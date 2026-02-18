Dos perdedores, una oficina y el sueño mínimo de ganar alguna vez

Perra vida, dulces sueños, del dramaturgo español Miguel Morillo, volvió a escena bajo la dirección de Alfredo Goldstein y con las actuaciones de Cecilia Sánchez y Pablo Robles. La obra, producida por We, se presenta en La Cretina durante tres únicas funciones, siendo la última el miércoles 25 a las 20.30 horas.
La pieza retrata a dos perdedores que comparten oficina y rutina. Cada día es igual al anterior: pueden no escuchar la alarma, perder el ómnibus, llegar tarde, soportar la humillación de sus superiores. Una sucesión de pequeñas derrotas cotidianas que, acumuladas, terminan dibujando una vida entera.
Morillo —autor de títulos como Hamlet García y ILove Clint Eastwood— despliega aquí su escritura torrencial y descacharrante, con un tono que por momentos roza lo almodovariano: exagerado, vital, profundamente humano.
En escena, Robles y Sánchez encarnan a estos personajes que, atrapados en una existencia gris, todavía conservan un deseo mínimo pero persistente: ganar algo, aunque sea una vez.