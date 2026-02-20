Las mujeres arrasan entre los finalistas al Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

El certamen, que va por su novena edición, distingue al mejor libro de cuentos inédito escrito en castellano y, de los cinco finalistas, cuatro son mujeres; el 19 de marzo se dará a conocer el ganador

La Denominación de Origen Ribera del Duero (España) y la Editorial Páginas de Espuma han dado a conocer los finalistas de la IX edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, un galardón que distingue al mejor libro de cuentos inédito escrito en castellano.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Las obras finalistas son Personaje secundario, de Sofía Balbuena (Argentina); Agua la boca, de Rodrigo Fuentes (Guatemala); El fin del mundo (y otras utopías), de Aura García-Junco (México); La raíz firme de las cosas, de Margarita Leoz (España), y El miedo terrible de ser un animal, de Claudia Ulloa Donoso (Perú).

El ganador se dará a conocer el 19 de marzo a las 13 horas de España (9.00 de Uruguay). Desde la organización se ha señalado que las cinco obras finalistas se destacan por su ambición literaria, solidez narrativa y singularidad en el estilo.

La selección de los cinco finalistas, a la que se llegó tras un exhaustivo proceso de deliberación en el que participaron un total de 1.929 manuscritos, se distingue por el protagonismo de las mujeres y la diversidad geográfica de los autores.

De hecho, la presente edición del certamen estuvo marcada por el crecimiento en la convocatoria (73% más respecto a la edición de 2024); la mayor desde que se creó el premio en 2008. También por la mayor presencia de autores no españoles, los cuales han llegado a representar el 60% de los participantes.