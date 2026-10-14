España celebró su Fiesta Nacional entre música gallega y sabores tradicionales
El embajador Javier Salido Ortiz recibió a autoridades e invitados en su residencia, en una noche que celebró los vínculos entre España y Uruguay y rindió homenaje a la comunidad española que contribuyó a construir el país
Cónsul general de la Embajada de España Juan Carlos Gafo, Samantha Inger Persad y embajador de España Javier Salido Ortiz.
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Lucila Castillo
Embajadora de Francia Virginie Bioteau y Alain Fohr.
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Martín Mercado, Mariola Membrives y presidente del Sodre Luis Pérez Aquino
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Dolores Ponce de León y Martín Westerfeld.
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Susana Mas e Ignacio Sueiro.
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Ignacio Munyo, Laura Pérez y Jorge Zambra.
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Cristina Marín-Miró, Irene Pardo, Paula Olivares y director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia
La música fue la primera en dar la bienvenida a los invitados. A la entrada de la residencia del embajador de España, Javier Salido Ortiz, el grupo Xuntos do Val Miñor e Hijos de Morgadanes interpretó canciones gallegas mientras comenzaban a llegar los asistentes a la celebración de la Fiesta Nacional de España.
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La recepción estuvo a cargo del embajador, su esposa, Samantha Inger Persad, y el cónsul general, Juan Carlos Gafo, quienes saludaron personalmente a los visitantes. Tras atravesar el interior de la residencia, decorada con cuadros cedidos por el Museo del Prado y tapices flamencos del siglo XVII, los invitados se dirigieron a una gran carpa instalada en el jardín para resguardarse de la lluvia.
Durante su discurso, Salido Ortiz apeló al humor al contar que, desde su llegada a Uruguay, recibió presiones desde distintos ámbitos —de la cultura, la política, el arte y la economía— para que se hiciera hincha de algún equipo de fútbol. La anécdota distendió el ambiente antes de dar paso a un repaso de las acciones impulsadas por los gobiernos de España y Uruguay, y de los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.
También dedicó un reconocimiento a los miles de emigrantes españoles que llegaron a Uruguay en busca de una vida mejor y que contribuyeron a construir la sociedad actual. En ese marco, agradeció a la Xunta de Galicia por aportar productos regionales que dieron forma a una propuesta gastronómica especial para la ocasión.
La noche continuó entre conversaciones, vinos y sabores tradicionales de Galicia, con mariscos y la clásica tarta gallega como parte de una celebración que combinó diplomacia, identidad cultural y gastronomía.