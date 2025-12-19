Emprendedores expusieron sus productos en la Embajada de España

Los organizadores fueron ADA y la Cámara de Industrias del Uruguay
La Asociación Diplomática de Ayuda (ADA) junto con la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) organizaron una feria de emprendedores en el jardín de la Embajada de España. La instancia sirvió para que las pymes (pequeñas y medianas empresas) pudieran mostrar y vender sus productos a un público selecto, compuesto por integrantes del cuerpo diplomático y consular. La exposición funcionó durante toda la tarde del jueves 11.
En el acto inaugural, la presidenta de ADA y representante de Paraguay, Maureen Albertini, destacó el apoyo del embajador de España, Javier Salido Ortiz.
“ADA busca destacar el talento, la creatividad y la capacidad productiva de los micros y pequeños emprendimientos nacionales”, dijo Albertini, y aseguró que en 2025 la asociación acompañó a las industrias “que más necesitan respaldo”.
Por su parte, el vicepresidente de Micro y Pequeñas Empresas de la CIU, Diego Pereira, afirmó que la instancia se trató de “un nuevo hito”, “una oportunidad valiosa” y un espacio para visibilizar a los emprendedores. “Creemos firmemente que las micros y medianas empresas son pilares esenciales en el desarrollo (del país)”, sostuvo. Además, agregó que este tipo de oportunidad sirve para darles valor y “abrir las puertas de los mercados”.
La esposa del embajador de España, Samantha Persad, dijo que tanto ella como el diplomático estaban “felices” de poder compartir ese espacio. “Espero que ADA y la cámara puedan seguir colaborando” para que la gente pueda ver a los “talentosos” emprendedores de Uruguay.