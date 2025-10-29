Con diseños inspirados en El Bosco, Alejandro León presentó su nueva colección

En el jardín del Palacio Taranco, ubicado en la Ciudad Vieja, el diseñador venezolano Alejandro León presentó su nueva colección mediante un desfile. Se trató de una muestra de diseños inspirados en Eljardín de las delicias del neerlandés el Bosco (un tríptico pintado entre los años 1490 y 1510).
La caminata de los modelos fue performática. No se trató de una pasarela tradicional, sino de muestras teatrales en las que los modelos se movían al ritmo de la música. Desde el balcón, la Banda Sinfónica de Montevideo tocó Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi.
Fueron tres las pasadas: la primera consistió en diseños vaporosos en colores claros; la segunda tanda fue en tonos rojos y negros con géneros más pesados; mientras que en el tercer acto predominaron los negros y azules profundos. León dijo a Galería que se centró en los detalles maximalistas, como las flores gigantes o pantalones justos hasta las rodillas y con gran vuelo debajo.
León es un diseñador que busca unir el arte con la historia. Explora la moda como una forma de expresión emocional y narrativa, que invita al público a reflexionar y sentir.