‘El jardín del Edén’: arte y naturaleza en diálogo en Espacio Foto Arte

Espacio Foto Arte Galería inauguró El jardín del Edén el domingo 15, una muestra que reúne a Nicola Costantino, Carlos Rivera Lauría y Paola Marzotto. La exposición, que se podrá visitar hasta mediados de marzo, propone una reflexión contemporánea sobre la naturaleza como experiencia estética y posicionamiento ético.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Durante siglos, la tradición ilustrada occidental reservó la idea de “lo bello” a la producción humana. Recién a mediados del siglo XX, con pensadores como Ronald Hepburn o Theodor W. Adorno, la naturaleza recuperó centralidad como experiencia sensible y como llamado a su preservación. En ese cruce se inscribe esta exhibición.

Leé además Recomendado Tardes de Jardín, el nuevo ciclo del MNAV que busca revalorizar su jardín Por Redacción Galería

Nicola Costantino presenta su serie PaRDeS —término hebreo que significa ‘paraíso’ o ‘jardín’—, murales cerámicos de gran complejidad formal que indagan en la geometría y la lógica interna del universo vegetal. En El Inverso, un bloque de tierra flota con las raíces hacia el cielo y la vegetación suspendida hacia abajo, alterando la percepción y desafiando la gravedad. La artista retoma y sofistica la técnica japonesa nerikomi, combinando barros pigmentados que revelan patrones ocultos al ser cortados. “Es una forma de despertar nuestra percepción anestesiada de la naturaleza”, explica.

Paola Marzotto, por su parte, exhibe 12 fotografías de zinnias tomadas en su jardín e impresas en papel William Turner de Hahnemühle. Son primeros planos directos, sin artificios, que generan una sugestión casi hipnótica. En la repetición fractal de los pétalos, la artista explora la tensión entre latencia y plenitud, proponiendo una relación horizontal entre quien observa y lo observado.

Carlos Rivera Lauría completa el recorrido con cinco pájaros —tres en porcelana verde y dos con doble capa de oro— y cuatro jarrones intervenidos. Su obra, atravesada por la idea de vuelo y migración, dialoga con la síntesis formal de Brancusi y con el Land Art. Las piezas, trabajadas en bizcocho (técnica de cerámica) y horneadas a alta temperatura, vinculan tierra y cielo en una arquitectura simbólica de gran delicadeza.