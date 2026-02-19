  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    Abrió sus puertas Casa Babilonia: El Pinar tiene el primer teatro de barro del país

    La compañía Grupo Babilonia, dirigida por Eduardo Migliónico y Alejandra Weigle, inauguró su sala polifuncional para 70 personas, hecha en bioconstrucción, y estrenó el Festival de Arena y Barro, con espectáculos en el nuevo teatro y su escenario al aire libre, en la playa de Médanos de Solymar

    La sala polifuncional de Casa Babilonia.

    La sala polifuncional de Casa Babilonia.

    FOTO

    Grupo Babilonia
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Desde el jueves 12 El Pinar y esa mancha urbana alargada y en constante crecimiento llamada Ciudad de la Costa tiene, por primera vez en su historia, una sala de espectáculos de nivel profesional. Resulta curioso que esa zona densamente poblada que abarca desde los arroyos Carrasco al Pando, donde viven unas 115.000 personas, no tuviera un teatro. Hay boliches con música en vivo, está el Centro Cultural Shangrilá, espacios pequeños con actividad ocasional, como en El Pinar el estudio de grabación La Duna, de Berta Pereira y Pollo Píriz; también, en el shopping Costa Urbana, hay salas de cine, pero no existía una sala con la solidez, el confort y la infraestructura técnica que presenta Casa Babilonia, un proyecto largamente anhelado por el Grupo Babilonia, compañía teatral instalada desde hace casi veinte años en El Pinar, el área con mayor expansión urbana en una zona del país en la que, según datos oficiales, se radicaron unos 23.000 nuevos residentes en los últimos cinco años y hoy es un área residencial permanente, donde solo un 3% de las viviendas son “de vacaciones”.

    Babilonia es bastante más que una sala, es un grupo de artistas que viven y trabajan en la zona y que, a lo largo del tiempo, han construido un público fiel, que no solo va a ver sus espectáculos, sino que, cuando es necesario, pone el hombro para levantar paredes hechas de barro.

    Heber Vera, histórico peluquero del Prado: "Cortar el pelo tiene algo de magia, técnica y circo"
    El método Vera

    Heber Vera, histórico peluquero del Prado: “Cortar el pelo tiene algo de magia, técnica y circo”

    Por Federica Chiarino Vanrell
    'Verano', una obra sobre la ilusión de la felicidad, la juventud y la memoria
    Recomendado

    ‘Verano’, una obra sobre la ilusión de la felicidad, la juventud y la memoria

    Por Redacción Galería
    PHOTO-2026-02-15-18-01-43
    Inauguración de Casa Babilonia, el jueves 12 de febrero.

    Inauguración de Casa Babilonia, el jueves 12 de febrero.

    Si bien no tenía aún sala propia, el Grupo Babilonia, dirigido por Eduardo Migliónico y Alejandra Weigle, actores, directores teatrales y dramaturgos con varias décadas de trayectoria en la escena uruguaya, produce desde 2008 el Festival de Teatro Bajo las Estrellas, un ciclo de espectáculos de artes escénicas a cielo abierto, en el escenario que todos los años arman en Médanos de Solymar (rambla Costanera y avenida Central, en la bajada 30). Situado bajo los eucaliptus, sobre la arena, a pocos metros de la playa, el teatro que cada verano se arma y desarma completamente, como un circo, fue bautizado hace unos diez años como Espacio Babilonia.

    Allí todos los veranos hay obras de teatro, música en vivo y obras de danza, circo y títeres de diversos grupos nacionales y de la región. Uno de los géneros más transitados por la compañía es el circo criollo, y la obra El circo olvidado, de Weigle y Migliónico, es un verdadero clásico de la compañía, que este año celebra sus 30 años de existencia.

    Primer teatro de barro

    La flamante apertura de Casa Babilonia, que el grupo venía construyendo desde 2012 —con rubros económicos propios, de algunos fondos públicos y con la ayuda solidaria de decenas de voluntarios (artistas, amigos y vecinos)—, es una gran noticia en el ámbito cultural que involucra incluso a toda la Costa de Oro, más allá del arroyo Pando. La sala, con capacidad para unos 70 espectadores, es de carácter polifuncional: es apta para teatro, música, danza y todo tipo de género escénico, y puede ser usada en forma frontal, bifrontal o circular. Según contó Migliónico a Búsqueda, Casa Babilonia es la primera sala teatral del país levantada con el método de bioconstrucción (edificación con barro) y aspira a ser la primera sala totalmente sustentable, porque el plan prevé la instalación de paneles solares para que funcione completamente con energía solar.

    Casa Babilonia.
    Casa Babilonia.

    Casa Babilonia.

    Si extendemos la mirada a todo ese gran hilo de balnearios enclavados en el sur del departamento, esta es la primera sala teatral propiamente dicha de toda la costa canaria. Es insólito, pero en localidades grandes y tradicionales, como Atlántida, Salinas, Parque del Plata o ese díptico conformado por La Floresta y Costa Azul, no había un solo teatro.

    Casa Babilonia está situada en las calles Costa Rica y República Dominicana, a dos cuadras de Pérez Butler, la avenida principal de El Pinar, y en una ubicación equidistante de Giannattasio y la rambla (a unas tres cuadras de cada una), las dos principales arterias de la zona. “Arrancamos bárbaro, vino mucha gente”, dijo Migliónico a Búsqueda en referencia a la inauguración, a la que asistió el presidente Yamandú Orsi, quien, junto con su esposa, la coreógrafa Laura Alonsopérez, es asiduo espectador de Espacio Babilonia. De hecho, la bailarina participa en esta edición del festival con su obra Tercer fuerxa.

    Inauguración de Casa Babilonia.
    Inauguración de Casa Babilonia.

    Inauguración de Casa Babilonia.

    “Estuvieron presentes muchos vecinos que metieron mano en la obra en los 13 años que duró esta construcción”, dijo el director. “Más allá de los aportes del MEC y de la Intendencia de Canelones en las administraciones pasadas, y de los varios patrocinantes privados, el mayor logro fue que la comunidad, los vecinos cercanos y la gente de la zona se encariñaron con este proyecto, con esta idea, y pusieron el hombro de un modo maravilloso. Cada vez que anunciábamos en redes las jornadas de construcción en barro, las famosas ‘mingas’, venía mucha gente a poner el hombro. Hacíamos tres días seguidos, arrancábamos los viernes y el sábado y domingo teníamos 25 personas por día. Hicimos muchas mingas, y así logramos construir este espacio, que es bastante grande y tiene un piso de madera espectacular para todo tipo de espectáculos. Una sala de 70 personas está muy bien para esta zona”.

    Ahora Grupo Babilonia podrá tener sala propia durante todo el año. “Lo importante es que la gente de la zona ahora cuenta con una sala que abrirá todo el año, con espectáculos y talleres para adultos y niños. Siempre se dijo que toda esta zona era una ciudad dormitorio y creemos que iniciativas como esta y tener un buen espacio escénico permitirán a la comunidad, cada vez más numerosa, mejorar su calidad de vida”, afirmó Migliónico sin ocultar su alegría y orgullo por el logro concretado.

    Inauguración de Casa Babilonia.
    Inauguración de Casa Babilonia.

    Inauguración de Casa Babilonia.

    Agregó que si bien el teatro ya estaba albergando los talleres de la compañía, ahora que está terminado tiene todas las comodidades para recibir contenidos formativos. La propuesta incluye talleres de teatro y música para niños y adultos. El músico Ernesto Díaz es el docente de música, y la actriz Silvina Migliónico se encarga de los talleres de teatro, junto con Eduardo, su padre, y Alejandra Weigle, quien es además la directora artística de Casa Babilonia.

    La próxima etapa de trabajos, según contó Migliónico, será pasar todo el equipamiento de la parrilla lumínica a tecnología led, que permite una mayor optimización energética.

    Apertura de Casa Babilonia.
    Apertura de Casa Babilonia.

    Apertura de Casa Babilonia.

    Mientras Migliónico y Weigle comienzan ahora a trabajar en la programación de Casa Babilonia para los próximos meses, acaban de inaugurar, en simultáneo, una nueva edición de su tradicional Festival de Teatro Bajo las Estrellas, que este año se denomina Festival Arena y Barro, en alusión a los materiales predominantes en sus escenarios. La arena, en alusión al ciclo estival sobre los médanos en la bajada 30, y el barro, en referencia al formato de bioconstrucción (basado en ese material).

    Arena y barro

    El festival, que comenzó el viernes 13 y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo, propone espectáculos en ambos espacios: la nueva sala y el escenario al aire libre, en las dunas. Según expresó la compañía en el comunicado promocional del festival, este año “se profundiza el diálogo entre la playa y la sala, entre lo natural y lo construido, entre el cielo abierto y el abrigo del barro”. Casa Babilonia es, según sus responsables, “una sala de barro pensada como espacio cultural permanente, que convivirá con las funciones en la playa, generando una experiencia artística única y sensible”.

    PHOTO-2026-02-15-18-01-43_1
    Espacio Babilonia, escenario al aire libre en Médanos de Solymar.

    Espacio Babilonia, escenario al aire libre en Médanos de Solymar.

    La programación, por demás diversa, incluye teatro, música y danza, talleres y otros ámbitos formativos, y consolida a este festival como una plataforma con fuerte anclaje territorial en Ciudad de la Costa y con un marcado espíritu comunitario. Babilonia invita al público “a transitar ambos espacios, explorando distintas formas de encuentro con el arte: la experiencia colectiva bajo las estrellas y la intimidad de la sala, celebrando la creación independiente y el ritual del teatro en todas sus formas”.

    Tras la apertura, con el dúo que forman el cantautor Ernesto Díaz y el narrador y poeta Fabián Severo y la obra El Quijote popular, de Chile, el viernes 20 la actividad continúa en la sala con la obra 8 espejos, de Grupo Babilonia, y el sábado 21 con La loca del Bequeló, de la compañía Pequeño Teatro de Durazno; el grupo Buceo Invisible presentará su gran disco La mañana del incendio el viernes 27 en la playa, y el sábado 28, en la nueva sala habrá una Noche de Circo, con elencos circenses de Brasil y Uruguay. En marzo, el viernes 6 estará en la sala la obra de danza Tercer fuerxa, de Laura Alonsopérez, y el sábado 7 llegará la emblemática compañía Teatro sin Fogón, de Fray Bentos, que este año celebra 40 años, para presentar la obra Por culpa de la E. El domingo 8 el festival se cerrará con Naipe Marcado Trío Tango.

    PHOTO-2026-02-15-18-01-40

    La cartelera de talleres anuncia a la actriz Silvina Migliónico (expresión vocal y canto, el sábado 21), al brasileño Luciano Draetta (intensivo de clown, sábado 28), el histórico director teatral uruguayo Fernando Toja (teatro, sábado 7 y domingo 8). Todos tendrán tres horas de duración, de 10 a 13 h y cuestan $ 700.

    Las entradas para todos los espectáculos del Festival Arena y Barro se venden a $ 400 en RedTickets y también, en cada función, en la boletería de ambos espacios. La información completa de la compañía y del festival está en www.grupobabilonia.com.uy. Para contactarse con la compañía e inscribirse a los talleres se debe escribir al correo [email protected] o a través del Instagram @grupobabiloniauy.

    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Enfermedad

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Estados Unidos

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
