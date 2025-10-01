¡Hola !

Darío Invernizzi inauguró el nuevo espacio: Z Art Lab

Es un espacio que busca internacionalizar el arte contemporáneo uruguayo a través del apoyo a las obras y sus artistas

Jefa de operaciones de Z Art Lab Gabriela Ravier junto al curador de la muestra y director de Z Art Lab Dario Invernizzi.

Jefa de operaciones de Z Art Lab Gabriela Ravier junto al curador de la muestra y director de Z Art Lab Dario Invernizzi.

FOTO

Valentina Weikert
Leticia Almeida.

Leticia Almeida.

FOTO

Valentina Weikert
Alfonso Villagrán.

Alfonso Villagrán.

FOTO

Valentina Weikert
Martín Mendizábal.

Martín Mendizábal.

FOTO

Valentina Weikert
Daniel Benoit y Adam Jeppesen.

Daniel Benoit y Adam Jeppesen.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Invernizzi Laboratorio de Arte presentó el proyecto Z Art Lab, que busca internacionalizar el arte contemporáneo uruguayo a través del apoyo a las obras y sus artistas. Como forma de acompañar el proyecto se realizó una exposición de cinco artistas que trabajan con distintas técnicas y materiales. Se pudieron ver trabajos de Adam Jeppesen, Leticia Almeida, Íñigo Solano, Alfonso Villagrán y Martín Mendizábal. La muestra estará durante octubre y se puede visitar ingresando antes en la página de Instagram para chequear la hora de apertura (@Z_artlab).

Darío Invernizzi, curador de la exposición conjunta, dijo a Galería que lo que intentan es “elevar el nivel expositivo y mejorar las condiciones de los procesos y de la materialidad” para que se llegue a un nivel internacional.

