¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Estados Unidos celebró 250 años de independencia

La celebración estuvo marcada por mensajes de cooperación, libertad y el fortalecimiento de los históricos vínculos entre ambos países

Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, presidente de la República&nbsp;Yamandú Orsi y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, presidente de la República Yamandú Orsi y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Encargada de Prensa Camila Díaz y consejera de Prensa, Educación y&nbsp;Cultura Grace Chung.

Encargada de Prensa Camila Díaz y consejera de Prensa, Educación y Cultura Grace Chung.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Diputado Gabriel Gurméndez, expresidente de la República Julio María&nbsp;Sanguinetti y senador Sebastián da Silva.

Diputado Gabriel Gurméndez, expresidente de la República Julio María Sanguinetti y senador Sebastián da Silva.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Vicepresidenta de la República Carolina Cosse y Óscar Bottinelli.

Vicepresidenta de la República Carolina Cosse y Óscar Bottinelli.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi durante sus&nbsp;palabras de bienvenida.&nbsp; &nbsp;

Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi durante sus palabras de bienvenida. 

 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidente de la República Yamandú Orsi junto al embajador de Estados&nbsp;Unidos Lou Rinaldi.

Presidente de la República Yamandú Orsi junto al embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gonzalo Terra y diputado Pablo Abdala.

Gonzalo Terra y diputado Pablo Abdala.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Marcelo Paglia, Patricia Damiani e Isidoro Hodara.

Marcelo Paglia, Patricia Damiani e Isidoro Hodara.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Juan Seré, Martín Chacón y Armando García.

Juan Seré, Martín Chacón y Armando García.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Los marines realizan la tradicional ceremonia de la&nbsp;Guardia de Colores, que honra a ambas naciones.&nbsp; &nbsp;

Los marines realizan la tradicional ceremonia de la Guardia de Colores, que honra a ambas naciones. 

 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Senador Andrés Ojeda y presidente de CUTI&nbsp;Amílcar Perea.

Senador Andrés Ojeda y presidente de CUTI Amílcar Perea.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ministro de Turismo Pablo Menoni y embajador de&nbsp;Estados Unidos Lou Rinaldi.

Ministro de Turismo Pablo Menoni y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Encargado de Negocios de México Andrés&nbsp;Ruiz Pérez y embajador de Italia Fabrizio Petri.

Encargado de Negocios de México Andrés Ruiz Pérez y embajador de Italia Fabrizio Petri.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Marcelo Paglia, diputado Gabriel Gurméndez, Guillermo del Cerro y Leonardo Couto.

Marcelo Paglia, diputado Gabriel Gurméndez, Guillermo del Cerro y Leonardo Couto.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Isabel Lindner y Andrés Durán.

Isabel Lindner y Andrés Durán.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajadora de Francia Virginie Bioteau, representante de la OEA&nbsp;Claudia Barrientos y embajador de Paraguay Didier Olmedo.

Embajadora de Francia Virginie Bioteau, representante de la OEA Claudia Barrientos y embajador de Paraguay Didier Olmedo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
ADR_0950
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Con el lema “250 Freedom”, la Embajada de Estados Unidos celebró el 250º aniversario de su independencia con una recepción realizada en el Centro de Eventos Elías Regules. La velada reunió a integrantes del cuerpo diplomático, representantes de empresas estadounidenses, autoridades nacionales e invitados especiales, destacándose la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de la vicepresidenta, Carolina Cosse.

La ceremonia comenzó con la proyección de un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Posteriormente, el embajador estadounidense, Lou Rinaldi, tomó la palabra y, antes de referirse a la celebración, expresó su solidaridad por el terremoto ocurrido en Venezuela la noche anterior. “Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas”, señaló, al tiempo que informó que Estados Unidos estaba desplegando equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para colaborar con la emergencia.

Leé además

Lucía Auza. 
Talento de exportación

Lucía Auza: de jugar al básquetbol con varones en el Cerro a campeona en Estados Unidos
Archivo. Esta fotografía, facilitada por la Marina de los Estados Unidos, muestra a marineros estadounidenses observando cómo un avión F/A-18E Super Hornet se aproxima a la cubierta de despegue del USS Gerald R. Ford durante la operación “Epic Fury”, el 8 de marzo de 2026.
Video
Guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán reactivan sus ataques: ¿un paso atrás en la desescalada?
Fotografía cedida por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) del destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) estadounidense durante el bloqueo a barcos iraníes en el estrecho de Ormuz. 
Video
Guerra en Medio Oriente

Estados Unidos quiere un acuerdo con Irán, pero “no a cualquier precio”

En su discurso, Rinaldi recordó que hace 250 años “un pequeño grupo de patriotas declaró que la libertad no era un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todas las personas”. En ese marco, destacó que la fortaleza de Estados Unidos reside no solo en lo que es como nación, sino también en la aspiración constante de convertirse en una sociedad cada vez mejor. El embajador también compartió parte de su historia personal al explicar que su propia vida refleja el espíritu de oportunidades que caracteriza a ambos países. Contó que nació en Italia y que, siendo niño, emigró junto a su familia a Uruguay en busca de estabilidad y un futuro mejor. Vivió en Colón, Melilla y Las Piedras, una etapa que, según expresó, marcó profundamente su identidad. “Uruguay formó mi carácter, mis valores y mi manera de entender la comunidad”, afirmó.

Años después, su familia volvió a emigrar, esta vez hacia Estados Unidos. Allí, sin conocer el idioma, sin contactos y con recursos limitados, comenzó una nueva etapa que, gracias al trabajo, la fe y el apoyo de otras personas, le permitió desarrollar una exitosa carrera empresarial.

Durante ese recorrido, relató que conoció a personas que nunca imaginó cruzarse en su vida, entre ellas, Donald Trump, con quien forjó una amistad de muchos años. Esa relación, recordó, lo llevó tiempo después a recibir el nombramiento como embajador de Estados Unidos en Uruguay, un país que definió como “profundamente importante” para él en el plano personal.

No obstante, Rinaldi subrayó que la celebración trascendía cualquier historia individual. “Esta noche se trata de algo aún más importante que una sola persona; se trata de la amistad duradera entre nuestras dos repúblicas democráticas”, expresó. En ese sentido, destacó los lazos históricos que unen a ambos países y señaló que el mismo espíritu de libertad que inspiró a los fundadores de Estados Unidos también alimentó la lucha de José Gervasio Artigas y de los patriotas de la Banda Oriental. Como ejemplo de esa relación temprana, recordó que, durante las campañas, Artigas solicitó apoyo a los estadounidenses frente al avance portugués, ayuda que llegó a través de los marinos de Baltimore y que contribuyó a romper el bloqueo impuesto por las fuerzas portuguesas.

La celebración sirvió así no solo para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos, sino también para reafirmar una relación bilateral construida sobre valores compartidos, una historia de cooperación y el compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones.

Selección semanal
Sindicalismo

El trabajo en plataformas desafía al PIT-CNT mientras el gobierno “examina” ratificar el nuevo convenio de la OIT

Por Martín Mocoroa
Panamá

Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

Por Victoria Fernández
Panamá

La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

Por Victoria Fernández
Infancia

Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Dua Lipa en su club de lectura, Service 95, en el Hotel Chelsea de Nueva York.

Dua Lipa abrirá en Oporto una biblioteca de libros “que desaparecerán”

Por Redacción Galería
El frente del restaurante parisino Amagat, listo para su tributo a la serie El oso.

Un restaurante de París recreó los sándwiches de ‘El oso’ para celebrar el final de la serie

Por Redacción Galería
Olivia Wilde, directora de La invitación, con Penélope Cruz, una de las protagonistas, en la avant première de Los Ángeles, en el Directors Guild of America Theater.
Video

Así fue la ‘avant première’ de la tercera película dirigida por Olivia Wilde sobre un matrimonio en decadencia

Por Redacción Galería
Detrás de un abrazo de golfrancés conviven historiasfamiliares de distintosrincones de África: Benín(Koundé), Camerún y Nigeria(Mbappé), Mali (Dembélé). 

Un Mundial sin fronteras claras: el cruce entre migración y fútbol de selecciones

Por Santiago Perroni