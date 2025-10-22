El Premio INAE a la Trayectoria en Artes Escénicas reconoció a El Galpón y El Picadero

La ceremonia, realizada en el marco de la novena edición del Festival Internacional de Artes Escénicas ( Fidae ), reconoce la labor y el compromiso en el desarrollo y la proyección del teatro

Patricia Dalmás, en representación de El Picadero, y Arturo Fleitas, por El Galpón.

En el marco de la novena edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae), se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio INAE a la Trayectoria en Artes Escénicas, una distinción que reconoce la labor y el compromiso de quienes han contribuido al desarrollo y la proyección del arte teatral en Uruguay.

En esta edición, el reconocimiento fue otorgado a dos instituciones emblemáticas del país: El Galpón y El Picadero. El primero, por ser un pilar fundamental en la historia cultural del Uruguay, con una vasta trayectoria artística, un compromiso inquebrantable con la creación teatral y una influencia decisiva en generaciones de artistas. Por su parte, El Picadero fue premiado por su papel central en la consolidación y la difusión de las artes escénicas, y destacado por su permanente labor de integración entre lo artístico, lo social y lo lúdico, tanto en el ámbito nacional como en la proyección regional.

El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, entre ellas, el ministro José Carlos Mahía, el director general Carlos Varela, la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, y el coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), Gustavo Zidan.

Durante su intervención, Zidan recordó los comienzos de su gestión en el INAE y la premisa que guio su trabajo desde entonces: acompañar, fortalecer y proyectar el trabajo de los artistas uruguayos. Destacó, además, la relevancia de esta iniciativa de premiar trayectorias, concebida a comienzos de año con el propósito de crear espacios de reconocimiento y pausa, donde agradecer a todos los que han contribuido a que las artes escénicas sean uno de los grandes diferenciales culturales del país.