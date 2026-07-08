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El hijo de José Gurvich guió una visita por la colección permanente de su padre

Martín Gurvich recorrió el museo contando particularidades del artista

La directora del Museo Gurvich Vivian Honigsberg y Martín Gurvich.

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Valentina Weikert
Linng Cardozo.

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Valentina Weikert
Paulina Rubio y Adolfo Albanell.

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Valentina Weikert
Joao Ziehe, Eduardo Mazza y Pedro Ziehe.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El Museo Gurvich organizó una visita guiada por la colección permanente, a cargo del hijo del maestro, Martín Gurvich. Se trató de una instancia en la que los visitantes pudieron escuchar de primera mano la historia de José Gurvich, uno de los discípulos de Joaquín Torres García.

El recorrido comenzó en el tercer piso, donde se exhibe una enorme fotografía del artista en su taller junto a algunas de las obras de su primera etapa. Martín Gurvich contó que lo primero que proponía Torres García era pintar naturalezas muertas. Además de esos trabajos, en los inicios de su carrera Gurvich realizó retratos de personas de Lituania, su lugar de nacimiento. En ese mismo período también centró su producción en escenas vinculadas a su vida en el Cerro.

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Los visitantes continuaron el recorrido por el resto de la colección guiados por la mirada de Martín, quien actualmente reside en Bélgica, aunque viaja con frecuencia a Uruguay. La directora del museo, Vivian Honigsberg, dijo a Galería que se trató de una visita especial porque contó con “la voz directa del hijo” del artista. Además de compartir recuerdos de su padre, Martín Gurvich desempeña un papel fundamental en la preservación y difusión de su legado, impulsando la promoción de su obra en distintos ámbitos.

El Museo se está preparando para lo que va a ser el centenario del nacimiento de José Gurvich (1927). “El 5 de enero cumpliría 100 años, por lo que hay un montón de actividades que estamos programando”, contó Honigsberg.

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