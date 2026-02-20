¡Hola !

‘El jardín del Edén’: arte y naturaleza en diálogo en Espacio Foto Arte

Nicola Costantino, Carlos Rivera Lauría y Paola Marzotto presentan una muestra que cruza cerámica, porcelana y fotografía

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Espacio Foto Arte Galería inauguró El jardín del Edén el domingo 15, una muestra que reúne a Nicola Costantino, Carlos Rivera Lauría y Paola Marzotto. La exposición, que se podrá visitar hasta mediados de marzo, propone una reflexión contemporánea sobre la naturaleza como experiencia estética y posicionamiento ético.

Durante siglos, la tradición ilustrada occidental reservó la idea de “lo bello” a la producción humana. Recién a mediados del siglo XX, con pensadores como Ronald Hepburn o Theodor W. Adorno, la naturaleza recuperó centralidad como experiencia sensible y como llamado a su preservación. En ese cruce se inscribe esta exhibición.

Nicola Costantino presenta su serie PaRDeS —término hebreo que significa ‘paraíso’ o ‘jardín’—, murales cerámicos de gran complejidad formal que indagan en la geometría y la lógica interna del universo vegetal. En El Inverso, un bloque de tierra flota con las raíces hacia el cielo y la vegetación suspendida hacia abajo, alterando la percepción y desafiando la gravedad. La artista retoma y sofistica la técnica japonesa nerikomi, combinando barros pigmentados que revelan patrones ocultos al ser cortados. “Es una forma de despertar nuestra percepción anestesiada de la naturaleza”, explica.

Paola Marzotto, por su parte, exhibe 12 fotografías de zinnias tomadas en su jardín e impresas en papel William Turner de Hahnemühle. Son primeros planos directos, sin artificios, que generan una sugestión casi hipnótica. En la repetición fractal de los pétalos, la artista explora la tensión entre latencia y plenitud, proponiendo una relación horizontal entre quien observa y lo observado.

Carlos Rivera Lauría completa el recorrido con cinco pájaros —tres en porcelana verde y dos con doble capa de oro— y cuatro jarrones intervenidos. Su obra, atravesada por la idea de vuelo y migración, dialoga con la síntesis formal de Brancusi y con el Land Art. Las piezas, trabajadas en bizcocho (técnica de cerámica) y horneadas a alta temperatura, vinculan tierra y cielo en una arquitectura simbólica de gran delicadeza.

En la tarde de inauguración, los invitados recorrieron las obras con un cóctel entre la naturaleza del espacio, acompañando el diálogo entre cerámica, porcelana y fotografía en un entorno que reforzó el espíritu de la muestra. Estas disciplinas convergen en una invitación a detenerse: El jardín del Edén no propone una naturaleza idealizada, sino una presencia viva que exige tiempo, atención y cuidado.

