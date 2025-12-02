El Partido Colorado presentó un libro con reflexiones sobre los 40 años de la democracia

Embajadoras de Panamá Gabriela Méndez y de Armenia Mariam Gevorgyan junto a Fabiana Conti y Alejandra Bermúdez.

En la Casa del Partido Colorado (PC) se realizó la presentación del libro 40 años de democracia en Uruguay: una inspiración para América Latina. Además, la oportunidad fue propicia para la firma de un acuerdo entre el PC y la fundación alemana Friedrich Naumann. La actividad se realizó el jueves 27 de noviembre en la casa del partido, ubicada sobre la calle Andrés Martínez Trueba.

El texto que se presentó recoge los discursos realizados en la celebración por los 40 años de democracia, en la que los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica compartieron escenario. En esa oportunidad, también estuvo presente el actual mandatario Yamandú Orsi, mientras que Luis Lacalle Pou envió un saludo porque no pudo asistir.

En esta oportunidad, Sanguinetti resaltó parte de las declaraciones de Orsi en el último desayuno organizado por Búsqueda. En esa ocasión, el principal mandatario resaltó como una de las instancias más gratas de su año de gobierno compartir un momento de reflexión con Sanguinetti, Mujica y Lacalle Herrera en el último acto público del que participó Mujica (1935-2025).

La política argentina María Eugenia Talerico fue la encargada de hablar junto con Sanguinetti sobre la realidad actual. Destacó la fortaleza institucional de Uruguay y el buen clima que existe entre competidores políticos.

Por su parte, el secretario general del Partido Colorado y senador, Andrés Ojeda, destacó la importancia del acuerdo con la institución alemana. Según el documento, tanto el PC como la fundación tienen el objetivo de fortalecer la “democracia liberal”, el orden republicano, los valores del Estado de derecho, además de “fomentar la cultura política basada en la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y la cooperación entre actores comprometidos en estos principios”.