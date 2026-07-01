Estados Unidos celebró 250 años de independencia

La celebración estuvo marcada por mensajes de cooperación, libertad y el fortalecimiento de los históricos vínculos entre ambos países

Los marines realizan la tradicional ceremonia de la Guardia de Colores, que honra a ambas naciones.

Con el lema “250 Freedom”, la Embajada de Estados Unidos celebró el 250º aniversario de su independencia con una recepción realizada en el Centro de Eventos Elías Regules. La velada reunió a integrantes del cuerpo diplomático, representantes de empresas estadounidenses, autoridades nacionales e invitados especiales, destacándose la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de la vicepresidenta, Carolina Cosse.

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La ceremonia comenzó con la proyección de un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Posteriormente, el embajador estadounidense, Lou Rinaldi, tomó la palabra y, antes de referirse a la celebración, expresó su solidaridad por el terremoto ocurrido en Venezuela la noche anterior. “Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas”, señaló, al tiempo que informó que Estados Unidos estaba desplegando equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para colaborar con la emergencia.

En su discurso, Rinaldi recordó que hace 250 años “un pequeño grupo de patriotas declaró que la libertad no era un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todas las personas”. En ese marco, destacó que la fortaleza de Estados Unidos reside no solo en lo que es como nación, sino también en la aspiración constante de convertirse en una sociedad cada vez mejor. El embajador también compartió parte de su historia personal al explicar que su propia vida refleja el espíritu de oportunidades que caracteriza a ambos países. Contó que nació en Italia y que, siendo niño, emigró junto a su familia a Uruguay en busca de estabilidad y un futuro mejor. Vivió en Colón, Melilla y Las Piedras, una etapa que, según expresó, marcó profundamente su identidad. “Uruguay formó mi carácter, mis valores y mi manera de entender la comunidad”, afirmó.

Años después, su familia volvió a emigrar, esta vez hacia Estados Unidos. Allí, sin conocer el idioma, sin contactos y con recursos limitados, comenzó una nueva etapa que, gracias al trabajo, la fe y el apoyo de otras personas, le permitió desarrollar una exitosa carrera empresarial.

Durante ese recorrido, relató que conoció a personas que nunca imaginó cruzarse en su vida, entre ellas, Donald Trump, con quien forjó una amistad de muchos años. Esa relación, recordó, lo llevó tiempo después a recibir el nombramiento como embajador de Estados Unidos en Uruguay, un país que definió como “profundamente importante” para él en el plano personal.