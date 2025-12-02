¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El Partido Colorado presentó un libro con reflexiones sobre los 40 años de la democracia

El partido firmó un convenio con la Fundación Friedrich Naumann

Director de la Fundación Friedrich Naumann Hans-Dieter Holtzmann y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda.

Director de la Fundación Friedrich Naumann Hans-Dieter Holtzmann y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Nicolás Albertoni, María Eugenia Talerico, Mariana Zabala y expresidente Julio María Sanguinetti.

Nicolás Albertoni, María Eugenia Talerico, Mariana Zabala y expresidente Julio María Sanguinetti.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Director de la Fundación Friedrich Naumann Hans-Dieter Holtzmann y coordinador de Comunicación Ángelo Bardini.

Director de la Fundación Friedrich Naumann Hans-Dieter Holtzmann y coordinador de Comunicación Ángelo Bardini.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajadoras de Panamá Gabriela Méndez y de Armenia Mariam Gevorgyan junto a Fabiana Conti y Alejandra Bermúdez.

Embajadoras de Panamá Gabriela Méndez y de Armenia Mariam Gevorgyan junto a Fabiana Conti y Alejandra Bermúdez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Secretario general del PC Andrés Ojeda con embajador de España Javier Salido Ortiz.

Secretario general del PC Andrés Ojeda con embajador de España Javier Salido Ortiz.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En la Casa del Partido Colorado (PC) se realizó la presentación del libro 40 años de democracia en Uruguay: una inspiración para América Latina. Además, la oportunidad fue propicia para la firma de un acuerdo entre el PC y la fundación alemana Friedrich Naumann. La actividad se realizó el jueves 27 de noviembre en la casa del partido, ubicada sobre la calle Andrés Martínez Trueba.

El texto que se presentó recoge los discursos realizados en la celebración por los 40 años de democracia, en la que los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica compartieron escenario. En esa oportunidad, también estuvo presente el actual mandatario Yamandú Orsi, mientras que Luis Lacalle Pou envió un saludo porque no pudo asistir.

Leé además

Andrés Ojeda en Treinta y Tres.
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García

En esta oportunidad, Sanguinetti resaltó parte de las declaraciones de Orsi en el último desayuno organizado por Búsqueda. En esa ocasión, el principal mandatario resaltó como una de las instancias más gratas de su año de gobierno compartir un momento de reflexión con Sanguinetti, Mujica y Lacalle Herrera en el último acto público del que participó Mujica (1935-2025).

La política argentina María Eugenia Talerico fue la encargada de hablar junto con Sanguinetti sobre la realidad actual. Destacó la fortaleza institucional de Uruguay y el buen clima que existe entre competidores políticos.

Por su parte, el secretario general del Partido Colorado y senador, Andrés Ojeda, destacó la importancia del acuerdo con la institución alemana. Según el documento, tanto el PC como la fundación tienen el objetivo de fortalecer la “democracia liberal”, el orden republicano, los valores del Estado de derecho, además de “fomentar la cultura política basada en la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y la cooperación entre actores comprometidos en estos principios”.

Las partes establecieron la realización de actividades de alcance regional que promuevan la reflexión, el intercambio de ideas y “la formación de nuevos liderazgos con una visión democrática, liberal y republicana”. Las actividades estarán orientadas a “jóvenes políticos, funcionarios, representantes, académicos” y políticos electos “vinculados a partidos liberales y organizaciones afines”.

Selección semanal
Javier Milei

¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

Por Damián Tabarovsky
Mundial 2030

“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

La cantante Rosalía firmó autógrafos afuera del estudio de streaming de Luzu TV en Buenos Aires, donde dio una larga y distendida entrevista.

El viaje relámpago de Rosalía a Buenos Aires: del desayuno con Mariana Enriquez al recorrido por La Bombonera

Por Redacción Galería
Münchner Christkindlmarkt en Marienplatz, Múnich.

Espresso Mónaco, el tren que lleva hacia la Navidad

¿Cuál es el mejor lugar para ser niño?

¿Cuál es el mejor lugar para ser niño?

Por Redacción Galería
“La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

Por Milene Breito Pistón