El nuevo proyecto residencial Brits Village Jardín combina arquitectura, naturaleza y comunidad

Con una inversión cercana a los US$ 25 millones, el proyecto ya cuenta con sus primeros residentes

Brits Village Jardín, ubicado en la esquina de José F. Arias y Juan Pedro Berange, fue presentado el jueves 11 en su parque central, un espacio que integra la naturaleza con los distintos edificios del complejo. El proyecto, desarrollado por el Estudio Luis E. Lecueder, demandó una inversión cercana a los US$ 25 millones.

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Conformado por 83 unidades de uno, dos y tres dormitorios, Brits fue concebido para responder a las nuevas formas de habitar, priorizando la conexión con los espacios verdes y el bienestar de sus residentes. El proyecto ya alcanzó el 70% de las unidades comercializadas, siendo elegido principalmente por familias y personas que valoran la cercanía a centros educativos, servicios y espacios de recreación.

Uno de los principales diferenciales del proyecto es el concepto de village jardín, una propuesta arquitectónica que ubica a los edificios en torno a un gran jardín central, con más de 900 metros cuadrados, favoreciendo la integración del paisaje como eje central del proyecto inmobiliario.

En este mismo lugar se llevó a cabo la bienvenida oficial, instancia en la que hicieron uso de la palabra las principales autoridades y referentes involucrados en el desarrollo del proyecto. Durante sus intervenciones, destacaron la trascendencia de una iniciativa que comenzó a gestarse hace más de una década y que hoy se materializa tras cerca de 10 años de trabajo. Además, compartieron algunas historias y anécdotas que marcaron el proceso, recordando desafíos, aprendizajes y momentos clave que acompañaron la evolución del emprendimiento desde sus primeras etapas.

Asimismo, hicieron énfasis en tres aspectos que distinguen al proyecto. En primer lugar, destacaron su diseño arquitectónico, donde la madera ocupa un rol protagónico tanto en las fachadas como en los espacios interiores y exteriores, aportando identidad y calidez al conjunto. En segundo término, resaltaron la propuesta paisajística, concebida para integrar la naturaleza al desarrollo y generar una experiencia de contacto permanente con el entorno verde. Finalmente, subrayaron la amplia oferta de amenities, que incluye piscina interior y exterior, gimnasio, sauna, sala de yoga y pilates, espacio gourmet, área de cowork, playroom para niños y parrilleros al aire libre, entre otros espacios pensados para el disfrute, el bienestar y la vida en comunidad.