Dos perdedores, una oficina y el sueño mínimo de ganar alguna vez

Perra vida, dulces sueños estará en La Cretina hasta el miércoles 25

Perra vida, dulces sueños se presenta en La Cretina hasta el miércoles 25.

Perra vida, dulces sueños se presenta en La Cretina hasta el miércoles 25.

FOTO

Valentina Weikert
Los actores Pablo Robles y Cecilia Sánchez con el director Alfredo Goldstein.

Los actores Pablo Robles y Cecilia Sánchez con el director Alfredo Goldstein.

FOTO

Valentina Weikert
Juan Antonio Saraví y Marisa Svaton.

Juan Antonio Saraví y Marisa Svaton.

FOTO

Valentina Weikert
Gustavo Mendoza y Karen Bastidas.

Gustavo Mendoza y Karen Bastidas.

FOTO

Valentina Weikert
Sergio Gayo y Silvina Gómez.

Sergio Gayo y Silvina Gómez.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Perra vida, dulces sueños, del dramaturgo español Miguel Morillo, volvió a escena bajo la dirección de Alfredo Goldstein y con las actuaciones de Cecilia Sánchez y Pablo Robles. La obra, producida por We, se presenta en La Cretina durante tres únicas funciones, siendo la última el miércoles 25 a las 20.30 horas.

La pieza retrata a dos perdedores que comparten oficina y rutina. Cada día es igual al anterior: pueden no escuchar la alarma, perder el ómnibus, llegar tarde, soportar la humillación de sus superiores. Una sucesión de pequeñas derrotas cotidianas que, acumuladas, terminan dibujando una vida entera.

Morillo —autor de títulos como Hamlet García y I Love Clint Eastwood— despliega aquí su escritura torrencial y descacharrante, con un tono que por momentos roza lo almodovariano: exagerado, vital, profundamente humano.

En escena, Robles y Sánchez encarnan a estos personajes que, atrapados en una existencia gris, todavía conservan un deseo mínimo pero persistente: ganar algo, aunque sea una vez.

