El IUA agasajó a la Orquesta de Cámara de Valdivia en el cierre de Conciertos del Este

La orquesta chilena se presentó el domingo 16 en The Grand Hotel
El sábado 15 en el club house de su campo deportivo, el Instituto Uruguayo Argentino (IUA) realizó un agasajo para los músicos de la Orquesta de Cámara de Valdivia.
La Orquesta de Cámara de Valdivia, fundada en 2010 bajo el alero de la Universidad Austral de Chile, es una de las seis orquestas profesionales regionales contempladas en el presupuesto nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con 15 temporadas de trayectoria, ha colaborado con artistas de renombre internacional y ha realizado más de 1.000 presentaciones, así como ha mantenido una activa labor social con decenas de conciertos y actividades educativas cada año.
Su visita formó parte del cierre oficial de la temporada 2025 de Conciertos del Este, cuya presentación final se llevó a cabo el domingo 16 en The Grand Hotel. El Instituto Uruguayo Argentino apoya a Conciertos del Este desde su fundación en 2013 y, a lo largo de cada temporada, acompaña a sus estudiantes interesados en participar de estas propuestas culturales.
Como parte de esta colaboración anual y para celebrar el final de la temporada, la llegada de la orquesta chilena brindó una oportunidad para estrechar vínculos. El almuerzo del sábado permitió el encuentro entre músicos, estudiantes y familias, mientras que el concierto del domingo ofreció el broche artístico de esta edición.
Con 47 años de trayectoria, el IUA continúa consolidándose como un referente educativo en Punta del Este al promover experiencias que integran arte, aprendizaje y comunidad.