El té volvió a reunir a su comunidad en el Hotel Cottage Carrasco

El Hotel Cottage Carrasco fue escenario del 12º Encuentro de Té en Uruguay, una jornada que volvió a confirmar el crecimiento de la cultura del té en el país. Organizado por Mónica Devoto, reunió a más de 40 empresas y emprendedores vinculados al mundo del té, la gastronomía, la mantelería y la vajilla, en una propuesta que combinó aromas, sabores y experiencias sensoriales.
La propuesta fue el sábado 4 de octubre, con entrada libre y gratuita. Durante todo el día, los visitantes recorrieron los diferentes stands y participaron en degustaciones guiadas, talleres y charlas que pusieron en valor la diversidad de estilos, orígenes y rituales asociados a esta bebida milenaria. Desde las infusiones más tradicionales hasta las mezclas de autor, cada experiencia buscó despertar la curiosidad y fomentar un consumo más consciente.
Además del té, la jornada ofreció una cuidada selección de propuestas gastronómicas, piezas de diseño y mantelerías artesanales que acompañaron la experiencia, reforzando el carácter estético y emocional que rodea al acto de servir té. En cada detalle, desde la vajilla hasta las flores que decoraban las mesas, se respiró un clima de calidez, pausa y encuentro.
A lo largo de sus 12 ediciones, el Encuentro de Té en Uruguay se consolidó como un referente regional que promueve la difusión y el conocimiento del té como parte de un estilo de vida equilibrado y en armonía con los sentidos.
Bajo la curaduría y dirección de Mónica Devoto, referente en la formación y la divulgación de la cultura del té en el país, la propuesta reafirmó el espíritu que la caracteriza: una comunidad unida por la pasión, la elegancia y la inspiración que una simple taza de té puede generar.