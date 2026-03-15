De catedrales a pequeñas capillas: un libro invita a redescubrir los templos de Uruguay

Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay tiene dos tomos, 672 páginas y 900 ilustraciones

Galería Latina y Fundación Ut Unum Sint presentaron el libro Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay. Fue en el Museo Nacional de Artes Visuales ( MNAV), el martes 10, cuando la tarde todavía estaba en su punto perfecto de temperatura y luz.

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Se trata de un libro bajo la asesoría de monseñor Alberto Sanguinetti Montero con investigación y textos de Miguel Álvarez Montero y fotografías de Julio Testoni. La publicación, que repasa la riqueza arquitectónica de 40 templos católicos de Montevideo y otros tantos del interior del país, además de situarlos en el contexto histórico de su fundación, pone de relieve el magnífico arte sacro que contienen y que conforma un legado artístico de alto valor, sumándose al patrimonio cultural de todos los uruguayos.

No solo se abarcan las grandes catedrales (Montevideo, Maldonado, Salto, Florida, San José), sino también basílicas de menor porte, pero de magnífica arquitectura, y pequeñas capillas con gran componente histórico, donde también se pueden encontrar valiosos detalles artísticos.

La presentación contó con la presencia de diversas personalidades del ámbito cultural y artístico del país. Entre ellas se destacó especialmente el expresidente Julio María Sanguinetti, además de la directora del Museo Nacional de Artes Visuales, Roxana Fabius. En sus palabras de bienvenida, Fabius señaló que, para el museo, era un verdadero placer presentar “una publicación tan rica”, no solo por el material que reúne, sino también por la experiencia personal que implicó para ella recorrer sus páginas. Comentó que, durante la lectura, tuvo la oportunidad de descubrir aspectos y trayectorias de artistas que no conocía, lo que le permitió apreciar aún más la diversidad de miradas y procesos creativos que han surgido a lo largo de todo el país. Asimismo, expresó su orgullo de que la presentación se realizara en el museo y agradeció especialmente la gran concurrencia de público que se acercó esa tarde para acompañar.