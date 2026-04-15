¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Estados Unidos y Uruguay fortalecen lazos en inteligencia artificial

La residencia del embajador estadounidense fue escenario de un encuentro estratégico con líderes tecnológicos y autoridades locales

Consejera de Asuntos Comerciales de Estados Unidos Susan Hettleman, embajador de Estados&nbsp;Unidos Lou Rinaldi, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, consejero de Asuntos Políticos y&nbsp;Económicos de la embajada James Michael Saxton-Ruiz y consejera de Prensa, Educación y Cultura&nbsp;Grace Chung.

Consejera de Asuntos Comerciales de Estados Unidos Susan Hettleman, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, vicepresidenta de la República Carolina Cosse, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la embajada James Michael Saxton-Ruiz y consejera de Prensa, Educación y Cultura Grace Chung.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Juan José Barboza, del Ministerio de&nbsp;Relaciones Exteriores, y Luciana Paladino, del&nbsp;Ministerio de Industria.

Juan José Barboza, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Luciana Paladino, del Ministerio de Industria.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidente de CUTI Amílcar Perea, diputado Rodrigo Goñi y Bruno Gili.

Presidente de CUTI Amílcar Perea, diputado Rodrigo Goñi y Bruno Gili.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Enrique Topolansky, Alejandro Ferrari y presidente de ANII Álvaro Brunini.

Enrique Topolansky, Alejandro Ferrari y presidente de ANII Álvaro Brunini.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Embajada de Estados Unidos ofreció una recepción en la residencia del embajador Lou Rinaldi, que reunió a autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y representantes de destacadas empresas tecnológicas estadounidenses.

Entre las compañías presentes se encontraban Amazon Web Services, Google, Meta y Microsoft, en un encuentro que combinó networking, intercambio de ideas y una mirada estratégica sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Leé además

Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping durante su encuentro en Beijing en 2017.
Video
Relaciones bilaterales

En caso de guerra, Estados Unidos podría encontrarse en una situación desfavorable frente a China, según un informe
Vista de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego temporal de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el 8 de abril de 2026.
Financial Times

Por qué el tiempo está a favor de Irán
Eric Swalwell.
Video
Estados Unidos

Escándalos sexuales y éticos provocan renuncias y abren la puerta a expulsiones en el Congreso de EE. UU.

La instancia se desarrolló en el marco de la visita de Lauren Baker, directora adjunta de Tecnología Digital y Emergente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, junto con representantes de empresas líderes en inteligencia artificial, con el objetivo de compartir avances y enfoques en políticas vinculadas a esta área.

Durante la apertura, Rinaldi ofreció unas palabras de bienvenida, fiel a su estilo: breve, claro y con un toque de humor. En su discurso, destacó el liderazgo de Estados Unidos en innovación en inteligencia artificial, impulsado por sus mercados abiertos, sus universidades y una cultura orientada a la creación. Sin embargo, subrayó que “el liderazgo no es un deporte individual”, y remarcó la importancia de los socios para avanzar en desarrollos que contribuyan al bienestar de las sociedades.

Asimismo, el embajador puso en valor el posicionamiento de Uruguay en el ámbito tecnológico: resaltó la solidez de su ecosistema de innovación, su compromiso con la transformación digital y la fortaleza de sus instituciones democráticas. En ese sentido, afirmó que la colaboración entre empresas estadounidenses y el talento uruguayo tiene el potencial de generar transformaciones significativas, y definió al país como un socio estratégico clave en el desarrollo de la IA.

Selección semanal
Impuestos

La DGI prepara su “cambio de paradigma institucional”, entre varias “debilidades”

Por Redacción Búsqueda
Combustibles

Empresas cuestionan restricción del suministro de combustible marino resuelta por Ancap

Por Redacción Búsqueda
Oficialismo

Anuncios del gobierno sobre situación de personas en la calle buscaron calmar reproches internos y rumores sobre cambios en el Mides

Por Santiago Sánchez
Entrevista

Ricardo Gil: el actual gobierno y el anterior partidizaron la Jutep y aumentaron la “desconfianza de la gente” en la política

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

De Young al mundo: el uruguayo que conquista el exterior con su moda gauchesca y roquera

De Young al mundo: el uruguayo que conquista el exterior con su moda gauchesca y roquera

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Montevideo Más Linda: La revolución de los vecinos que limpian la ciudad

Montevideo Más Linda: La revolución de los vecinos que limpian la ciudad

Por Santiago Perroni
Gisèle Pelicot.

Gisèle Pelicot cuenta en su libro de memorias cómo resurgió sin odio y con ilusión

Por Patricia Mántaras de la Orden
El arte de contar historias es una práctica humana fundamental que construye pertenencia y comunidad.

Narración oral, o el arte ancestral de contar el mundo

Por Milene Breito Pistón