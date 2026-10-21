El acompañamiento, eje de una actividad de MP por el cáncer de mama

Asistente de Marketing Eugenia Carrau, gerenta de Marketing Amorina Baggi y asistente de Marketing Florencia Borgato rodean a la presidenta de la Fundación Clarita Berenbau Cristina Giuria de Berenbau.

En el marco del mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, Medicina Personalizada (MP) realizó un encuentro con sus socias para poner en valor la importancia del sostén, la cercanía y la calidez durante el proceso que implica atravesar el diagnóstico de esta enfermedad.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Bajo el lema “Seamos sostén”, MP llevó a cabo diferentes iniciativas. Una de ellas fue producir materiales audiovisuales con testimonios, tanto de mujeres que han vivido el diagnóstico como de voluntarios de la Fundación Clarita Berenbau. Estas historias reflejan distintas formas de acompañar y recuerdan cuánto puede significar contar con alguien cerca en los momentos más difíciles.

El jueves 15, en Artesia Café, un grupo de mujeres —socias de MP que han atravesado o están atravesando un diagnóstico de cáncer de mama, así como personas que han sido sostén de familiares o amigas durante ese proceso— participaron de un taller a cargo de Josefina Laborde. Se trató de una clase sobre cómo armar un ramo de flores, eligiendo entre distintas variedades a partir de lo que simbolizan: amor, amistad, fortaleza, valentía, gratitud, admiración, alegría, aliento y memoria, entre otros sentimientos. La propuesta fue que cada invitada armara un ramo capaz de expresar emociones, homenajear historias y representar aquello que cada una necesitaba transmitir.

Antes de iniciar, la presidenta de la Fundación, Cristina Giuria de Berenbau, comentó los objetivos de la organización que preside y destacó el sostén que les brinda MP desde hace años. También se refirió a los avances en los tratamientos y a la importancia de un diagnóstico a tiempo. Sobre su hija Clarita, afirmó que siempre fue un sostén para otras mujeres y mostró el libro que escribió la periodista, Vivir con él.

La organización da atención telefónica a través del 0800 8857, presta pelucas, hace reuniones semanales para pacientes y familiares con psicólogos especializados, acompaña de manera presencial a personas que esperan en el Hospital de Clínicas y da clases gratuitas de yoga a pacientes oncológicos.