¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El IUA agasajó a la Orquesta de Cámara de Valdivia en el cierre de Conciertos del Este

La orquesta chilena se presentó el domingo 16 en The Grand Hotel

Fundador del IUA Alfredo Tassano junto a los músicos Felipe Muñoz García,David Carrasco y Marco Antonio Cueva.&nbsp;

Fundador del IUA Alfredo Tassano junto a los músicos Felipe Muñoz García, David Carrasco y Marco Antonio Cueva. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rodolfo Juanche, María Castiñeira e Inés Jiménez de Aréchaga.&nbsp;

Rodolfo Juanche, María Castiñeira e Inés Jiménez de Aréchaga. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Tomás David, Marta Arjona, de Conciertos del Este, Tania Gandolla,Mónica Suárez y Melina Muniz, del IUA.&nbsp;

Tomás David, Marta Arjona, de Conciertos del Este, Tania Gandolla, Mónica Suárez y Melina Muniz, del IUA. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
David Smith, Rosmery Vargas, Bárbara Huenuman y Karla Rodríguez.&nbsp;

David Smith, Rosmery Vargas, Bárbara Huenuman y Karla Rodríguez. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Liliana Berretta con Eugenia y Paulina Abalde.&nbsp;

Liliana Berretta con Eugenia y Paulina Abalde. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Digna Paz González, Fernando Bengoechea y Miguel Muto.&nbsp;

Digna Paz González, Fernando Bengoechea y Miguel Muto. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Germán Fogale y María Cristina Carlevaro de Fogale.&nbsp;

Germán Fogale y María Cristina Carlevaro de Fogale. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mario Albarracín y Boica Dugonjic.&nbsp;

Mario Albarracín y Boica Dugonjic. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El sábado 15 en el club house de su campo deportivo, el Instituto Uruguayo Argentino (IUA) realizó un agasajo para los músicos de la Orquesta de Cámara de Valdivia.

La Orquesta de Cámara de Valdivia, fundada en 2010 bajo el alero de la Universidad Austral de Chile, es una de las seis orquestas profesionales regionales contempladas en el presupuesto nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con 15 temporadas de trayectoria, ha colaborado con artistas de renombre internacional y ha realizado más de 1.000 presentaciones, así como ha mantenido una activa labor social con decenas de conciertos y actividades educativas cada año.

Leé además

La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara.
Video
Chile

Jara inicia la segunda vuelta acusando a Kast de “autoritario” mientras crece la previsión de una victoria de la extrema derecha

Por France 24
Simpatizantes de José Antonio Kast durante la elección presidencial chilena
Chile

El panorama de Chile de cara a la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Por France 24
Una mujer ondea una bandera de Chile durante el cierre de campaña del candidato a la Presidencia de Chile José Antonio Kast este martes, en el Movistar Arena, Santiago (Chile).
Video
Elecciones presidenciales

Cierre de campaña en Chile: economía, inseguridad e inmigración marcan el camino a las urnas

Por France 24

Su visita formó parte del cierre oficial de la temporada 2025 de Conciertos del Este, cuya presentación final se llevó a cabo el domingo 16 en The Grand Hotel. El Instituto Uruguayo Argentino apoya a Conciertos del Este desde su fundación en 2013 y, a lo largo de cada temporada, acompaña a sus estudiantes interesados en participar de estas propuestas culturales.

Como parte de esta colaboración anual y para celebrar el final de la temporada, la llegada de la orquesta chilena brindó una oportunidad para estrechar vínculos. El almuerzo del sábado permitió el encuentro entre músicos, estudiantes y familias, mientras que el concierto del domingo ofreció el broche artístico de esta edición.

Con 47 años de trayectoria, el IUA continúa consolidándose como un referente educativo en Punta del Este al promover experiencias que integran arte, aprendizaje y comunidad.

Selección semanal
Interpelación a Lustemberg

Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

Por Leonel García
Seguridad Pública

Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

Por Juan Francisco Pittaluga
Agro

La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Por Mauro Florentín
Contexto argentino

La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

Por Damian Szvalb

TE PUEDE INTERESAR

Envolver paquetes y ordenar libros con calma son tareas que pueden contribuir a la relajación sin pretensiones.

Qué es el ‘puttering’ y por qué es tendencia en la era de la productividad obsesiva

Por Redacción Galería
Dolores Fonzi con Ana Elena Correa, la autora del libro en el que se basa la película Belén.
Video

‘Belén’, de Dolores Fonzi, es emblema de la causa feminista argentina y se estrena en Cinemateca y ‘streaming’

Por Redacción Galería
Casa Flor.

Uruguay suma dos hoteles con llave Michelin, ubicados a pocos minutos de Punta del Este

Por Gabriela Pallares
La ganadora del Oscar Cate Blanchett le regaló al papa una pulsera de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, para la que trabajó.
Video

León XIV se reunió con celebridades como Cate Blanchett y Spike Lee y reveló sus cuatro películas favoritas

Por Redacción Búsqueda