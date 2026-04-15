Estados Unidos y Uruguay fortalecen lazos en inteligencia artificial

La residencia del embajador estadounidense fue escenario de un encuentro estratégico con líderes tecnológicos y autoridades locales

Juan José Barboza, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Luciana Paladino, del Ministerio de Industria.

Consejera de Asuntos Comerciales de Estados Unidos Susan Hettleman, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la embajada James Michael Saxton-Ruiz y consejera de Prensa, Educación y Cultura Grace Chung.

La Embajada de Estados Unidos ofreció una recepción en la residencia del embajador Lou Rinaldi, que reunió a autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y representantes de destacadas empresas tecnológicas estadounidenses.

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Entre las compañías presentes se encontraban Amazon Web Services, Google, Meta y Microsoft, en un encuentro que combinó networking, intercambio de ideas y una mirada estratégica sobre el futuro de la inteligencia artificial.

La instancia se desarrolló en el marco de la visita de Lauren Baker, directora adjunta de Tecnología Digital y Emergente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, junto con representantes de empresas líderes en inteligencia artificial, con el objetivo de compartir avances y enfoques en políticas vinculadas a esta área.

Durante la apertura, Rinaldi ofreció unas palabras de bienvenida, fiel a su estilo: breve, claro y con un toque de humor. En su discurso, destacó el liderazgo de Estados Unidos en innovación en inteligencia artificial, impulsado por sus mercados abiertos, sus universidades y una cultura orientada a la creación. Sin embargo, subrayó que “el liderazgo no es un deporte individual”, y remarcó la importancia de los socios para avanzar en desarrollos que contribuyan al bienestar de las sociedades.