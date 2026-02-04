¡Hola !

España recordó el primer vuelo transoceánico y su visita a Uruguay

En 1926, la aeronave Plus Ultra recorrió 10.270 km en 59 horas y 30 minutos, haciendo varias escalas

General de División José Luis Figuero Aguilar.

Gastón De Armas
Segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio de España teniente general Javier Hernández Antuna, ministra de Defensa Sandra Lazo y ministro consejero de España Carlos Domínguez.

Gastón De Armas
Cristina Carballo y cabo primera Purificación Moreno.

Gastón De Armas
Comandante en jefe de la Fuerza Aérea general del aire Fernando Colina, cónsul general de España Juan Carlos Gafo y delegada de la Xunta de Galicia Elvira Domínguez.

Gastón De Armas
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En febrero de 1926, por primera vez un avión consiguió viajar desde la península ibérica (Palos de la Frontera, España) a Brasil, Uruguay y Argentina. Se trató de la nave Plus Ultra, cuyo logro se inscribe entre los grandes hitos de la aviación militar española. Hoy, 100 años después, el Ejército del Aire y del Espacio español celebró el centenario de la travesía con la visita a Uruguay de la patrulla de helicópteros ASPA. La delegación fue encabezada por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el teniente general Javier Hernández Antuña.

El viernes 30 de enero, en los salones del Club Español de Montevideo, se realizó la conferencia “El vuelo del Plus Ultra”, a cargo del general de División Figuero Aguilar, miembro del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio de España.

Figuero comentó a Galería que “se trató de un vuelo que inició la carrera de los grandes raids de España”. A un siglo de aquella hazaña, el militar busca que la gesta sea recordada. En ese momento, la aviación llevaba apenas dos décadas de desarrollo, lo que convierte a la travesía en una verdadera proeza.

“Consiguieron llegar con medios de navegación extremadamente limitados, lo que no fue nada fácil”, sostuvo. Como nota de color, señaló que, a lo largo del recorrido, enfrentaron condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo, en Cabo Verde. Al aproximarse a Recife (Brasil), se rompió la hélice trasera, lo que los obligó a continuar el vuelo a muy baja altura.

Sobre la escala en Montevideo, relató que el plan original del gobierno de la época era volar desde Brasil a Buenos Aires y luego realizar una escala en la capital uruguaya. Sin embargo, esto generó el pedido de un grupo para que el avión tocara suelo uruguayo antes. “La justificación por parte de la tripulación fue que tenían problemas técnicos, que les obligaron a abastecerse aquí. Lo cierto es que al día de hoy no sabemos si fue por voluntad o necesidad”.

Estos vuelos requirieron de una preparación detallada, además de enormes dosis de esfuerzo y coraje para enfrentarse a situaciones muy adversas y desconocidas hasta la fecha. El comienzo de la Guerra Civil en 1936 pondría fin a la que sería, quizás, la década más importante de la aeronáutica de España.

Hasta Buenos Aires, y haciendo varias escalas, el hidroavión recorrió 10.270 km en 59 horas y 30 minutos, a una velocidad media de 172 kilómetros por hora.

