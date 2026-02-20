Las mujeres arrasan entre los finalistas al Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

La Denominación de Origen Ribera del Duero (España) y la Editorial Páginas de Espuma han dado a conocer los finalistas de la IX edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, un galardón que distingue al mejor libro de cuentos inédito escrito en castellano.
Las obras finalistas son Personaje secundario, de Sofía Balbuena (Argentina); Agua la boca, de Rodrigo Fuentes (Guatemala); El fin del mundo (y otras utopías), de Aura García-Junco (México); La raíz firme de las cosas, de Margarita Leoz (España), y El miedo terrible de ser un animal, de Claudia Ulloa Donoso (Perú).
El ganador se dará a conocer el 19 de marzo a las 13 horas de España (9.00 de Uruguay). Desde la organización se ha señalado que las cinco obras finalistas se destacan por su ambición literaria, solidez narrativa y singularidad en el estilo.
La selección de los cinco finalistas, a la que se llegó tras un exhaustivo proceso de deliberación en el que participaron un total de 1.929 manuscritos, se distingue por el protagonismo de las mujeres y la diversidad geográfica de los autores.
De hecho, la presente edición del certamen estuvo marcada por el crecimiento en la convocatoria (73% más respecto a la edición de 2024); la mayor desde que se creó el premio en 2008. También por la mayor presencia de autores no españoles, los cuales han llegado a representar el 60% de los participantes.
Actualmente, el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve se ha consolidado como uno de los certámenes de referencia de la literatura en lengua española, convirtiéndose en trampolín al éxito para escritores de todo el mundo.
En casi 20 años, el premio ha distinguido a escritores como Samanta Schweblin, Marcelo Luján, Javier Sáez de Ibarra y Guadalupe Nettel. En la última edición, la argentina Magalí Etchebarne fue quien se alzó con el galardón por su libro La vida por delante. A su vez, la uruguaya Fernanda Trías estuvo entre los cinco finalistas.
El galardón supone la entrega de 25.000 euros, la publicación de la obra ganadora por Editorial Páginas de Espuma, su promoción en el ámbito hispanohablante y una importante presencia en librerías.