¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Diez años de Raidistas: de un baúl en el interior a referente de la moda campera

Durante la jornada, se disputó la Copa Aniversario Raidistas, que tuvo como gran protagonista al caballo Piedano, vencedor de la prueba bajo la monta del jockey­ Lucca Ortiz y la preparación del entrenador Ramón Peralta

Directores de Raidistas Javier Iglesias y María Laura Arismendi con el director de Operaciones Hípicas Pablo Stradiotich.

Directores de Raidistas Javier Iglesias y María Laura Arismendi con el director de Operaciones Hípicas Pablo Stradiotich.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Copa Aniversario Raidistas.

Copa Aniversario Raidistas.

FOTO

Adrián Echeverriaga
María Laura Arismendi entrega la copa Aniversario Raidistas a Ramón Peralta, entrenador del caballo Piedano.

María Laura Arismendi entrega la copa Aniversario Raidistas a Ramón Peralta, entrenador del caballo Piedano.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Alejandro Gerstein y Virginia Martínez.

Alejandro Gerstein y Virginia Martínez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Diez años atrás, prendas en la valija de un Corsa y un puñado de pegotines eran apenas el punto de partida de una historia que hoy late en todo el país. Javier Iglesias y María Laura Arismendi, con la pasión de quienes saben que el campo y la tradición tienen un valor que trasciende modas, dieron forma a Raidistas, una marca que en una década logró transformarse en comunidad, estilo de vida y símbolo de pertenencia.

De aquel improvisado baúl surgió una identidad que creció paso a paso. Lo que era un juego terminó convertido en una empresa con más de 70 puntos de venta, siete franquicias y locales propios en Tres Cruces y Punta Carretas, además de una tienda en línea que amplifica su alcance. La combinación entre raíces camperas y estética urbana terminó de consolidar a Raidistas como un nombre ineludible dentro de la moda uruguaya.

Leé además

Charlize Theron estuvo en la presentación de Givenchy.
Fashion week

Celebridades de Hollywood se apoderan del ‘front row’ en la Semana de la Moda de París

Por Redacción Galería

El domingo 5, la marca celebró su décimo aniversario en el Hipódromo Nacional de Maroñas, un escenario emblemático para una propuesta que, desde sus inicios, ha sabido tender puentes entre la tradición y la vida contemporánea. En este marco, Raidistas anunció su desembarco en la Triple Corona­ del Hipódromo Nacional de Maroñas, así como una alianza estratégica con el hipódromo que traerá importantes novedades, entre ellas, la apertura de una boutique dentro del recinto.

Durante la jornada, se disputó la Copa Aniversario Raidistas, que tuvo como gran protagonista al caballo Piedano, vencedor de la prueba bajo la monta del jockey­ Lucca Ortiz y la preparación del entrenador Ramón Peralta. La entrega de la copa se transformó en un homenaje al esfuerzo, la dedicación y la rica tradición de un deporte que congrega a jinetes, entrenadores y aficionados en torno a una misma pasión.

Para Raidistas, este 2025 ha sido un año marcado por los festejos y los reconocimientos. En la última Expo Prado, la marca fue distinguida con el premio al Mejor stand, lo que consolida una propuesta que no solo viste, sino que convoca, conecta y emociona.

En estos 10 años, Raidistas acompañó a miles de uruguayos en raides, festivales y jornadas de campo, pero también en la vida urbana. Más allá de la indumentaria, lo que propone es un modo de estar en el mundo: compartir valores, pasión e identidad.

Selección semanal
SNIS

Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

Por Leonel García
Ley de Presupuesto

Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

Por Nicolás Delgado
Oficialismo

Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

Por Santiago Sánchez
Terminal Cuenca del Plata

Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre
Video

Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Nine Orchard Hotel

Cinco hoteles que marcan la nueva escena boutique de Nueva York

Por Gabriela Pallares
Enzo Vogrincic y Felipe Ipar. 

Enzo Vogrincic presentó ‘La muerte del personaje’ en la Feria del Libro

Por Felipe Barbeito
Ministro del Interior Carlos Negro con la caricatura de Junior.

Carlos Negro: “La seguridad no se mejora con discursos, sino con evidencia y trabajo”

Por  Katherine Kilian  y Felipe Barbeito