¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Con diseños inspirados en El Bosco, Alejandro León presentó su nueva colección

El desfile fue en el jardín del Palacio Taranco, al ritmo de Las cuatro estaciones, de Vivaldi

Los modelos Ignacio Fernández y Romina Freire rodean al disenador Alejandro León.

Los modelos Ignacio Fernández y Romina Freire rodean al disenador Alejandro León.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Yanett Carfagna y Natasha Antonello.

Yanett Carfagna y Natasha Antonello.

FOTO

Adrián Echeverriaga
La sinfónica tocó temas de Antonio Vivaldi.

La sinfónica tocó temas de Antonio Vivaldi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Leyda Suárez, Valeria Pertuso y Alberto León.

Leyda Suárez, Valeria Pertuso y Alberto León.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En el jardín del Palacio Taranco, ubicado en la Ciudad Vieja, el diseñador venezolano Alejandro León presentó su nueva colección mediante un desfile. Se trató de una muestra de diseños inspirados en El jardín de las delicias del neerlandés el Bosco (un tríptico pintado entre los años 1490 y 1510).

La caminata de los modelos fue performática. No se trató de una pasarela tradicional, sino de muestras teatrales en las que los modelos se movían al ritmo de la música. Desde el balcón, la Banda Sinfónica de Montevideo tocó Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi.

Leé además

Nicole Kidman rindió homenaje al personaje de Rita Hayworth, Gilda, con un vestido Chanel.
Mirador internacional

Vogue World reunió a las estrellas de Hollywood en Los Ángeles para celebrar la unión del cine y la moda

Por Redacción Galería

Fueron tres las pasadas: la primera consistió en diseños vaporosos en colores claros; la segunda tanda fue en tonos rojos y negros con géneros más pesados; mientras que en el tercer acto predominaron los negros y azules profundos. León dijo a Galería que se centró en los detalles maximalistas, como las flores gigantes o pantalones justos hasta las rodillas y con gran vuelo debajo.

León es un diseñador que busca unir el arte con la historia. Explora la moda como una forma de expresión emocional y narrativa, que invita al público a reflexionar y sentir.

Selección semanal
Ministerio de Defensa

: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

Por Guillermo Draper
Entrevista

Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

Por Victoria Fernández
Impuestos

Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

“Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna Ciudad verde, futuro vivo

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna "Ciudad verde, futuro vivo"

Por Redacción Galería
Viqui Durán

Viqui Durán, referente en bullying: “Las familias tienen que nutrir el adentro para que lo de afuera impacte menos”

Por Magdalena Cabrera
Daniel Davrieux.

El uruguayo que ganó la Maratón de Chicago y sueña con los Juegos Paralímpicos

Por Patricia Mántaras de la Orden
Silvia Nane asumió el cargo de directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo a mitad de este año tras dejar su lugar en el Senado.

Entrevista a Silvia Nane: ¿Qué es gestionar una ciudad de forma inteligente?

Por Gabriela Pallares