Darío Invernizzi inauguró el nuevo espacio: Z Art Lab

Invernizzi Laboratorio de Arte presentó el proyecto Z Art Lab, que busca internacionalizar el arte contemporáneo uruguayo a través del apoyo a las obras y sus artistas. Como forma de acompañar el proyecto se realizó una exposición de cinco artistas que trabajan con distintas técnicas y materiales. Se pudieron ver trabajos de Adam Jeppesen, Leticia Almeida, Íñigo Solano, Alfonso Villagrán y Martín Mendizábal. La muestra estará durante octubre y se puede visitar ingresando antes en la página de Instagram para chequear la hora de apertura (@Z_artlab).
Darío Invernizzi, curador de la exposición conjunta, dijo a Galería que lo que intentan es “elevar el nivel expositivo y mejorar las condiciones de los procesos y de la materialidad” para que se llegue a un nivel internacional.
El experto aseguró que se trata de un lugar en el que se contempla el proceso para que las obras puedan acceder a bienales, museos o salas de exposiciones. El abordaje es holístico, ya que se desarrollan textos, se piensa en la visibilidad y en un paquete de imágenes y relatos curatoriales, así como también en soluciones de problemas de logística.
El laboratorio de arte está especializado en la producción integral para exhibiciones de artes visuales. Se dedica a acompañar a los artistas en sus procesos de materialización, desde la edición de archivos hasta las tecnologías de impresión, la producción general, los soportes, el montaje en sala y el diseño de las exposiciones.