Juego de tronos

Mucho más allá del ministro Negro, el plan, las medidas y los números, lo que está pasando en el Partido Colorado no deja de ser una lucha de poder, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre sus dos principales líderes; así de caliente está el sillón de la casona de Martínez Trueba

Cuando el hoy senador Andrés Ojeda grababa sus spots en el gimnasio, hablaba de su signo zodiacal, prometía adoptar un perro y hacía crecer los números del Partido Colorado, el también hoy senador Pedro Bordaberry preparaba en silencio un nuevo desembarco. Lo hizo dos meses después de que Ojeda ganara la interna partidaria y se llevó consigo gran parte de los votos —y los dirigentes— en la elección de octubre de 2024, por lo que 15 de los 22 legisladores son de su sector. Y empezó la batalla.

Desde el comienzo del nuevo gobierno del Frente Amplio, un año atrás, presenciamos una sumatoria de diferencias entre los dos bloques del partido. Siempre por elevación, nunca acusando directamente al otro, pero también siempre jugando por la propia. Así vimos cómo mientras el sector de Ojeda anunciaba en conferencia de prensa que el partido no votaría nuevos impuestos en el Presupuesto, el sector de Bordaberry negociaba en Diputados la posibilidad de apoyarlos y, finalmente, seis legisladores de su sector lo hicieron. Antes, en diciembre de 2024, Bordaberry fue a visitar al presidente electo, Yamandú Orsi, y se armó flor de lío. Días de discusión de si se había cortado solo, si debía haber ido con representantes de todo el partido, hasta que el propio Bordaberry cerró la discusión: “Que estemos discutiendo esto es una pelotudez”. Caso cerrado, guiños cómplices entre los dirigentes de Vamos Uruguay y mordida de polvo entre los de Unir para Crecer y aliados.

Hubo unas cuantas más. La llegada de Diego Sanjurjo al Ministerio del Interior y su última presentación de cifras de delitos generó otro enfrentamiento, y mientras Ojeda destacaba su labor desde el Comité Ejecutivo Nacional colorado, Bordaberry salió con los tapones de punta. “No les creo nada. Eligen los años con los que compararse, festejan una presunta baja del 3% que no es tal, en lugar de leer lo que ello significa: la consolidación de una cifra de homicidios que no se tolera más”, escribió en su cuenta de la red social X. Y así, una y otra vez.

Pero vamos a la última y quizás más dura puja, a pesar de que hacia afuera se intente matizar. Todos nos damos cuenta. Esto es una batalla cuerpo a cuerpo y acá Bordaberry picó primero. Eso no quiere decir que le vaya a salir bien, pero marcó la cancha y enfureció, quizás más que nunca en los últimos tiempos, a la otra ala colorada.

En el mes en el que el gobierno prometió presentar el esperado plan de seguridad, Bordaberry se adelantó. La semana pasada anunció que había decidido interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, porque, entre otras cosas, “la inseguridad está en niveles que ya no se aguantan más”. Es cierto, aunque, si miramos los números, la situación no ha variado significativamente en comparación con el período anterior. Incluso hay delitos que, de acuerdo a las denuncias presentadas, han bajado. Pero Bordaberry los cuestiona, tal como publicó en sus redes, y decidió que es el momento. En la conferencia de prensa estuvieron presentes los colorados Robert Silva y Tabaré Viera, y los blancos Javier García y Carlos Camy. Pero después del anuncio la interna volvió a explotar. Una vez más, Bordaberry había ganado de mano y Ojeda, que no se iba a quedar en el molde, tiró arriba de la mesa la propuesta de que la interpelación fuera en Diputados, donde la coalición coordinada puede lograr los votos para una moción de censura o al menos de desaprobación del ministro. Y planteó que la oposición en conjunto debe tener una estrategia para las interpelaciones que, a la luz de los hechos, hoy no tiene. ¿Y ahora? Bueno, ahora veamos los distintos escenarios.