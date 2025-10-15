Diez años de Raidistas: de un baúl en el interior a referente de la moda campera

Durante la jornada, se disputó la Copa Aniversario Raidistas, que tuvo como gran protagonista al caballo Piedano, vencedor de la prueba bajo la monta del jockey­ Lucca Ortiz y la preparación del entrenador Ramón Peralta

Diez años atrás, prendas en la valija de un Corsa y un puñado de pegotines eran apenas el punto de partida de una historia que hoy late en todo el país. Javier Iglesias y María Laura Arismendi, con la pasión de quienes saben que el campo y la tradición tienen un valor que trasciende modas, dieron forma a Raidistas, una marca que en una década logró transformarse en comunidad, estilo de vida y símbolo de pertenencia.

De aquel improvisado baúl surgió una identidad que creció paso a paso. Lo que era un juego terminó convertido en una empresa con más de 70 puntos de venta, siete franquicias y locales propios en Tres Cruces y Punta Carretas, además de una tienda en línea que amplifica su alcance. La combinación entre raíces camperas y estética urbana terminó de consolidar a Raidistas como un nombre ineludible dentro de la moda uruguaya.

El domingo 5, la marca celebró su décimo aniversario en el Hipódromo Nacional de Maroñas, un escenario emblemático para una propuesta que, desde sus inicios, ha sabido tender puentes entre la tradición y la vida contemporánea. En este marco, Raidistas anunció su desembarco en la Triple Corona­ del Hipódromo Nacional de Maroñas, así como una alianza estratégica con el hipódromo que traerá importantes novedades, entre ellas, la apertura de una boutique dentro del recinto.

Durante la jornada, se disputó la Copa Aniversario Raidistas, que tuvo como gran protagonista al caballo Piedano, vencedor de la prueba bajo la monta del jockey­ Lucca Ortiz y la preparación del entrenador Ramón Peralta. La entrega de la copa se transformó en un homenaje al esfuerzo, la dedicación y la rica tradición de un deporte que congrega a jinetes, entrenadores y aficionados en torno a una misma pasión.

Para Raidistas, este 2025 ha sido un año marcado por los festejos y los reconocimientos. En la última Expo Prado, la marca fue distinguida con el premio al Mejor stand, lo que consolida una propuesta que no solo viste, sino que convoca, conecta y emociona.