica Sapelli, compañeros de clase durante toda su vida escolar, sin imaginar que, muchos años después, terminarían convirtiéndose en marido y mujer.

Lo primero fue el noviazgo en 2020, y ahora, después de seis años, contrajeron matrimonio. Federica recuerda el pedido de mano muy bien: fue durante una salida a cenar el 2 de mayo del año pasado. En conversación con Galería dijeron que se trató de una “propuesta muy chill” porque Santiago se encargó de que ella no se lo imaginara; fue una total sorpresa. Federica recuerda: “Me propuso salir a cenar como un fin de semana cualquiera, y después me llevó a tomar una cerveza a una plaza donde solíamos pasar nuestras primeras salidas”. La pareja inició su noviazgo en pandemia y solían ir a sitios al aire libre porque todo estaba cerrado. “Así que el lugar fue significativo. En un momento de la noche salió del auto y me propuso matrimonio. Todo muy simple, pero muy nosotros y muy emotivo”, describió ella.

Leé además

Paula Bordes y Delfina Stal.
Novedad

Casa de Campo: el nuevo salón de La Tahona que apuesta a experiencias a medida
santiago bonato e isabel rielli celebraron un amor que nacio en la facultad de medicina
Casamiento

Santiago Bonato e Isabel Rielli celebraron un amor que nació en la Facultad de Medicina

El civil también tuvo un condimento especial: se celebró en la víspera del cumpleaños de ella. El 17 de abril, un juez formalizó la unión y, según relató Federica, fueron 10 los testigos.

A la ceremonia religiosa, que se realizó el 25 de abril en la parroquia Stella Maris, Federica llegó en el auto de un amigo, un Camaro RS del año 1967. El sacerdote que bendijo la unión fue Daniel Kerber y los anillos los entregaron los sobrinos de la pareja: Justina y Tomás González y María Clara Längauer. Como símbolo familiar, Federica llevó un rosario en la mano. Después de la ceremonia, los novios, familiares y amigos se trasladaron a la Chacra Lacrosse, donde festejaron hasta las cinco de la mañana.

El vestido fue diseñado por Clara Laborde y el tocado por Flo Pollio. El maquillaje estuvo a cargo de Consi Nicola y el peinado, nuevamente, de Pollio. La ambientación fue realizada por Luminis (Sofía Santín y Santiago Mackinnon).

Sobre el maquillaje, la novia eligió un look que resaltara su piel bronceada, superluminosa”, sin abusar del brillo. Consi Nicola señaló que trabajó una mirada rasgada con un delineado chocolate cálido y mucha luz, con destellos de glitter en mezcla de plata y dorado para lograr un makeup match con el vestido y en combinación con un tocado con fuerte presencia de dorado. Por último, indicó que optó por un nude jugoso en los labios para cerrar el look.

La pieza que Pollio diseñó para el cabello consistió en un set de piezas que se fundieron con el peinado, potenciando los rasgos de la novia. Un mix de técnicas, en el que lo geométrico, lo clásico y lo orgánico se combinaron en una propuesta ecléctica.

Sobre el vestido, la diseñadora Clara Laborde comentó que se trató de una pieza de líneas rectas, con amplitud y movimiento. “De escote cuadrado, en un encaje bordado espectacular que realzamos con una base color masilla y una larga cola desmontable en tul plisado”, explicó Laborde.

Durante la fiesta los amigos se organizaron para que Santiago y Federica tuvieran algo que los representara. Como al novio le dicen Cachorro, repartieron máscaras de perros entre los hombres, mientras que para la novia hubo un recuerdo de su pasión de adolescente: la novela argentina Casi ángeles. Además, Federica se cambió los incómodos zapatos altos por un par de botitas All Star decoradas con elementos que la caracterizan.

“Sin dudas, fue la mejor noche de nuestras vidas, superó todo tipo de expectativas, y recibimos mucho amor y felicidad por parte de nuestras familias y amigos. No podría haber sido mejor”, dijo la novia a Galería.

Selección semanal
Deporte y política

El fútbol es “un hierro caliente” para el MEC, que en el último tiempo se vio “inundado” de denuncias

Por Nicolás Delgado
Logística

ANP dio visto bueno a proyecto de Buquebus para concesión de terminal de pasajeros y cruceristas

Por Redacción Búsqueda
Diálogo social

El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

Por Redacción Búsqueda
Sistema financiero

Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Sofía Rodríguez: “La maternidad es el mejor viaje que hice en mi vida”
Video

Sofía Rodríguez: “La maternidad es el mejor viaje que hice en mi vida”

Por Carolina Villamonte
Virginia Chaquiriand, sobre maternidad a los 40: La sociología y la biología están yendo por caminos separados

Virginia Chaquiriand, sobre maternidad a los 40: "La sociología y la biología están yendo por caminos separados"

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Tamara Tenenbaum: “Mi abuela era menos esclava de la maternidad que mis amigas”

Tamara Tenenbaum: “Mi abuela era menos esclava de la maternidad que mis amigas”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Cómo humanizar las cesáreas sin comprometer la salud

Cómo humanizar las cesáreas sin comprometer la salud

Por Federica Chiarino Vanrell